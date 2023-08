Hetebølgene i Sør-Europa: Slik endres ferievanene våre

Lofoten i stedet for de greske øyene? Stockholm i stedet for Roma? Oktober i stedet for juli? Dette skjer med reisevanene våre når Syden brenner og blir ulevelig varm.

Feriefolk på desperat flukt fra slikkende flammer. Tykk aske og klimaopphetet utålelig varme.