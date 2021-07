Vil bli i Norge Unge har byttet drømmen om sydenferie med sommer i Norge. Kari Aarstad Aase Av Publisert 25. juli, kl. 18:23 Privat Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

De vil ha action, aktiviteter, fellesskap med nye og gamle venner, og unike naturopplevelser. Slå på lyd Neste side (3) Forrige side (1)

– På alt dette leverer Norge, og vi ser tydelig en ny trend, sier direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. Privat Neste side (4) Forrige side (2)

En undersøkelse viser at nesten halvparten av de mellom 18 og 29 år foretrekker norgesferie også når pandemien er over. Privat Neste side (5) Forrige side (3)

Anna Anker Jørgensen er en av dem som har blitt frelst av sitt eget land. Slå på lyd Neste side (6) Forrige side (4)

Vil bli i Norge også etter pandemien

– Aldri har så mange unge leid bobil, bodd i telt, reist på måfå rundt i Norge, som i fjor, sier direktør Krohn Devold.

Publisert: Nå nettopp

Foto: Privat

Undersøkelsen som er utført for NHO reiseliv, viser at 35 prosent av gjennomsnittsbefolkningen fortsatt vil til Syden eller annen utenlandsferie så snart grensene åpner, mens 47 prosent av de unge vil bli i Norge.

Martine Tinderholt Øverland Foto: Privat

– Det er veldig interessant og veldig gledelig. Vi har sett en utvikling de siste årene som slo ut for fullt i fjor sommer. Jeg tror ikke det betyr at de aldri skal til Syden igjen, men at de har oppdaget at Norge aldri er så vakkert som om sommeren.

– Vi fant ut hvor fint Norge egentlig er i fjor, sier Martine Tinderholt Øverland, som måtte avbestille feriehuset på Malta og bli i Norge på grunn av pandemien.

Foto: Privat

Sammen med kjæresten dro hun på bilferie isteden. De fant naturperler, aktiviteter, stillhet og ro.

– Det fineste vi opplevde var kanskje et vann vi fant langt inne i skogen i Valdres. Det var bare oss, og det var så stille og vakkert. Jeg blir stolt av mitt eget land på en ny måte. Tenk at det er så mange steder som ikke er turistødelagt og forsøplet. Strandpromenaden på Kreta er fortsatt fin, men når ikke opp mot Via Ferrata, mener Martine, som snart legger ut på ny norgesferie.

les også Norgesferie for første gang

Foto: Privat

Hun er vokst opp med sydenferie om sommeren og har egentlig aldri tenkt at Norge var et feriealternativ.

– Nå vet jeg at Norge er perfekt for unge som liker å oppleve ting, gjøre noe aktivt i ferien. Å legge ut bilder av padletur i Geirangerfjorden er mye kulere enn det hvor du sitter på en bananbåt som blir dratt i full fart.

Foto: Privat

Som lokalpolitiker er hun også opptatt av miljøfaktoren, at Norge er mer kortreist ferie, og at lokalt næringsliv støttes.

Action og aktiviteter i flott natur er en vesentlig grunn til at unge vil være i Norge, tror Krohn Devold. Og mange av aktivitetene tilbys av unge gründere som har sett den voksende trenden.

– Når ungdom møtes av andre unge som har skapt flotte aktivitetsmuligheter, blir det et attraktivt miljø å være en del av.

Foto: Privat

På surfecampen på Bore stranden på Jæren er det flest unge. Både av dem som vil lære og de som jobber der.

– Jeg møter utrolig mange kjekke folk, de fleste på min alder. Mange tar kurs over en helg, og da er det superkoselig camp her og herlig miljø, forteller Mari Bakkan Vika, student og suferinstruktør.

Hun driver mye med frikjøring på ski, og for ett år siden hev hun seg på surfetrenden.

– Grunnen til at jeg elsker norgesferie, er alle aktivitetene. Jeg reiser der det er best bølger, et nytt sted å stå på ski eller en fet topptur. Inntrykket mitt er at det er mange unge som gjør det samme. Vi vil se vårt eget land og samtidig gjøre det vi elsker. Også er det supert miljø rundt aktivitetene, sier Mari.

Hun har ikke vært i Syden på fem år, og savner det ikke.

– Syden er ikke på topp blant unge lenger, popkulturen er å reise rundt i Norge. Når du først er bitt av basillen er det vanskelig å stoppe.

Foto: Privat

Hun tror også det spiller en rolle at hun tilhører en generasjon som drikker mindre alkohol og er mer aktiv, at det gir større glede over natur og aktiviteter.

Foto: Privat

Coronapandemien var en forkledd velsignelse for turisme i eget land.

– Det var pandemien som gjorde at vi oppdaget hvor fint ferie i eget land kan være, sier Anna Anker Jørgensen. I fjor sommer dro hun med syv venninner på biltur rundt i Norge. De skulle egentlig til Valencia, isteden ble det vestlandet.

– Vi flyttet oss etter de aktivitetene vi hadde lyst å gjøre. Randonee i Stryn, kajakk i Loenvatnet, Via Ferrata i Åndalsnes, og en fantastisk bar med huske i Volda.

Etter 17 dager var alle helfrelst, og i år er de enda fler som skal gjenta suksessen fra i fjor.

Foto: Privat

– Det er trygt å feriere i eget land, det krever mindre planlegging og det har blitt en utrolig kul greie. Det koster omtrent det samme som sydenferie, men gir mye kortreist glede, sier Anna.

For mange er det mye kulere å legge ut bilder fra Norgesferie med aktiviteter, enn fra Syden. Og da spiller det en rolle hva du har på deg.

Jeg har venner som er blitt mye mer opptatt av fritids- og turklær. Når bildene av hva du har gjort skal på insta, skaffer de seg det som er kult, sier Anna Anker Jørgensen, som har sommerjobb fra studiene i sportsbutikk.