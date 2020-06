GJENSYN: 2. juli reiser Inge Lamøy ned for å besøke kjæresten Sonia Camino González i Valencia, etter fem måneder fra hverandre. Bildet er fra Menasalbas i Spania. Foto: Privat

Nordmenn trosser reiseråd: Derfor drar vi til Syden

Myndighetene ber folk droppe utenlandsturen i sommer. VG har snakket med tre nordmenn som likevel reiser.

For mindre enn 10 minutter siden

Mandag gikk assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ut i VG og ba folk tenke seg nøye om før man trosser reisereglene og bestiller ferietur til Syden.

Fra neste uke setter SAS og Norwegian opp en rekke fly til reisemål som Alicante, Palma, Gran Canaria og Barcelona.







Reiser man hit, må man i karantene i ti dager når man kommer hjem. Det er det flere nordmenn som er villige til.

Ikke sett kjæresten på fem måneder

Oslo-mannen Inge Lamøy er en av dem. Han reiser til Valencia 2. juli uten returbillett, for å besøke sin spanske kjæreste.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak er gjort for nordiske land som oppfyller visse smittekrav.

Lamøy mener selv det er uklart om han trosser reglene.

– Hva er det myndighetene egentlig mener med en nødvendig reise? Jeg tenker at å besøke kjæresten, som jeg ikke har sett siden februar, er nødvendig, sier han til VG.

Lamøy kaller debatten om nordmenn som velger å reise til utlandet for splittende, og mener det finnes andre grunner til å dra enn å bare ligge på en strand en uke.

les også Nå er det Norge som er strengest

Mange nordmenn med feriehus

I 2017 hadde drøyt 75.000 nordmenn feriehus i utlandet, ifølge Statistisk sentralbyrå.

VG har vært i kontakt med et titalls nordmenn som har feriehus i utlandet, men som ikke ønsker å stå frem i frykt for represalier. Flere fortalte også at de har skaffet seg utenlandsk forsikring som også skal dekke dem ved covid-19-sykdom, noe flere norske forsikringsselskaper ikke gjør.

De fleste land i Europa har nå åpnet opp for turister. Til helgen får også danskene lov til å reise til Syden.

På dette kartet til nyhetsnettstedet Euronews ser man hvordan Norge skiller seg ut fra andre land i Europa.

– Utsetter ikke andre for risiko

I Spania er det fortsatt strenge coronarestriksjoner. Går du ut, må du bruke munnbind.

– Sannsynlig er det større risiko å være i Oslo enn langs kysten i Spania, der de fortsatt er i en fase der de er veldig forsiktige, sier Lamøy.

Han er trygg på oppholdet i Spania, og sier det er på reisen over som er mest risikabel.

– Jeg utsetter meg selv for en risiko, men det gjør jeg helt bevisst. Jeg utsetter ikke andre for risiko.

Lamøy er ikke redd for hva som skjer hvis han blir syk.

– Jeg har en forsikring som dekker alt bortsett fra covid-19, i tillegg til Europeisk helsetrygdkort. Blir jeg smittet, stoler jeg på det spanske helsevesenet.

– Hvis du får viruset, vil du da prøve å komme deg hjem til Norge?

– Nei, jeg vil ikke fly hjem om jeg blir syk, men jeg håper komplikasjonene ikke blir for store, slik at jeg kan holde meg inne i Spania til jeg er frisk.

les også Nakstad bekymret for Syden-utfart: – Folk bør tenke seg om

Desinfiserer strendene i Cannes

Tom Greni jobber med eiendom i Frankrike og har hjemmekontor i Cannes ved den franske rivieraen, et populært reisemål for nordmenn.

Han sier til VG at han føler seg trygg og mener de har strengere tiltak der enn i Norge.

les også I disse ferielandene har kurven flatet ut

CORONAFRIE STRENDER? Her desinfiseres stranden i Cannes. Foto: Tom Greni

– Skal du til slakteren, kan man bare være tre om gangen, de tar temperaturen din for å komme inn på supermarkeder, og stranda desinfiseres jevnlig, poengterer han.

Han mener reiserådene bør endres, og at folk selv bør kunne velge om de vil reise.

– Nordmenn er fornuftige og forsiktige folk, sier Greni, som blant annet lever av å selge boliger i Frankrike til nordmenn.

Frankrike åpnet for innreise fra Schengen-land og Storbritannia 15. juni, men for besøkende fra Spania og Storbritannia er det en hake: De må være 14 dager i karantene etter ankomst til Frankrike.

les også Slik åpner Europa: Dette er reisereglene

Reiser for å sikre Madrid-leiligheten

Torill Klausen fra Vestfold jobber i helsetjenesten, og reiser til Madrid i starten av juli for å overta en leilighet i utkanten av byen.

Klausen kjøpte leiligheten i februar, men så ble Spania stengt ned, og overtakelsen utsatt.

Nå er hun bekymret for at overtakelsen ikke går i boks uten personlig oppmøte.

NY LEILIGHET: Klausen kjøpte leiligheten utenfor Madrid i februar. Så stengte landet ned. Foto: Privat

– Jeg har vært fortvilet og stresset over situasjonen.

I likhet med Lamøy er hun også usikker på hva myndighetene mener med en høyst nødvendig reise.

– Jeg er enslig og snart pensjonist og redd for å miste leiligheten jeg nettopp kjøpte. Er ikke det nødvendig?

les også Slik tar spanjolene hverdagen tilbake etter corona

MÅLER FEBER: Smittetiltak som temperaturmåling er på plass på Madrids flyplass. Foto: Bernat Armangue / AP

Hun presiserer av hun skal reise rett hjem og tilbringer sommerferien i karantene når hun kommer hjem.

Hun mener UD bør endre reiserådene for nordmenn, og samtidig innføre strengere tiltak i Norge.

– Det som skjer på norske strender er jo mye verre enn det som som skjer i Spania.

Hun føler seg trygg på både reisen over, og oppholdet i storbyen.

– Alle som slipper inn i landet blir sjekket for feber. Du får ikke ha noen i bilen din, og ingen har lov til å gå på gaten uten munnbind.

– Jeg er helsepersonell og er veldig forsiktig. Får jeg corona, stoler jeg på det spanske helsevesenet, som er mindre belastet nå.

Publisert: 23.06.20 kl. 21:08

Mer om Coronaviruset Eiendom Spania Forsikring Reiseråd Frankrike EU

Fra andre aviser