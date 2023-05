MALLORCA: Spania og Hellas er nok en gang store feriefavoritter blant nordmenn.

Kortversjonen Sommerferien i 2023 kan bli den dyreste utenlandsferien for nordmenn noensinne.

Årsaker til høye priser inkluderer svak norsk krone og høy kostnadsvekst i Europa.

Nordmenn fortsetter å bestille sommerferier til utlandet til tross for dyrere priser.

Tips til å spare penger på ferie inkluderer å reise i august og september, og å lage egen mat i stedet for å spise på restaurant. Vis mer

– I år tror jeg at jeg ville holdt meg hjemme, svarer sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, når VG spør om hans umiddelbare tanker rundt utenlandsferie i fellesferien.

Om 68 dager går startskuddet for fellesferien 2023. For mange byttes fjord og fjell her hjemme, ut med strand, sol og kanskje paraplydrinker i det store «Utlandet».

Har du planer om å reise, men enda ikke bestilt drømmeferien, kan det hende at denne artikkelen setter en støkk i deg.

– Jeg tror dette blir den dyreste utenlandsferien nordmenn har hatt noen gang, sier forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen, til VG.

Både han og Andreassen skal få utdype hvorfor, litt lenger ned i artikkelen.

VG har tatt en titt på hvor mye det vil koste å reise til og overnatte på tre utvalgte destinasjoner i Europa, i perioden 10. juli til 16. juli.

Mallorca:

For to voksne: 22 200kr.

For to voksne og to barn: 39 200kr.

Roma:

For to voksne: 21 150kr.

For to voksne og to barn: 29 200kr.

Nice:

For to voksne: 26 500kr.

For to voksne og to barn: 39 000kr.

Prisene er et anslag og tar utgangspunkt i de billigste flybillettene hos enten SAS eller Norwegian, uten bagasje og ved noen tilfeller mellomlanding, samt et tre stjernes hotell som hverken er det dyreste eller billigste i området. Prisene er hentet inn 3. mai.

TA EN SPANSK EN: Spansketappen i Roma, en av mange severdigheter i den italienske byen.

– Et bra hopp

I tillegg til reise og overnatting, er det noen behov som må dekkes når man kommer frem. Forbrukerøkonom Gundersen gir et anslag på at en familie med fire, som spiser frokost, lunsj og middag ute, samt handler litt snacks, vil bruke et sted mellom 150–200 euro per dag.

Regnet om til norske kroner, etter kursen 3. mai, vil det tilsvare omtrent 1786 – 2382 kroner. Det før man har brukt penger på shopping eller andre opplevelser.

Totalt kan en ukes ferie for en familie på fire dermed koste godt over 50 000 kroner, bare for å dekke det mest grunnleggende. Men hvorfor blir det så dyrt i år?

– Det har generelt vært høy kostnadsvekst. Strøm, renter og lønninger i Europa. Så er den norske kronen veldig svak, den har falt 10 prosent i år. Bare det alene har gitt et bra hopp, forteller Andreassen og legger til:

– Euroen er over 12 norske kroner, hvis du bruker kredittkortet. Den ligger rundt 11,90 norske kroner i spot, og så må du legge på en 2–3 prosent hvis du har de beste betingelsene.

Det betyr enkelt og greit:

– Vi får mindre for den norske kronen. Du må ut med flere norske kroner for å få det samme som du fikk på ferie i fjor, oppsummerer Gundersen.

I tillegg til den svake kronekursen, samt høy kostnadsvekst, trekker Andreassen frem ett moment til som kan være med på å gjøre ferien dyr: Folk.

De tre parametrene: Kostnadsvekst, valuta og folk, kan gjøre følgende for en restauranteier som tidligere har tilbudt en billig flaske vin.

– Alle hans kostnader: Lønninger, strøm, kapital og så videre blir dyrere. Det andre er at valutaen har blitt svak, og det tredje er at det blir mange flere kunder enn det pleier å være, så han setter opp prisen på vinen, hvis han er en smarting, eksemplifiserer Andreassen.

– Fulle fly

Samtidig som økonomene spår at utenlandsferien blir dyr, kan Ving, TUI og Apollo fortelle at det ikke stopper reiseglade nordmenn. Til tross for at også de har økt prisene fra fjoråret.

– Sommersalget går fantastisk bra. Vi har så langt solgt to tredjedeler av hele sommersesongen, som går fra april til september. Det har gått fulle fly gjennom hele våren, og det vil det også bli fremover, sier Marie-Anne Zachrisson sjef i Ving Norge.

SOL OG VARME: Marie-Anne Zachrisson sier at det vil gå fulle fly til varmere destinasjoner i sommer.

Daglig opplever Ving at nordmenn bestiller utenlandsreiser til sommeren til tross for at høy kronekurs og generelle økte kostnader.

– Vi tror det henger igjen en buffer fra pandemien hvor folk ikke reiste på noen år, og unner seg derfor en utenlandsreise til tross for at det har blitt dyrere. Mange har derfor kanskje et større feriebudsjett for 2023.

Kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera, forteller at deres salg ligger rundt 20 prosent over salgsnivået på samme tid i 2019.

Info Priser på charterturer Dette må du betale for én ukes ferie i fellesferien. Prisene gjelder fly tur/retur Gardermoen og hotell i én uke for to voksne og to barn (9 og 12 år) Ving: Kreta 13. juli (billigste alternativet): 30.480 kroner Bulgaria 10. juli (billigste alternativet): 27.660 kroner TUI: Kreta 10. juli (billigste alternativet): 32.978 kroner. Bulgaria 11. juli (billigste alternativet): 34.186 kroner. Apollo: Kreta 13. juli (billigste alternativet): 37.909 kroner. Bulgaria 11. juli (billigste alternativet): 32.277 kroner. Prisene er hentet fra Vings, Apollos og TUIs nettsider 03.05.2023. Vis mer

Ikke reis i fellesferien

Ifølge kommunikasjonssjef i TUI, Anne Mørk-Løwengreen, er det nok en gang Hellas og Spania som er nordmenns feriefavoritt.

– Likevel er det ikke tvil om at destinasjoner med et lavere kostnadsnivå er i vinden, sier Mørk-Løwengreen og trekker fram destinasjoner som Albania, Montenegro, Bulgaria og Tyrkia.

Har du enda ikke bestilt tur utenlands, men «MÅ» ut, deler reiseoperatørene sine tips om hvordan det kan bli billigere.

– I august og september kan du få en reise til en veldig god pris, forteller Mørk-Løwengreen i TUI.

Skal man reise i fellesferien er Rivera i Apollos tips og se mot skolestart.

– Må man reise da, bør man se på de to siste ukene før skolen begynner. Da er trykket lavere og prisen vil også være deretter.

Sjeføkonom i Eika, Andreassen, svarer følgende på spørsmål om han har et råd til hvordan man kan spare penger på ferie:

– Da vil jeg si at det er veldig hyggelig i flere europeiske land å sette seg på en parkbenk og spise mat man har kjøpt på butikken. Du trenger ikke sitte på restaurant, frokost, lunsj og middag.

BILLIGERE ALTERNATIV: Anne Mørk-Løwengreen sier land som Albania og Montenegro kan være et billigere alternativ i sommer.

