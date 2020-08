TURISTATTRAKSJON: Dette skiltet er ett av de aller mest fotograferte objektene i hele Stjørdal. Ikke lite takket være utenlandske turister med få norskkunnskaper men destod mer humoristisk sans. Foto: Privat

Min sommerby – Tommy Reinås’ Stjørdal

MDG-toppen gikk på nederlag i politikken i fjor – men årets sommer på Hell ser ut til å bli en vinner for Reinås.

Torstein Norum Bugge

Nå nettopp

I sommer intervjuer vi kjente mennesker om deres beste tips og personlige minner fra byen de har tilbrakt mange somre i.

Det var nære på i fjor sommer at Tommy Reinås ble fylkesvaraordfører i nye Trøndelag fylkeskommune, etter en lang og bitter strid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet der begge ville ha fylkesordføreren. Begge hadde også lovet Reinås fylkesvaraordførerposten i bytte mot MDG-politikerens støtte, men til slutt endte Ap og Sp igjen opp med å finne sammen etter en svært dramatisk natt.

Med et flertall fra de to største partiene fikk MDG hverken noen fylkesvaraordfører eller posisjon i fylkestinget, i likhet med KrF og SV som også ble satt på sidelinjen. Reinås oppsummerte det hele til VG (11.09.2019) med et sitat som senere ble kåret til valgkampens tydeligste sitat av kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese:

– Vi kunne politikkens Ludo, men dette var jo politikkens sjakk. Plutselig ble alle forutsetningene for samarbeid endret, sa han. Og la til:

– Sjakk matt.

For alle som har spilt både Ludo og sjakk er det neppe vanskelig å forstå sammenligningen – sjakk er betydelig mer komplisert og vanskeligere å vinne i enn Ludo. Og i Trøndelags-valgkampen i fjor ble det veldig tydelig at det i stor grad var kjøttvekta som til syvende og sist bestemte utfallet.

Tommy Reinås (49) Født 20. juli 1972 i Stjørdal+

Kommunesstyrerepresentant for MDG i Stjørdal kommune 2015–2019

Fylkestingsrepresentant for MDG 2015 - nå

Var midtpunktet i den mest dramatiske fylkestingsvalgkampen på mange år i fjor, da MDG lenge satt på vippen og kunne få fylkesvaraordførerposten (som til slutt glapp)

Startet sin politiske karriere i SV

Selvstendig næringsdrivende

Gift, 3 barn Vis mer

Siden nederlaget har Reinås fortsatt som heltidspolitiker, nærmere bestemt som gruppeleder for MDG Trøndelag. Han har også en lang fortid både i fylkespolitikken og ikke minst i posisjon som lokalpolitiker i hjemkommunen Stjørdal. Og det er også her han tilbringer ferien denne sommeren når vi snakker med ham.

Hva er det som gjør Stjørdal, og Hell mer spesifikt, til et i dine øyne så fenomenalt sted om sommeren?

– Her i Stjørdal har vi det meste, fra fjord til fjell, sier Reinås.

– Variasjonen gir valgfrihet når det gjelder opplevelser, og det er mange lett tilgjengelige steder å besøke. Dessuten har jo flere oppdaget i år at kortreist ferie er helt all right. Sydenferie hvert år er ofte mye stress og mas, og dessuten ikke spesielt bra for klimaet.

UT PÅ TUR: Det er mye fin natur i Stjørdal, og stor variasjon i utvalget, mener Reinås. Foto: Privat

At en MDG-politiker ser miljømessige fordeler med den pågående koronasituasjonen utslippsmessig er nok ingen stor overraskelse, men situasjonen har også uheldige effekter for Reinås personlig. For når vi spør om hvor du finner den beste uteserveringen i Stjørdal kommer det et lite hjertesukk:

– Scandic Hell har nok den beste maten i Trøndelag som hotell synes jeg, men de har desverre stengt denne koronasommeren, sier han. Og legger til:

– Uten å fremheve noen spesielt må det være våre kafeer og spisesteder i byens sentrum som er årets høydepunkt. Vi savner kanskje spisesteder ved sjøkanten, men det får vi satse på at kommer med årene!

STRANDLIVET: Storvika er visst en av Norges fineste strender, i alle fall om vi skal tro Tommy Reinås og VGs lesere anno 2008. Foto: Kristian Helgesen, VG

Hvor liker du best å bade?

– For min egen del blir det Hellstranda, Storvika eller Vingebukta. Jeg må jo nesten samtidig nevnte at dere i VG for noen år tilbake plasserte Storvika blant de 10 flotteste strender i landet!

Ganske riktig har vi her i VG hatt en artikkel der Storvika i Stjørdal blir nevnt på syvende plass på en liste over Norges «mest sexy strender». Strendene ble stemt frem av VGs lesere, og Solastranden på Sola havnet helt på topp.

Men det er ikke til en strand Reinås ville dratt om han skulle vist deg Stjørdal fra sin beste side...

PÅ TOPP: Toppen av Forbordsfjellet. Bildet er tatt fra en annen anledning og viser stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol fra Ap. Foto: Kristian Helgesen, VG

Hvor tar du med en venn som ikke har vært her før?

– Da drar vi gjerne på toppen av Forbordsfjellet og opplever en fantastisk utsikt 590 meter over fjorden, sier Reinås entusiastisk.

Han forklarer videre at han gjerne skulle sett at kommunen benyttet denne attraksjonen til noe mer enn bare naturlig utsikt slik det er i dag. Aller helst skulle det visst vært både restaurant, bergmuseum, hotell og andre fasiliteter her oppe mener Reinås.

Men dét er det altså ikke i dag.

ARKEOLOGI: Helleristningene på Hell er noen av de best bevarte og mest unike i hele Norge. Foto: Privat

Derimot nevner Reinås at du burde få med deg en selfie fra Klatrefeltet på Hell, som er ett av de største i Norge. Av andre selfie-verdige steder nevner han helleristningene ved Litjbyen, som er av stor historisk verdi, samt selvsagt en selfie av byens navn:

– Altså, Hell er jo verdensberømt for navnet sitt. Hell stasjon er jo nærmest en ren turistattraksjon fordi Hell betyr, ja, «helvete» på engelsk. Men på norsk betyr det bare «lykke» heldigvis, sier Reinås lattermildt.

– Mest artig er vel det gamle godsekspedisjonshuset på stasjonen, der det står «Hell gods-expedition». Dette synes selvsagt mange er veldig morsomt på engelsk, selv om det jo bare er en gammel skrivemåte på norsk.

HELLFIE: Reinås mener alle burde få med seg en «Hellfie», som det jo også oppmuntres sterkt til med små dekorasjoner som dette. Foto: Privat

Så, hva er din beste matopplevelse i Stjørdal om sommeren?

– Det må bli sjømat, som reker eller noe annet fra havet. Villaks fra Stjørdalselva er en sikker vinner, men egenfiska laks som er røyka lokalt er vel det beste man kan få servert i Stjørdal om sommeren. For et par år siden fikk jeg en fin mellomstor laks på Hembre Gård oppi Stjørdalselva, sier Reinås.

Og jepp, den laksen ble til sommermiddag.

LAKS: Det er mange som benytter mulitgheten for laksefiske i Stjørdalselva. Foto: Thor Nielsen, VG

All right, men hvor skal man gå for å finne den beste kulturopplevelsen?

– Med det nye kulturhuset «Kimen» har vi egentlig et ganske bredt utvalg her i Stjørdal. Men selv om konserter og opera kan smake godt som kulturopplevelse er nok «Blues in Hell» det årlige høydepunktet hva gjelder kulturlivet lokalt, sier Reinås.

«Blues in Hell» er en årlig bluesfestival som avholdes i, du gjettet det sikkert, Hell, og trekker flere titalls bluesartister fra både inn- og utland og tusenvis av festivalgåere. I år er det riktig nok mer begrenset, og fortsatt nokså usikkert om det blir festival overhodet. Egentlig skal den gå av stabelen mellom 3. og 6. september, men med dagens smittevernregler kan det fort bli vanskelig.

MUSIKKLIV: Blues in Hell er en årlig opplevelse for Reinås og stjørdalinger generelt. Men i år kan det spøke for festivalen. Foto: Privat

MDG-Reinås retter en aldri så liten bønn til sin grønne kollega fra Venstre:

– Vi får håpe at kulturminister Raja åpner for at Blues in Hell kan arrangeres i år også.

Hva er ditt mest uforglemmelige sommerminne i byen?

Da vi intervjuet Trond Granlund, én av de virkelige veteranenen i norsk musikkbransje, for kort tid siden, var det skog og mark han trakk frem som det viktigste om sommeren. Og Reinås har omtrent samme historie å komme med:

– Mine beste sommerminner må være opplevelser i skogen eller på stranda sammen med familien.

Enkelt og greit.

I likhet med Granlund kan heller ikke Reinås huske noen spesielt flaue sommerminner, men han har et par hete tips for hvor man finner sommerflørten i Stjørdal:

– Sommerflørten finner man nok gjerne ute på Steinvikholm slott, i Storvika blant sommervarme folk, eller i Gågata blant vakre blomster på Stjørdal, sier han. Men føyer også til et veldig smittevernvennlig tips:

– Men i dag er det vel internett som er tingen for dating, er det ikke?

SLOTTET: Steinvikholm slott er både en severdighet og et sted å finne sommerflørten – i alle fall om vi skal tro Tommy Reinås. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Fineste stedet å se solnedgangen?

– Det er uten tvil fra Hell-Gevingåsen der jeg bor, for eksempel fra Hellstranda. Som også er en veldig fin badestrand!

Så, til slutt: hva gjør du egentlig i sommer?

– I sommer blir det snekring, maling, og hagearbeid. Jeg skal stelle med alt fra jordbær til pepperminte, sukkererter, vårløk og tomater. Jeg har også fått planta en egen potetåker, så da blir det “potatoes from Hell” om noen uker, sier Reinås lurt.

Han har altså nok å ta seg fore på den personlige fronten i sommer, før fylkesrepresentantoppgavene setter inn igjen for fullt.

Og om «helvetes-potetene» blir å se utenfor Hell er nok heller tvilsomt:

– Om jeg skal selge poteter? Hehe, nei, de blir nok bare lokalvare, avslutter han.

Publisert: 01.08.20 kl. 07:13

