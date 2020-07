KALDT: For første gang bevares hotellrommene av snø og is gjennom sommeren Foto: Snowhotel Kirkenes

Sommeropplevelser i fascinerende Finnmark

Is og snø, men like fullt sommer. I Kirkenes lever vinterens ishotell i beste velgående under en beskyttende duk. Og gjestene kan være med på hundekjøring med hjul på sleden.

Nå nettopp

Dette er bare litt av sommeropplevelsene i vårt nordligste og østligste landskap.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Finnmark er svært, og det er variert. Landskapet som var et eget fylke inntil sammenslåingen med Troms tidligere i år, strekker seg over mer enn 48.000 kvadratkilometer. Det er større enn hele Danmark.

Her er flere av sommeropplevelsene i mangfoldige og fascinerende Finnmark:

forrige





fullskjerm neste SØRØYA: Familiebdriften fisker etter sværinger.

I storfiskens rike på Sørøya

Så du siste runde med Stjernekamp på NRK? Vinneren - Bilal Saab - kan du se igjen i Hasvik på Sørøya. Han jobber nemlig som guide i familiebedriften Big Fish Adventure når han ikke står på scenen.

I mamma Mona og pappa Ahmads bedrift er diger fisk hverdagskost, og guidene tar gjestene med på drømmefiske ute i havgapet. Havområdet her regnes som et av verdens mest fiskerike.

Finnmarkskysten har mye vær, så ikke bli overrasket om du kommer tilbake fra fisketuren og har opplevd alle fire årstider. NB: Husk ullundertøy!

FINNMARKS KAMELER: Øystein Sætereng lufter kamelene på stranden i Akkarfjord. Foto: Terje Mortensen / VG

Et annet sted på Sørøya - i den lille bygda Akkarfjord – kan det hende du får øye på de mongolske kamelene som ble kjendiser i dokumentarfilmen «Kamel» fra i fjor. Filmen handler om hvordan kamelene Bor og Bestla havnet hos fembarnsfamilien Sætereng i Finnmark.

les også Du store kamel!

forrige





fullskjerm neste SNØHOTELL: Under duken som beskytter mot sol og varmegrader finner du hotellet av is og snø.

Snowhotel Kirkenes

I mange alpinanlegg lagres snø under pressenger gjennom sommeren for å brukes neste vinter. På samme måte bevares Snowhotel Kirkenes nå. Vanligvis bygges et nytt hotell hver vinter, men i år er det for første gang mulig å overnatte på ishotellet i juli.

forrige









fullskjerm neste ISBAR: Åpen om sommeren

– Vi er først i verden med å bevare et ishotell gjennom sommeren på denne måten, forteller økonomiansvarlig på hotellet, Lars Even Kristiansen.

Snowhotel Kirkenes har fått konsulenthjelp av dem som var ansvarlige for snøproduksjonen under OL i Sotsji til å ta vare på og pakke inn hotellet. Samtidig som presenningen verner mot solstråler utenfra, holder et kjøleaggregat temperaturen nede inne, og sørger for god luftkvalitet.

Det gjør at det nå er syv dobbeltrom, syv familierom, restaurant, bar og julenissens verksted av is og snø hele sommeren i Kirkenes.

HUNDEKJØRING: Vogner med hjul på sommerføre Foto: Snowhotel Kirkenes

Snowhotel Kirkenes har også etablert en spennende sommerleir hvor du kan kjøre hundevogn eller gå på fjelltur med huskyer. Hvis havet lokker kan du dra på RIB-safari eller prøve deg på havfiske etter torsk og kveite.

I sentrum av Kirkenes by ligger Andersgrotta. Der kan du få guidet omvisning og se en følelsesladet film fra krigens dager. Besøket gir et innblikk i andre verdenskrig da Kirkenes var den nest mest bombede byen etter Malta.

Les også: Ferie i grenseland

KAUTOKEINO: Norges største reindriftskommune Foto: Gisle Oddstad / VG

Samiske opplevelser i Kautokeino

Søker du samiske opplevelser, finner du ekte vare i Norges største reindriftskommune, Kautokeino.

Her kan du for eksempel bli med Hættas Opplevelser på tur med ATV langs reindriftens ferdselsårer til Naibešjávri, omkring én mil fra bygda. Samene bruker terrengfirehjulinger (ATV) når de gjeter flokkene eller forflytter seg mellom kysten og vidda.

Guide Odd Arne Hætta har selv reindriftsbakgrunn. Han forteller om hvordan driften har utviklet seg gjennom årene, og om reinens vandring ut til kysten på våren.

I lavvoen serveres tradisjonell samisk mat og joik. Du kan også lære å kaste lasso slik reindriftssamene gjør det når de skal hente ut dyr fra flokken.

Les også: Bli med på vårflyttingen i Finnmark

HAVØYSUND: Her ender den nasjonale turistveien fra Kokelv. Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen

Havøysund – nasjonal turistvei

Langs Norges 18 Nasjonale turistveger er det mye ny, kul arkitektur, ikke mist spektakulære toaletter. Et av dem befinner seg i Selvika, i fiskeværet Havøysund.

SELVIKA: Toalett med spesiell atkomst. Foto: Werner Harstad / Statens vegvesen

Det er nok ikke tilfeldig at veien fra Kokelv, utover denne halvøya, har fått status som Nasjonal turistveg. På det høyeste er du bare på 233 meter over havet, likevel får du følelse av å være på snaufjellet. Tregrensen er omtrent på høyde med kaistolpene og det er godt gjort om du klarer å finne ly for vinden som pisker inn fra havet.

Hele den 6700 meter lange veien er en opplevelse. Her har du Nordishavet på den ene siden og bratte fjell og klipper på den andre. Er du heldig, så får du øye på både havørn og reinsdyr.

Veien ender i Havøysund. Her kan du velge å snu og kjøre den samme veien tilbake til Kokelv, eller gå om bord på Hurtigruten. Med den kan du reise nordover til Nordkapp, eller sørover til Hammerfest.

les også Ti ekstraordinære toaletter

ALTA: Et populært område for terrengsykling. Foto: Glød Explorer

Sykkelbyen Alta

Terrengsykling har tatt av i Finnmarks største by de siste årene, ikke minst takket være rittet Offroad Finnmark. Rittet går i ulike traseer fra år til år, og på den måten er det etablert flere hundre kilometer med spennende sykkelstier.

Du kan ta med din egen sykkel og sykle i ukevis om du har god tid, eller dra på tur med noen av de lokale sykkelguidene.

I Finnmark har fjellstuene på vidda en viktig rolle. Disse ligger cirka 30 kilometer fra hverandre, og ble oppretter på 1800-tallet, for å sikre trygg reise for embetsmenn som fartet mellom kommunene. I dag har fjellstuene åpent hele året og tilbyr oppredd seng og kortreist mat. Fjellstuene er ideelle for terrengsyklisten, her kan du planlegge etapper på alt fra 25 til 125 kilometer.

les også Her er det sykkelanlegg ved skistedene

ENGHOLM: Statsminister Erna Solberg har også besøkt huskyene like utenfor Karasjok Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Engholm Husky Design Lodge

Rett utenfor Karasjok, ved elvebredden til Karasjohka, har Finnmarksløp-legenden Sven Engholm (11 seire på den lengste distansen) bygget sitt paradis. Her er det tømmerhytter med mange lekre detaljer – både innvendig og utvendig.

Engholm flyttet fra Sverige til Nord-Norge på 1970-tallet, på jakt etter et uberørt sted å slå seg ned. Utenfor Karasjok fant han det han søkte, og her driver han nå stedet og aktivitetene sammen med Christel Finne.

ENGHOLM: Her har Sven Engholm (bildet) funnet sitt paradis. Foto: Engholm Husky Design Lodge

Her kan du for eksempel bli med på fire dagers villmarkssafari med pakkhunder og overnatting i lavvo. Hundene bærer 7 til 10 kilo bagasje, og du får ansvar for din egen hund på turen.

Du kan også delta på dagsaktiviteter som kortere fotturer med pakkhunder eller kanoturer.

I Karasjok kan du også benytte anledningen til å besøke Sapmi Park.

les også Var varm vinter i Karasjok

SEILAND: Melkevannene er en fin dagsutflukt fra Alta. Foto: Altaturer

Seiland nasjonalpark

«Seiland, vårt favorittland» sa Jon Almås da han var med i 71 grader Nord. Seiland Nasjonalpark omtales ofte som en av Norges vakreste nasjonalparker.

En måte å oppleve nasjonalparken på er å bli med på dagstur fra Alta til Melkevannene med Lise Ottem, forfatter av boken «Altaturer».

Denne turen starter med RIB fra Alta til Bekkarfjord om morgenen, fortsetter til fots til og fra Melkevannene og retur til Alta sen ettermiddag. Det er en fordel å være i sånn passe god fysisk form og i stand til å vandre 12 kilometer i variert og kupert fjellterreng med 700 høydemeter stigning.

SEILAND: Turen til Melkevannene starter med RIB Foto: Altaturer

Seiland Nasjonalpark ligger i Alta og Hammerfest kommune. Øya er den nest største i Finnmark, bare slått av Sørøya. Du finner to isbreer på Seiland; Seilandsjøkelen og Nordmannsjøkelen. Disse er Skandinavias nordligste og lavest liggende isbreer.

les også Miljøministerens beste nasjonalpark-tips

BÅTSFJORD: Hovednæringen her er fiske og fiskeindustri. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Båtsfjord Brygge

Båtsfjord liker å kalle seg Norges fiskerihovedstad. Her finner du et rikt utvalg av delikatesser fra havet.

Bryggen i Båtsfjord er sentral på mange måter. Det er her fisken kommer i land. Få kommuner i Norge genererer mer inntekter per innbygger enn Båtsfjord når fisken kommer inn til fiskemottakene. Bare det å få et innblikk i fiskeriindustrien er fascinerende i seg selv.

BÅTSFJORD: Kort vei fra havet til matbordet. Foto: Foto: Båtsfjord Brygge

På Brygga finner du også reiselivsbedriften Båtsfjord Brygge med fem rorbuer, åtte hotellrom og en restaurant som har gjort seg bemerket nettopp på grunn av sjømaten.

I Båtsfjord kan du også selv prøve deg som fisker og leie trygge båter som tar deg ut til fiskefeltet.

Like ved Båtsfjord finner du også Syltefjordelva, som er en god lakseelv.

forrige





fullskjerm neste VARDØ: Steilneset-monumentet er reist til minne om menneskene som ble henrettet i hekseprosessene.

Vardø og Hamningberg

Vardøs historie er fascinerende og skremmende på samme tid. Heksebrenningen på 1600-tallet førte til at nesten 100 innbyggere ble henrettet og mange brent på bålet.

Det er et eget minnemonument over alle som ble drept under hekseprosessen. «Steilneset» er en 100 meter lang hall som beskriver de sterke historiene.

forrige







fullskjerm neste VARDØ: Byen med festningen har en fascinerende historie.

Vardøhus Festning ble etablert i 1307, av Kong Håkon V Magnusson. Det er bygget flere festninger etter den tid, og dagens festning ble reist i 1734–37. Vardøhus Festning fungerer som et museum med den innholdsrike historikken til festningen.

Veien ut Varanger-halvøya er en av de 18 utvalgte Nasjonale turistveger. Kjøreturen ut mot ishavet byr på barsk og spektakulær natur, med månelandskapet ut mot Hamningberg som et av høydepunktene.

Hornøya er regnet som en av Norges beste fugleøyne. Den ligger bare noen minutter med båt fra Vardø.

Les også: Design-fuglekikkerskjul på Varanger-halvøya

forrige





fullskjerm neste MOLLISJOK: Nyt viddas ro, uten mobildekning.

Mollisjok Lodge

Hit reiser kjendiskokker fra sør for å hente inspirasjon. NRK har også vært her for å lage en episode av programmet «Der ingen kunne tru at nokon kunne bu». Men fjellstueoppsitter Per Edvard Johnsen kan absolutt «bu» her ute. Og han serverer viddas beste råvarer til sine gjester: reinkjøtt, røye, gjeddefiskekaker og multer.

Fra Alta er det halvannen times kjøring til der du må sette fra deg bilen. Fjellstua ligger 17 kilometer fra fylkesvei 92. Du kan hentes med terrengbil, eller bruke bena. Du får en skikkelig smak av Finnmarksvidda om du velger å gå innover. Terrengsykkel er også et godt alternativ.

I Mollisjok kan du nyte viddas ro uten mobildekning. Dra på fisketur eller gå en rolig tur med hvilepuls 24 timer i døgnet.

NORDKAPP: Et «must» for alle turister i Finnmark. Foto: Terje Bringedal / VG

Nordkapp

«Alle» turister i Finnmark skal til Nordkapp, og de aller fleste kommer seg dit med buss eller bil. Men det finnes andre måter. Destinasjon 71 grader Nord arrangerer ATV-turer fra sentrum av Honningsvåg, opp fjellet og nordover til Nordkapp-platået. På den måten kan du oppleve det arktiske landskapet og utforske Nordkapp fra helt andre sider enn hva som er vanlig.

FOTOSTOPP: Det er mange fine fotomotiver på turen til Nordkapplatået. Foto: Destinasjon 71 grader Nord

Dagen etter kan du dra ut på kongekrabbesafari. Kongekrabben er et av Nordkapp kommunes viktigste eksportprodukter. På utflukten får du god denne skapningens historie. Og selvfølgelig får du servert fersk kongekrabbe – med brød, sitron, majones og god drikke.

Og om du fortsatt ikke er mett på inntrykk, kan kapteinen ta deg med på RIB-safari rundt Magerøya og opp til Nordkapp igjen. Da får du se platået fra en helt annen vinkel.

KONGEKRABBE: «Beistet» er en delikatesse. Foto: Dag Fonbæk / VG

Publisert: 08.07.20 kl. 16:04

Mer om Norgesferie

Fra andre aviser