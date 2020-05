HVASSER: Strekningen fra Horten til Hvasser er fin for en todares sykkeltur med barn Foto: Øyvind Wold

Fem fine sykkelturer for familien

De fleste barn liker å sykle, så hvorfor ikke ta dem med på sykkelferie i sommer?

– Med litt planlegging, sykler i god stand og helt normal form, kan både store og små få storslagne naturopplevelser fra sykkelsetet.

Det sier tursykkelentusialt Øyvind Wold, og han vet hva han snakker om. Sin egen datter tok han med på langturer fra hun var seks måneder gammel. Nå er hun 16, og liker fortsatt å være med på sykkelferie.

Wold jobber i Syklistenes Landsforening med prosjekter rundt fritidssykling og sykkelturisme. Han skriver også bøker om sykling, og artikler for sykkel- og friluftsmagasiner.

TURSYKKELENTUSIAST: Øyvind Wold Foto: privat

Fem familievennlige sykkelturer

Norge har han syklet på kryss og tvers opptil flere ganger, både med og uten barn. Vi ba han om å velge ut fem fine turer som kan egne seg for en liten familieferie på sykkel.

De turene han valgte går igjennom noe av det vakreste landskapet vi har, sier han.

– Bakkene kan riktig nok være seige av og til, men ikke ekstreme. Ta tiden til hjelp og gå gjerne av og trill sykkelen ved behov. På tur gjelder det ikke å telle mil – men smil!

Tursykkelekspertens råd Sett gjerne sykkelen inn på verksted før turen hvis du er usikker på om dekk, gir og bremser holder mål. Da har du større sjanse for en vellykket tur.

Ta med: Nok mat, regntøy, lappesaker og pumpe. Vis mer







SJUSJØEN - HAMAR: Øyvind Wolds kone Marit Lien og datter Andrea Wold på tur ved Sjusjøen.

Sjusjøen – Åstdalen – Hamar

Storåsen v/Sjusjøen – Aksjøen- Storstilen – Åstdalen – Åkersetra – Brumundsætra – Gåsbu - Hamar

Highlights: Her er det gode og raske fjellveier fra Sjusjøen og nordover. De første elleve kilometerne sykler du Birken-traseen motsatt vei og får blant oppleve den beryktede «Rosinbakken» - nedover! Mesteparten av ruta går på veier med lite eller ingen biltrafikk. Underveis passerer du diverse høye berg, tjern og innsjøer, setre og mindre hyttegrender. Fra Storstilen blir det mer skogspreg og du følger flere mil langs den den rolige og vakre Åstaelva. Det er mange fine steder å telte. Utsikt kan du få ved å ta en kort avstikker opp på Brumundkampen (826 moh.) Det er lett sykling videre til Gåsbu og herfra er det lange bakker på asfalt ned til Hamar.

Utfordring: Det er ingen matbutikker eller serveringssteder etter Sjusjøen og en noe seig bakke fra Nysætra til Brumundsætra (ca 200 høydemeter). Veiene kan bli veldig grisete under og etter regnvær. Pass på farten – kyr og sauer kan dukke opp i veien!

Startpunkt/sluttpunkt: Storåsen ved Sjusjøen (buss fra Lillehammer flere ganger daglig)/ Hamar stasjon

Distanse: 82 km

Antatt tid: To til tre dager

Underlag: ca. 80 % grusvei, 20 % asfalt

Samlet stigning: 730 høydemeter

Vanskelighetsgrad: Middels krevende, men med lange lette partier

Kan passe for: Familie med turvante barn fra ca. 11-12 år

Anbefalt sykkeltype: Terrengsykkel, eller hybridsykkel

Digital kartlink her

HORTEN-HVASSER: På Nasjonal sykkelrute 1 Foto: Øyvind Wold

Horten – Tønsberg – Hvasser

Horten – Borre – Åsgårdstrand – Ringshaug - Tønsberg

Highlights: Dette er en generelt lettsyklet tur med mye å se og gjøre underveis. Det er flere serveringssteder langs ruta. Man sykler også rett forbi noen av Østlandets flotteste strender, flere lekeplasser og rasteplasser langs veien. Omgivelsene er varierte med skogholt, kulturlandskap og små tettsteder. Underlaget veksler litt på vei mot Tønsberg med både brede og litt smalere stier gjennom idylliske skogsområder.

Vel framme ved Hvasser er det diverse mattilbud og turmuligheter. Det er også mulig å ta buss tilbake til Tønsberg.

Utfordringer: Man må følge litt med på skiltingen langs Nasjonal sykkelrute 1 for å finne veien. Det kan være noe bilstøy langs veien på vei utover Nøtterøy, særlig i fellesferien. Separat sykkelvei ved siden av gjør likevel ruta trygg.

Startpunkt/sluttpunkt: Horten havn/Hvasser v/Tjøme

Distanse: 56 km

Antatt tid: To dager

Underlag: Ca. 85 % asfalt, 15 % grusvei/ bred sti

Samlet stigning: 440 h

Vanskelighetsgrad: Lett

Kan passe for: Familier med sykkelvante barn fra 9-10 år

Anbefalt sykkeltype: De fleste sykkeltyper kan brukes, men landeveissykkel er mindre egnet her.

Digital kartlink: her

Les også: Fine sommeropplevelser i Vestfold







ANDØYA: Den flate øya egner seg godt til sykling

Andøya fra nord til sør

Andenes-Bleik-Stave-Nordmela-Nøss-Bjørnskinn-Risøyhamn

Highlights: Dette er en av de mest attraktive og lettsyklede turene i Nord-Norge, fordi landskapet mellom de høye fjellene er flatt. Andøya ligger nord for Lofoten og er den nordligste øya i Vesterålen. Veien på vestsiden av øya går til dels veldig tett på havet, og i lange strekk går den gjennom områder nesten uten bebyggelse. Man vil se spisse tinder, rullesteinstrender, digre myrer og innimellom lekre hvite strender. Svært lite biltrafikk er et ekstra pluss med denne turen. Den eneste merkbare motbakken er sør for Bleik, der man stiger omtrent femti meter.

Fra Risøyhamn møter man mer biltrafikk og du kan eventuelt velge å ta buss eller hurtigrute videre sørover til Stokmarknes (flyplass) eller tilbake til utgangspunktet Andenes.

Utfordringer: Det er få servicetilbud underveis og det kan være mye vind.

Startpunkt/sluttpunkt: Andøya havn/Risøyhamn

Distanse: 60 km

Antatt tid: To dager

Underlag: Asfalt

Samlet stigning: 350 hm

Vanskelighetsgrad: Lett, med flere svært lette strekk

Kan passe for: De fleste inkludert turvante barn fra 11–12 år

Anbefalt sykkeltype: Alle slags sykler kan brukes

Digital kartlink her

Les også: Joggetur i spektakulær natur









DOVRE: PÅ strekningen Hjerkinn - Grimsdalen er det mulig å se moskus.

Hjerkinn – Folldal – Grimsdalen

Hjerkinn-Dalholen-Folldal-Tollevshaugen-Grimsdalen-Dovre-Dombås

Highlights: Turen går i høyfjellsterreng hvor det er mulighet for å se moskus. Har kan du også kose deg med lange slake nedoverbakker i Folldalen, kul terrengsykling på delvis gjengrodd kjerrevei mot Tollevskampen, og kjempeutsikt til Rondane. Her er det tradisjonsrikt seterlandskap med dyr på beite i vakre Grimsdalen, skikkelig lang susende nedoverbakke ned fra Vegaskillet og mulighet for overnatting på den betjente Grimsdalshytta som ligger tusen meter over havet.

Utfordringer: To merkbare motbakker; fra Folldal opp mot Streitlimyrene (ca. 300 høydemeter, regn med en del trilling av sykkelen) og fra Verkjeseter opp til Vegaskillet (ca. 150 høydemeter)

Startpunkt/sluttpunkt: Hjerkinn stasjon/Dombås stasjon

Distanse: 85 km

Antatt tid: Tre dager

Underlag: Ca 50 % asfalt, 45 % grusvei, 5 % kjerrevei

Samlet stigning: 1160 hm.

Vanskelighetsgrad: Middels krevende

Kan passe for: Sykkelvant familie med barn fra 12–13 år

Anbefalt sykkeltype: Terrengsykkel, eller hybridsykkel med litt brede dekk

Digital kartlink her

Les også: BBC på moskussafari







NORDMARKA: Det er flere bademuligheter på strekningen fra Sørkedalen til Maridalen.

Nordmarka rundt

Sørkedalen – Langlia – Katnosa – Gjerdingen – Daltjuven – Sandungen – Hammeren – Brekke

Startpunkt/sluttpunkt: Fra Sørkedalen Landhandel til Brekkekrysset i Maridalen, Oslo

Highlights: Her er det i praksis bilfrie og trygge veier å sykle på og flere steder å telte eller bade for den som vil det. Nyt stillheten og lange nedoverbakker. Det er mulig å overnatte på turisthytter eller spise på Kikutstua.

NB: situasjonene med hensyn til serverings- og overnattingstilbudet er usikker på grunn av coronaviruset, så sjekk status på disse stedene før du drar på tur!

Utfordringer: en del motbakker

Distanse: 56 km

Antatt tid: To til tre dager

Underlag: Grusvei

Samlet stigning: 975 høydemeter

Vanskelighetsgrad: Middels krevende

Kan passe for: Sykkelvant familie, med barn fra 11–12 år

Anbefalt sykkeltype: Hybridsykkel eller terrengsykkel

Digital kartlink her.

Les også: Opplev oslomarka med guide

Publisert: 01.05.20 kl. 07:02

