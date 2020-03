TRENGS I NORGE: Joana Isabel (29) og Maria Manuela (50) Rodrigues vil hjem fra Madeira Foto: Privat

Virusfaste nordmenn verden rundt vil hjem

Mange er i en fortvilet situasjon og ber om hjelp for å komme hjem. SAS og Norwegian setter opp ekstrafly noen steder, men langt i fra alle som ønsker det får tak i billett.

Nå nettopp

Statlig redningspakke med milliardgaranti til flyselskapene har ikke reddet nordmenn i utlandet som prøver å komme seg hjem.

Rundt om i verden sitter nordmenn i land med unntakstilstand og portforbud, livredde for at de ikke skal få plass på noe fly hjem. De som har fått kansellerte billetter blir ikke automatisk tilbudt plasser på de ekstraflyene som settes opp.

VIL HJEM: Knut-Erik Torsteinson og hans kone Esdubirjen Sanchez Torsteinson, som er født i Den Dominikanske Republikk, .

Karibia

Knut-Erik Torsteinsson og hans reisefølge på fire har forsøkt å komme seg hjem fra Den Dominikanske republikk i Karibia en hel uke.

Sist fredag ble det kjent at landet stanset all flytrafikk til Europa, dermed kunne de reise hjem via Tyskland, som planlagt den 4. april. Han gjorde iherdige forsøk på å komme gjennom på telefonen til flyselskapet Condor, og til Travellink som de kjøpte billettene av, men uten hell.

– Jeg sto i telefonkø i tre og en halv time, til det ble brutt. Og da var det på’n igjen, forteller han på en svært dårlig mobillinje fra Den Dominikanske republikk.

Til slutt ga han opp å få tak i de han hadde kjøpt billettene av, og bestilte nye gjennom Berg-Hansen, direkte til Toronto, og derfra via London til Oslo lørdag.

Men torsdag ettermiddag norsk tid fikk han en mail som angivelig skulle være fra den norske ambassaden i Havanna om at absolutt all kommersiell flytrafikk fra Den Dominikanske republikk er kansellert eller utsatt i 15 dager fra i dag.

– Jeg håper det er falsk alarm. Nå blir det ny runde på dårlig telefonlinje for å prøve å finne ut hva vi gjør. Vi vil bare komme oss ut av dette landet så fort som mulig, så vi ikke blir sperret inne. Det er portforbud og butikkene er tomme, sier han mens stemmen forsvinner helt på den skurrete linjen.

VIL HJEM: Nicklas Engseth, Richard Larsen og Dennis Tjernshaugen på Bahamas Foto: Privat

På Bahamas er Nicklas Engseth (28), Richard Larsen (26) og Dennis Tjernshaugen (29) spente på om de skal klare å komme seg hjem til lørdag. De hadde opprinnelig hjemreise-billetter fra Miami med Norwegian. Planen var å ha en ukes ferie i Miami før de skulle hjem. Men da USA innførte innreiseforbud for europeere, ble visumet til USA kansellert.

– Etter en time i sinnsykt dyr telefonkø kom vi endelig frem til Norwegians kundeservice. Der sa de at vi kunne booke om billetter fra USA. Men både UD og ambassaden i Bahamas sa at vi ikke hadde sjanse til å komme inn der, forteller Engseth.

Nå har de betalt litt over 60.000 kroner for ny hjemreise utenom USA: Først til London, og så til Oslo på lørdag.

– Nå fikk vi akkurat melding om at vi må fly til Grand Cayman først. Det blir spennende å se hvordan dette går til slutt, skriver Nicklas Engseth i en e-post til VG.

VIL HJEM: Joana Isabel (29) og Maria Manuela (50) Rodrigues Foto: Privat

Madeira

På den portugisiske øya Madeira føler Joana Isabel Rodrigues (29) og hennes mor Maria Manuela (50) Rodrigues på en økende motvilje mot turister. Og de vet ikke når de kan komme seg ikke hjem til Norge.

– Det var en nederlandsk turist som brakte coronaen til øya. Nå øker aggresjonen mot all turisme på på øya, forteller Joana.

Rodrigues’ mor er født på Madeira, og de to er nå på besøk hos familie på landsbygda. Hun synes mer synd på turister som sitter på hotellrom i byen og ikke får noen informasjon.

– Det er unntakstilstand her. Folk blir bedt om å holde seg inne. Alle restauranter er stengt. Bare matbutikker og apotek er åpne, og der slipper bare to og to kunder inn av gangen.

Mor og datter hadde returbillett med Norwegian den 24. mars.

– Vi fikk en sms om at den var kansellert, men ingen informasjon om alternative flyvninger. Det går ikke an å komme i kontakt med Norwegian. De svarer ikke på telefon, meldinger eller Facebook, sier hun.

Hvis de to skal endre billetten selv på Norwegians nettside er første mulige hjemreise 17. april. De er redde for at all flytrafikk på øya vil stanse før det.

– Jeg vil hjem nå. Jeg jobber på sykehjem, og der trenger de meg, sier Joana Isabel Rodrigues.

VIL HJEM: Toril (70) og Knut (72) Helberg i Torrevieja Foto: Privat

Alicante

I sitt feriehus utenfor Torrevieja sitter Toril (70) og Knut (72) Helberg, begge med skrantende helse, og vil hjem.

– Flybillettene deres fra Alicante til Trondheim er kansellert fem ganger. Den siste var torsdag. Onsdag kveld fikk de beskjed om at de kunne få bli med et Norwegian-fly hjem dagen etter, men også det ble kansellert, forteller datter Camilla Heberg Buzzi.

Hun befinner seg i Trondheim og prøver iherdig å få tak i billetter til foreldrene.

– På Norwegians kundeservice får vi høre at de kan få refundert pengene for billetten, eller booke om til første ledige fly. Det er den 17. april, forteller datteren.

– Koronasmitten har eksplodert i Spania de siste dagene. Samtidig skriver lokalavisen at vannbruk i Alicante-området viser at mange spanjoler har reist til ferieboligene sine der, dermed kan smitten spres enda mer. Foreldrene mine er redde. Hun har kols, og han er hjerteoperert. Begge har skrantende helse, og vil bare hjem. sier hun.

– Man skulle tro at det var automatikk i at de som fikk kansellert sin flyvning fikk plass på neste fly, men det er tydeligvis ikke noe slikt køsystem hos Norwegian, sier Camilla Heberg Buzzi.

BLE DYRT: Wiggo Aanes måtte betale dyrt for å komme seg hjem fra Gran Canaria før påske. Foto: privat

Gran Canaria

Wiggo Aanes har måtte kjøpe ny billett som koster tre ganger mer enn den opprinnelige for å komme seg hjem før påske.

– Torsdag formiddag fikk jeg SMS om at flyet mitt til Trondheim den 28. mars var kansellert. Da jeg omsider klarte å komme igjennom til Norwegian var det eneste de kunne tilby med ny billett etter påske, den 17. april. Jeg må hjem før det, og da var eneste mulighet å kjøpe ny billett med SAS til Oslo lørdag. Den koster 6200 kroner, mer enn tre ganger så mye som den opprinnelige billetten jeg hadde, sier Aanes.

Aanes lurer på hvorfor passasjerer som får kansellert hjemreise ikke får tilbud om ny billett på ekstraflyene.

Det samme spør Ellen May Lervåg om. Hennes Norwegian-fly til Torp lørdag 21. mars er også kansellert.

VIL HJEM FORT: Ellen May Lervåg (68) sammen med sitt reisefølge Trygve Espedalen (77) og Anne Karin Hansen (71) ved det stengte bassenget på hotellet på Gran Canaria. Foto: Privat

– Allerede mandag fikk vi SMS om at flyet til lørdag er kansellert. Vi ventet på ny beskjd om ny flyvning, men hørte ingen ting. Onsdag fikk vi vite at Norwegian hadde satte opp en ekstra Dreanmliner til Torp forå få nordmenn hjem. Men det var ikke Norwegian som informerteoss om det. Da jeg endellig klarte å komme igjennom til kundeservice den dagen sa de at Dreamlineren var fullbooket. Da hadde de altså solgt alle billettene uten å tilby plass til oss som hadde fått kansellert vår retur, sier hun til VG

Kundeservice klarte til slutt å finne en ny billett for de tre eldre passasjerene til København, og så videre til Oslo 14 timer senere.

Norwegian svarer

VG har spurt Norwegian hvorfor kunder som har fått kansellert sin hjemreisebillett ikke tilbys plass på ekstraflyene som settes opp. Og hvordan passasjerer skal få vite om ekstrafygningene. Dette er hva kommunikasjonssjef Astrid Mannion-Gibson svarer i en e-post:

– Vi forstår at det er mange frustrerte reisende der ute som er bekymret. Dette er en ekstraordinær situasjon og vi jobber på spreng for å finne løsninger til kunder som fremdeles ikke har kommet seg hjem.

Når det settes opp ekstraflygninger sendes SMS og epost til passasjerer som har hatt sine flyvninger kansellert med oss slik at de får tilbud om plass. De kan selv endre bookingen via våre nettsider eller ringe vårt kundesenter. Dessverre kan man oppleve kø hos kundesenteret vårt for tiden, det beklager vi.

Ekstraflygningene blir lagt ut for salg på våre nettsider. Det gjør vi for at kunder selv kan gå inn og endre på sine billetter i stedet for å gå via kundesenteret. Det vil også åpne muligheten for andre strandede kunder om å kjøpe seg billett.

Vi er lei oss for at enkelte opplever at de ikke har fått nok informasjon eller oppfølging fra oss. Vi jobber døgnet rundt for at våre kunder skal bli ivaretatt, men igjen, dette er en ekstraordinær situasjon som er svært krevende for hele flybransjen. Vil oppfordre alle som fremdeles ikke har kommet seg hjem til å sjekke nettsidene for siste oppdatere informasjon.

Flere ekstrafly

Også SAS kommer til å sette opp flere ekstrafly for å få nordmenn hjem.

– Hvordan skal nordmenn som trenger det få vite om disse flyene?

– De ekstra flightene legges inn i vårt ruteprogram fortløpende. Dermed er det fortsatt gode muligheter til å komme hjem fra utlandet – ekstraflyene er i tillegg til vårt ordinære ruteprogram. Du booker billett som vanlig på SAS.no. Her finner du til en hver tid det oppdaterte ruteprogrammet, sier pressesjef John Eckhof i SAS.

Ifølge Eckhof vil kunder med kansellerte billetter motta en SMS med informasjon om alternativ hjemreise dersom SAS finner et alternativ.

SAS har opprettet et eget telefonnummer som er kun for passasjerer som er i utlandet og har hjemreise i løpet av de neste tre dagene: 00 46 8 797 4100

– Akkurat nå er det så stor pågang og kø at vi dessverre ikke rekker å kontakte alle. Derfor bør man ringe det dedikerte nummeret som KUN er for dem med en reise nærmeste tre dager, sier John Eckhoff i SAS.

