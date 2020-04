FAGERNES CAMPING: Til sommeren blir det plass til enda flere bobiler her. Foto: Kaja Funder Idstad

Venter annerledes bobil-sommer

Har du tenkt å leie deg bobil til sommeren, må du fort belage deg på å stå på venteliste.

Vanligvis er den desidert største kundegruppen til bobil-utleierne i Norge utenlandske turister. Corona-restriksjonene har gjort at mange utlendinger må endre ferieplanene i Norge. Men nå strømmer de norske kundene til.

– Jeg har aldri opplevd maken til bobil-interesse, sier daglig leder i en av de største norske bobilkjedene, Bjørn Arve Opsahl.

Han står bak Bobilkjeden Arve Opsahl som selger slike biler, og Motorhome AS som leier ut bobiler i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. Interessen har eksplodert, både for kjøp og leie av bobiler.

Også konkurrent Stian Skaufel i det tyske selskapet McRents norske utleieavdeling, forteller at de har stor pågang av nordmenn akkurat nå.

– Vi har ikke noe datasystem for ventelister, men nå må vi likevel lage lister med nye navn vi fyller inn etter hvert som de utenlandske turistene endrer ferien sin, sier han.

FAGERNES CAMPING: Funder Idstad og Erik Kroon sjekker byggearbeidet på det nye feltet for bobiler. Foto: Erik Eggum

Gjør plass til flere bobilturister

På Fagernes Camping forbereder de seg til storinnrykk av bobiler til sommeren.

Fra før er det plass til 150 bobiler der, men rett etter påske startet anleggsarbeidet for å få inntil 30 nye bobilplasser før skoleferien.

– Bobiltrafikken har økt jevnt og trutt i mange år, og vi har lenge ønsket å utvide dette tilbudet. Endelig har vi fått dispensasjon fra reguleringsplanen, slik at vi kunne starte med arbeidet. Det er vi glade for. Det virker som det blir ekstra mye bobiler i sommer, sier daglig leder Kaja Funder Idstad.

Åpne campingplasser

I likhet med de fleste andre campingplassene i Norge fikk også Fagernes Camping pålegg fra kommunelegen om å holde stengt for turister etter at landet stengte ned i mars.

– Etter at hytteforbudet ble opphevet denne uken fikk vi lov til å ta imot campingvogner og bobiler igjen. Sanitæranleggene er fortsatt stengt, men gjestene kan fylle opp vanntankene og tømme doene sine her. Vi kan også ta imot gjester i campinghyttene med eget bad. Men vi er opptatt av å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefalinger om fritidsreiser, noe vi også informerer gjestene om at de må huske på, sier hun.

Da hun delte nyheten på campingens Facebookside, sto ikke telefonen stille.

– Folk har ringt og ringt. Det er ingen tvil om at mange lengter etter å komme seg bort litt nå, sier hun.

FÅR FLERE BOBILGJESTER: Daglig leder Kaja Funder Idstad på Fagernes Camping. Foto: Thomas Ekstrom

Fortsatt mulig å leie

Også Stian Skaufel i utleiefirmaet McRent merker at folk er ivrige på å komme seg ut på tur tidlig i år.

– Vanligvis kommer den største økning av bilutleie nærmere sommeren. Men i år har vi mange biler på veien allerede denne uken. Virker som om folk lengter etter å komme seg ut i det fine været på Østlandet, sier han.

For både McRent og Motorhomes del er det likevel mest leie-trykk på sommeren, spesielt i juli og fellesferien.

I juni og siste halvdel av august er det fortsatt mye ledig. Men det kan også bli mer tilgjengelig i juli. Bjørn Arve Opsahl hos Motorhome forteller at han jobber på spreng for å skaffe til veie flere biler.

– Så selv om det er fullbooket i dag, kan det hende at det er noe ledig i neste uke, sier han.

Stian Skaufel hos McRent forteller at det ennå er utlendinger som sitter på gjerdet, men som sannsynligvis kommer til å endre sin bestilling, og da blir det mer ledig.

Begge utleierne regner med at de fleste utenlandske turistene vil endre tidspunkt for bobilferien i Norge, og ikke avbestille fordi det blir mer attraktivt å komme når det ikke lenger er coronaregler som gjør at de må være 14 dager i karantene etter at de har kommet hit. På grunn av coronasituasjonen tilbyr utleieselskapene nå gratis endring av reisetidspunktet. For avbestilling er det gebyr, og dette øker jo nærmere man kmmer avreisetidspunktet. Men Motothome tilbyr også gratis avbestilling nå frem til 15. mai.

BOBILEIERE: Agnes og Bjarne Steine fra Arendal hadde campingvogn i 30 år, men byttet til bobil i 2017. Foto: Odin Jæger / VG

Oppgang etter bråstopp

Også for de som forhandler med bobiler har det vært en endring.

– Da Norge stengte ned den 12. mars var det bråstopp hos oss. Vi hadde ikke en eneste salgskontrakt på 14 dager. Men så kom påsken, og mange brukte tilsynelatende den til å snakke om bobil. Nå har vi kjempe-etterspørsel, og jeg vil anta at vi i løpet av neste uke vil doble salget i forhold til samme tidspunkt i fjor, forteller daglig leder i Bobilkjeden Arve Opsahl, Bjørn Arve Opsahl.

PS: Bobiler kan kjøres av personer med førerkort klasse B, men de fleste selskaper har krav til at føreren er over en viss alder, gjerne 24 år.

BOBILPLASSER: På Fagernes camping blir det flere av disse før sommeren. Foto: Kaja Funder Idstad

Publisert: 22.04.20 kl. 17:44

