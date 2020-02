REISEMÅL: Colosseum i Roma er et populært reisemål året rundt. Foto: REMO CASILLI / X02874

Bekymret for ferien? Dette må du tenke på

Hvordan kan coronaviruset påvirke ferieplanene de neste ukene og månedene? Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene.

Oppdatert nå nettopp

Noen har allerede bestilt både påske- og sommerferie, mens mange fortsatt er i tenkeboksen og sitter med ulike spørsmål: Er det lurt å vente? Bør du avbestille? Hvilke rettigheter har du?

VG har snakket med flere aktører om reiser og forsikringsvilkår, og her er svarene.

Reise-eksperten:

– Poenget med ferie er jo å kose seg, og da er det dumt å være bekymret halve ferien - da forsvinner poenget. Man kan jo tross alt tenke seg syk, sier reiselivsekspert Odd Roar Lange til VG.

Lange har skrevet om reiseliv i mange år, og driver siden The Travel Inspector. Han oppfordrer nordmenn til å følge nøye med på utviklingen av virusspredningen og tenke gjennom litt før man bestiller en reise.

– Hvis man ikke har bestilt reise for sommerferien ennå bør man ha litt is i magen. Det er en sjanse for at pakkereiser og flybilletter blir billigere de neste månedene, spekulerer Lange.

FØLG MED: Reiselivseksperten anbefaler reisende å følge nøye med på utviklingen av virusspredningen og tenke gjennom litt før man bestiller en reise. Foto: Privat

Dersom man har bestilt en reise allerede, er det viktig å lese avbestillingsvilkårene.

– Noen operatører refunderer inntil 45 dager fra avreise, mens noen ikke gjør det i det hele tatt. Det kan være lurt å betale litt ekstra for en avbestillingsmulighet også. Folk må huske at frykt for viruset dekkes ikke, sier reiselivseksperten.

Et tips fra reiselivseksperten er at reiseforsikring dekker inntil 14 dager i karantene, og hvis man har betalt over halve reisen på kredittkort har man er egen reiseforsikring på det også.

– I verste fall får man dekket opptil en måned med karantene, understreker Lange.

– Til slutt vil jeg slå et slag for Norge. Man må ikke oppsøke sydlige strøk for å ha en god ferie, og ikke minst fordi vi har tryggere rammer her hjemme. Kanskje du kan besøke onkelen eller tanten du ikke har sett på årevis, avslutter Lange.

Forbrukerrådet:

Forbrukerrådet gir generelle anbefalinger om hva du kan gjøre hvis du allerede har bestilt en reise, men ønsker å avbestille.

– Vi får en del henvendelser fra folk som lurer på hvilke rettigheter de har. Mange av henvendelsene handler om man kan få penger tilbake ved avbestilling, sier jurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet til VG.

Hun understreker at mulighetene for å få penger refundert for flyreiser avhenger av hvilken type billett du har.

– Som hovedregel har man ingen avbestillingsmulighet på de billigste billettene. Dyrere billetter gir andre rettigheter, ofte både endrings- og avbestillingsmuligheter. Men som et generelt råd er det lurt å ta kontakt med flyselskapet uansett, sier hun.

Det samme rådet gjelder overnatting, selv om denne allerede er betalt og du ikke har krav på å få pengene tilbake ved avbestilling.

– Ta kontakt med hotellet og spør for eksempel om muligheten for å flytte datoen til et tidspunkt når ting har roet seg, sier Skarderud.

Følg utviklingen i VGs coronastudio

Forbrukerrådets anbefalinger dersom du blir syk mens du er på reise Har du kjøpt en tradisjonell pakkereise har du rett på assistanse på reisestedet. De vil kunne forholde seg til myndigheter og andre, om det er snakk om for eksempel karantene.

Blir du syk og ikke har en arrangør å forholde det til, må du ta kontakt med reiseforsikringen din. Andre råd hentet fra forbrukerradet.no: Bestill billetter og overnattingsmuligheter som kan refunderes.

Skaff deg et Europeiske helsetrygdekort om du skal til et EU/EØS-land.

Meld deg på reiseregistrering.no slik at norske myndigheter kan få tak i deg om noe skjer på reisemålet. Vis mer

Pakkereiser gir som hovedregel gode avbestillingsmuligheter, sier hun. Som regel kan du avbestille mot gebyr uten å måtte oppgi noen grunn, eller det kan være mulig å avbestille uten gebyr hvis det gjelder reise til et sted Utenriksdepartementet fraråder reiser til.

Hvis du ennå ikke har bestilt for eksempel påske- eller sommerferie er det noen ting det kan være lurt å tenke på før du bestiller:

Bestill billetter og overnatting som kan refunderes

Følg med på nyhetene og holde deg oppdatert

Sjekk UDs reiseråd i forkant av reisen

Forsikringsselskapet:

Europeiske reiseforsikring begynte å få henvendelser om viruset i januar, men etter at Italia fikk utbrudd forrige uke har dette tallet økt betraktelig.

– De siste dagene har vi fått inn drøyt 200 henvendelser om dagen fra folk som har spørsmål om viruset – som er en nokså kraftig økning på bare få dager. Stort sett er det praktiske spørsmål knyttet til kommende reiser. Mange av de som kontakter oss er selvsagt bekymret for hva de skal gjøre, og hva forsikringen dekker og ikke, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If, til VG.

Europeiske oppfordrer å bruke sunn fornuft, ta vurderinger om reisen selv og sette seg godt inn i vilkår, reiseråd fra UD og informasjon fra Folkehelseinstituttet.

– Det er ikke slik at vi ikke anbefaler folk å reise, men det er viktig å gjøre gode vurderinger før man reiser eller bestiller, sier Handeland videre.

Reiseoperatøren:

Reiseorganisasjonen TUI har også fått inn en del henvendelser om viruset, men som oftest praktiske spørsmål.

– De fleste er kunder som er nysgjerrige på om det påvirker reisen sin, men det er for tidlig å si om det påvirker nordmenns reisetrender eller bookingtall, sier Nora Aspengren, kommunikasjonssjef i TUI Norge.

– Dette er absolutt på agendaen vår, men det er ingen spesifikke tegn til at dette påvirker bookinger ennå. Vi følger nøye med på utviklingen, avslutter Aspengren.

HOLD DEG OPPDATERT: UDs reiseråd og informasjon fra FHI er viktige å følge med på når du skal ut å reise. Foto: LUCY NICHOLSON / X90050

Flyselskapet:

SAS har satt opp en egen intern spesialgruppe som følger situasjonen og som kan vurdere og iverksette tiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger. En av avgjørelsene gruppen allerede har tatt er å stanse flyvninger til fastlands-Kina og redusert antall avganger til Hong Kong. Gruppen tar også løpende vurderinger om eventuelle videre tiltak som må innføres.

– Sikkerhet for både passasjerer og kabinansatte er alltid viktigste prioritet, derfor følger vi myndighetenes anbefalinger på dette, og vi har rutiner for hva vi skal gjøre dersom passasjerer viser symptomer mens flyet er i luften, sier John Eckhoff, pressevakt i SAS.

Når det gjelder ombookinger og avbestilling vil man som passasjer ha flere rettigheter og muligheter dersom man har kjøpt billetter med vilkår som gir større fleksibilitet, såkalte Plus-billetter.

– Dersom man ønsker å booke om en reise til et land som ikke har fått noen reiserestriksjoner fra UD, men har fått virusutbrudd må man ha Plus-billett for å kunne booke om gratis. Derfor anbefaler vi å kjøpe slike billetter for å få fleksibilitet dersom man ønsker det, sier Eckhoff.

Publisert: 29.02.20 kl. 07:48 Oppdatert: 29.02.20 kl. 08:29

