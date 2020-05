ÅPEN IGJEN: Aurdal Fjordcamping – og mange andre campingplasser - kan igjen la gjestene bruke dusjer, toaletter og felleskjøkken. Foto: Mona Langset / VG

Campingsommeren er reddet

AURDAL (VG reise) De fleste helårsåpne campingplassene som måtte stenge i mars, får nå lov til ta imot gjester igjen. Samtidig har de fleste sommercampingplassene fått klarsignal til å åpne som planlagt i mai og juni.

Men de åpner med restriksjoner som skal hindre virussmitte.

Etter at samtlige campingplasser fikk beskjed om å holde stengt i forbindelse med nedstengningen av Norge i mars, er det nå opp til den enkelte kommunelege å avgjøre når de får åpne igjen. Derfor er det ingen felles åpningsdato for alle landets mer enn 750 campingplasser.

Men etter at NHO reiseliv presenterte en ny bransjenorm for håndtering av smitteverntiltak ved campingplasser sist uke, har flere fylkesleger gitt tommel opp for å ta imot gjester, så lenge campingplassene oppfyller kriteriene i den.

– Det innebærer at alle må ta hensyn til dagens situasjon. Det betyr blant annet hyppigere renhold av fellesarealer og lekeplasser. Det må være tilstrekkelig avstand mellom oppstillingsplassene og i innsjekkingen, og i sanitæranlegg, kjøkken og TV-stuer må det være antallsbegrensning, sier bransjesjef for camping i NHO reiseliv, Jarle Buseth.

Jubel i Aurdal

Mandag kveld denne uken fikk Aurdal Fjordcamping gladbeskjeden fra kommunelegen i Nord-Aurdal: De får lov til å åpne servicebyggene igjen, og de kan ha åpent som normalt så lenge de følger NHO reiselivs nye bransjenorm.

FULLT ÅPENT: Jan Opheim og Knut Ivar Sundet som driver Aurdal Fjordcamping, kan ønske alle gjester velkommen igjen. Foto: Mona Langset / VG

Lettelsen var stor da de leste e-posten fra kommunelegen. Da VG var på besøk tidligere på dagen var de ennå i uvisse.

I likhet med alle andre helårsåpne campingplasser, måtte de stenge dørene i mars. Da hytteforbudet ble opphevet 20. april fikk de lov til å ta imot gjester igjen, men fellesarealer og servicebygg måtte fortsatt være stengt. Dermed kunne de i praksis bare ta imot gjester som hadde eget toalett i bobil, campingvogn eller campinghytte.

– Nå kan vi ta mot alle, og de kan bruke dusjer, toaletter og kjøkken, sier en strålende fornøyd campingbestyrer, Jan Opheim.









AURDAL FJORDCAMP: 190 helårsgjester har bygget sitt eget tilbygg til campingvognen.

Så lenge mørkt ut

Vanligvis er påsken høysesong for den populære firestjerners campingplassen ved Aurdalsfjorden. Da er så godt som alle de 190 helårs-campingvognene med påbygg i bruk. De fleste campinghyttene og leilighetene er booket, og på mange av de 80–90 døgnplassene står det bobiler.

– Det er i påsken vi tjener penger for hele året. Men i år satt vi på terrassen der oppe og så ut over en helt øde campingplass, sier Knut Ivar Sundet og peker opp mot huset til kollega Jan Opheim.

CAMPINGUTSIKT: Her satt Jan Opheim (t.v.) og Knut Ivar Sundet også i påsken og så ut over en tom campingplass. Nå kommer gjestene tilbake igjen Foto: Mona Langset / VG

– Vi så på klokken og sa «nå skulle det vært rebusløp» og «nå skulle dansen snart begynt». Samtidig raste det inn med avbestillinger fra utlandet for sommeren.

– Hadde vi visst at dette skulle komme, ville vi aldri investert en million kroner i en ny, stor interaktiv lekeplass like før jul, sier Jan Opheim.

les også Venter bobil-boom i sommer

De norske turistene kommer

Men selv om det så mørkt ut ved påsketider, er kollegaene optimistiske nå. For da det ble klart at hytteforbudet skulle oppheves, begynte det norske markedet å røre på seg.

– Den siste uken har det tatt seg veldig opp. Norske turister ringer og spør om de kan komme. Foreløpig har vi bare kunnet si ja til de som har eget toalett, men nå kan vi åpne for alle.

BADEROM: Da Jan Opheim viste frem de nye baderommene visste han ennå ikke om de skulle få lov til å åpne servicebygget. Men nå har Aurdal Fjordcamp fått ja fra fylkeslegen. Foto: Mona Langset / VG

Men noen begrensninger blir det. På Aurdal Fjordcamping har de tre servicebygg, men i første omgang vil bare det nyeste åpne. Der er det ingen fellesdusjer, men dusj og toalett i egne avlukkede baderom.

– Hvis det blir knapp kapasitet med bare ett servicebygg får gjestene vente på tur utendørs, sier Jan Opheim.

De kommer også til å sette ut flasker med håndsprit og passe på at det er gullende rent overalt hele tiden. Selv om tiltakene gjør at det blir dyrere å drive campingplassen i år, har de ikke tenkt å sette opp prisen. Men for gjestene som bor i campinghytte blir det obligatorisk å betale 350 kroner for utvask når de drar. Det blir ikke lenger mulig å velge å vaske etter seg selv.

CAMPING MED HYTTER: Nå kan campinghytter både med og uten eget bad brukes igjen. Foto: Mona Langset / VG

Ifølge bransjesjef for camping i NHO reiseliv, Jarle Buseth, har de fleste av deres medlems-campingplasser nå enten fått lov til å åpne, eller fått beskjed om at de kan åpne til planlagt tid før sommeren. Noen er tilbake i vanlig drift, mens noen i første omgang kan ta imot gjester, men uten at de kan bruke fellesrom og sanitæranlegg.

– Det åpnes mer og mer i alle kommuner nå. Bare siden sist onsdag har 150 av våre medlemscampingplasser åpnet, sier han.

På Campinportalen.no finner du oppdatert informasjon om corona-status for campingplasser i hele landet.

Publisert: 05.05.20 kl. 10:21

