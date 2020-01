ARUBA: Et av flere reisemål som har gått i bresjen for å forby engangsplast Foto: DANIEL SLIM / AFP

Reisetrender for 2020-tallet

Miljøbevissthet har påvirket reiselivet, både bransjen selv og turistene. Det vil vi også merke i det kommende tiåret

Nå nettopp

VG reise oppsummerer her noe av det vi kan komme til å se mer av i tiåret vi nå går inn i.

Dette er trender innen norsk reiseliv og internasjonalt.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

ELFLY: VG reises Mona Langset (her i elfly sammen med pilot Helge Storflor) oppsummerer hva hun tror vi vil se mer av i reiselivet det kommende tiåret. Foto: Tore Kristiansen / VG

Elfly

Får vi de første el-ruteflyene i løpet av det kommende tiåret? Avinor tror at de første kan være på vingene i Norge allerede i 2025.

Administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen, har mer tro på at det vil skje mot slutten av tiåret. Men han forsikrer om at de vil kjøpe slike fly så fort de blir tilgjengelige.

– Ja, vår vurdering er at når det er sertifisert, er det også sikkert. Vi tror at de første kommersielle flyene av sikkerhetshensyn vil være hybrider. De vil ha en konvensjonell motor, en rekkeviddeforlenger, i reserve. Widerøe har store ambisjoner om å være tidlig ute i utviklingen. Distriktene er helt avhengige av et godt transporttilbud, derfor er vi veldig opptatt av å komme ut med en bærekraftig løsning, sa han til VG reise i forbindelse med at vi testet Norges første elfly, som eies av Avinor.

ELFLY: Det kan bli flere og større elfly i Norge innen tiåret er omme. Foto: Tore Kristiansen / VG

Togferie

Selv om flyskammen ikke er like uttalt i Norge som i Sverige, har interessen for togferier gått kraftig opp, og fortsetter å øke. Facebook-siden «Togferie», som ble opprettet i mars 2019, har nå godt over 30.000 medlemmer. Der blir råd og erfaringer om togferier flittig diskutert. VG reises reportasje om hvordan du kan reise sørover i Europa med tog, var en av våre mest leste reisesaker sist sommer.

Alle piler peker oppover for tog-interessen. Vi håper bare at jernbaneselskapene i Europa kan knekke koden for et felles billettsystem, slik at det blir enklere å bestille billetter over landegrensene. I mellomtiden kan Norges offisielle bookingselskap Entur hjelpe langt på vei. Reisebyrået Berg Hansen selger også togreiser sørover i Europa.

Les også: Alene til Kina med tog

TOGFERIE: Når transportetappen blir en del av ferien. Foto: Mona Langset / VG

Reisen er målet

Med togferie blir transportetappen mer enn en måte å komme seg fram til bestemmelsesstedet på. Den blir også en del av ferien. Vi tror at flere vil velge ferier der transportetappen i seg selv er målet. Ikke bare togferier, men også fotturer, sykkelturer, seilferie på egen eller leid kjøl eller annen ferie med båt.

Les også: Øyhopping på Kanariøyene

Kortreist

Vi slutter ikke med å reise langt. Men større miljøbevissthet gjør at flere velger kortreiste ferier. Norgesferie om sommeren blir stadig mer populært. Det så vi godt i 2019.

Det ble også tydelig i en befolkningsundersøkelse som Opinion gjorde for Finn reise på tampen av året: Der slår Lofoten både Australia og Maldivene som drømmereisemål for Nordmenn i 2020. I denne undersøkelsen ligger Lofoten på tredjeplass, bare slått av New York og Hawaii. Det er nytt i år.

I Nordnorge merkes den økende interessen for landsdelen godt. Folkebladet meldte i desember at det var overnattingsrekord i Nordnorge i høst.

Samtidig viser statistikken over hva vi faktisk bestiller en endring i vårt reisemønsteret. Ved utgangen av desember 2019 lå Danmark på annen plass over foreløpige bestilte utenlandsreiser i sommerferien 2020 gjennom Finn reise. Danmark har gjort et kraftig byks oppover listen, og har gått forbi Hellas. Det er også nytt i år.

Les også: Lofoten på sitt beste: Når turisthordene har reist hjem.

LOFOTEN: Økende interesse for Norge som reisemål Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Miljøbevisst reisebransje

De som selger reiser, blir stadig mer miljøbevisste. Samtidig blir de mer bevisste på å markedsføre hva de selv gjør for å minske gjestenes klima-avtrykk.

Da bransjeorganisasjonen Virke arrangerte et seminar om bærekraftig reiseliv i januar 2019, var interessen så stor at arrangementet måtte streames for at alle reiselivsbedriftene som ønsket det skulle få det med seg. I den forbindelse fortalte de tre største charterselskapene til VG at de opplevde stor interesse for sine miljømerkede hoteller, karboneffektive fly og samarbeid med veldedige organisasjoner.

Alle de største charterselskapene tilbyr klimakompensasjon for flyreisene, enten ved at de betaler for det selv, eller legger til rette for at kundene kan gjøre det.

Mot slutten av 2019 utarbeidet noen av de største norske reiselivsbedriftene, i samarbeid med Virke reiseliv, et veikart for mer bærekraftig reiseliv. Målet er å gjøre verden til et litt bedre sted ved å endre måten vi reiser på.

Men miljøfokuset er ikke bare en norsk trend. Den sees over hele bransjen, i alt fra bilutleiefirmaer som fokuserer på elbiler til hoteller eller geografiske områder som forbyr all engangsplast.

Les også: Aruba forbyr all engangsplast

ARUBA: Et foregangsland for å forby engangsplast. Flere vil følge. Foto: DANIEL SLIM / AFP

Frivillig-turisme

Flere vil bidra med noe når de er på ferie. Det være seg store ting, som å bruke uker eller måneder i et dyrevernsprosjekt, eller små ting, som å delta i veldedighetsarbeid på charterferien.

TUI har nå begynt å tilby frivillig arbeid som en aktivitet på sine 50 Blue Star-hoteller rundt i verden. Her kan gjestene for eksempel være med på å redde skilpadder eller rydde strender i ferien. Tilbudet varier fra sted til sted. Blue star-hotellene er også klimakompensert, har stort utvalg av vegetar og veganmat, og skal være fri for engangsplast innen 2022.

Les også: Slik kan du redde havskilpadder i Hellas

FRIVILLIG ARBEID: I Athen jobber frivillige fra mange land på sykehuset for skadede havskilpadder. Foto: Mona Langset / VG

Lokale guider til lokale opplevelser

Tilbudet av lokale guider som tilbyr lokale opplevelser øker. Det siste året har vi selv vært med på vin- og tapasrunde i Malaga med en Malaga-boer, fått avslørt mange av bydelen Brixtons hemmeligheter av en lommekjent londoner, og gått i filosofenes fotsport i Athen, sammen med en Athener med glødende interesse for antikkens toneangivende menn.

Googler du «local guide» og byen du skal til, får du mange interessante treff. Flere lokale småselskaper kan også bookes for eksempel gjennom appen Get your guide eller Airbnb.

LOKALGUIDE: Londoneren Savio Los (t.v.) tar med turister på guidet tur i Brixton, hvor han har bodd i mange år. Foto: Mona Langset / VG

Mindre valutaveksling

Husker du hvordan en norsk 200-lapp ser ut? Lenge siden du har tatt i en, kanskje? Etter hvert som kort og mobile betalingsløsninger blir mer utbredt bruker vi stadig mindre kontanter. Det gjelder ikke bare i Norge. I høst betalte vi selv for solsenger på stranden i Spania med kort.

DNB, som har minibankene på Gardermoen, har også merket dette. Vi tar ut mindre valuta, og det gjelder spesielt euro, britiske pund og amerikanske dollar.

– Kundene tar også ut mindre valuta i utlandet. En større andel kjøp gjøres med kort, sier informasjonsdirektør i DNB, Even Westerweld.

Men samtidig som det totale valutakjøpet går ned, øker kjøp av valuta til land langt borte, som India, Brasil, Kenya og Vietnam.

– Dette er land hvor man fremdeles betaler med kontanter for restaurantbesøk, solseng, taxi og på markeder, sier Even Westerweld i DNB.

Tar med jobben på reise

Den teknologiske utviklingen gjør at stadig flere yrker kan utøves hvor som helst i verden hvor det er nettilgang. Det gjør det også enklere å tilbringe en del av foreldrepermisjonen i varmere strøk når den av foreldrene som ikke er i permisjon kan ta med seg jobben ut av landet.

Les også: Florida: Permisjonsdrøm i solskinnsstaten

NASA: Et romskip på vei til den internasjonale romstasjonen ISS Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Romturisme

Hittil har 565 personer fra 41 land vært i verdensrommet. Men dette tallet kommer til å øke etter hvert som ulike selskaper vil ta med godt betalende jordboere på tur.

Ifølge Aftenposten vil NASA sette opp to turer for kommersiell turisttrafikk til den internasjonale romstasjonen ISS fra 2020, og innen 2024 vil de frakte romturister til månen. Samtidig har milliardæren Richard Branson lenge jobbet for å tilby kommersiell romturisme. Nå er selskapet Virgin Galactic en realitet, og planen er å tilby kommersielle turer i rommet fra og med 2020.

Utdannelsesreiser

Opplevelsesreiser har lenge vært populært, men nå skal man også lære noe i ferien, skriver Globetrender, et onlinemagasin som fokuserer på trender i reiselivet. Nå er ikke dette en helt ny trend. VG reise har tidligere skrevet om hvordan du kan bli lur på tur. Alt fra skrivekurs og kokkekurs til tematurer med dypdykk i historie er i vinden. Og språkreiser er på ingen måte bare for ungdommer.

Les også: Seniorer på språkreise

DYREVELFERD: Flere turister sier nei til elefantriding. Foto: ROMEO GACAD / AFP

Bedre dyrevelferd

Tiden da noen synes det var kult å bli avbildet ved siden av dopet tiger eller på ryggen av en elefant er nok snart forbi. Med økt oppmerksomhet rundt dyrevelferd, sier flere turister nei til denne type aktiviteter, noe som på lengre sikt også vil redusere tilbudet av det.

Vi har tidligere skrevet at du bør droppe dyreopplevelser på reise dersom du er glad i dyr. Og i reportasjen om steder du ikke bør reise til i 2020 skrev vi om hvordan unge elefanter blir fanget i naturen og deretter plaget og kuet for å bli ridedyr for turister.

Les også: Disse suvenirene bør du ikke kjøpe på ferie

På ferie med hunden

Stadig flere hoteller legger til rette for kjæledyr, og noen tar helt av med VIP-behandling av firbente gjester. Hvor viktig kjæledyrene er for mange, viser også en ny verdensomspennende undersøkelse gjort på vegne av hotellsøkesiden booking.com. Der sa 42 prosent av kjæledyreierne at de kommer til å velge reisemål ut ifra hvor de kan ta med seg sine firbente familiemedlemmer de neste årene, og halvparten av dem er villige til å betale mer for å bo på et kjæledyrvennlig overnattingssted. Undersøkelsen er gjort blant 22.000 mennesker fra 29 land som har vært på reise i løpet av det siste året.

Les også: Hit kan du ta med hunden på hotell uten fyrverkeri nyttårsaften

Hundevennlig: Hotel Sacher i Wien er et av flere hundevennlige hotell. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Second cities

Den samme undersøkelsen viser at mange ønsker å minske trykket på steder som er rammet av overturisme, og heller velger mindre kjente reisemål, hvor det er færre turister.

Det kan være alt fra å unngå Maya Beach i Thailand som er kjent fra filmen The Beach, og eller besøke ukjente deler av landet. Eller å droppe kjente byer som Venezia, Roma og Amsterdam, og heller velge byer med bedre albuerom og lavere priser.

Reisebyrået Tickets halvårlige befolkningsundersøkelse i høst viste at særlig aldersgruppen 30 til 44 år foretrekker å reise til en mindre besøkt storby for å få nye opplevelser.

Få tips her: I stedet for storby

Reise i lavsesong

Å reise i lavsesong går hånd i hånd i hånd med å velge steder med færre turister, skriver The Independent. Selv de mest ettertraktede reisemålene vil ha stillere perioder, og det er en tendens til at flere aktivt velger å reise i disse periodene hvor det både er bedre plass og lavere priser.

STORFAMILIE: Flere generasjoner reiser sammen for å få kvalitetstid sammen. Foto: SAEED KHAN / AFP

Fler-generasjonsferier

I en travel hverdag er det ofte vanskelig for hele familien å møtes. Løsningen kan være at generasjonene reiser på ferie sammen. I en fersk britisk undersøkelse sa 15 prosent at de reise på multi-generasjonsferier for å få kvalitetstid sammen, skriver The independent.

VG reise skrev nylig om unge voksne nordmenn som gjerne reiser på ferie med sine foreldre. I den forbindelse sa Beatriz Rivera i Apollo at mange av deres gjester er storfamilier reiser sammen, gjerne barn, foreldre og besteforeldre. Det er alltid rift om de største familieleilighetene med plass til mange.

Maten bestemmer reisemålet

Her er det to trender: Den ene er de som velger reisemål for foodier, der de finner de beste restaurantene, gjerne Michelin-restauranter hvor du må stå på venteliste i lang tid å få bord.

Den andre er helsetrenden: De som reiser for å ha en sunn ferie, gjerne med en spesiell diett. Samtidig ser vi at vanlige restauranter i stadig større grad oppfyller alle spesielle ønsker og behov for vegetarmat, vegansk mat, glutenfritt eller andre typer allergier.

Les også: San Sebastian har flest Michelin-stjerner per kvadratmeter i verden. Det er 18 i alt.

SAN SEBASTIAN: Kjent som et matmekka. Her på matmarkedet i sentrum. Foto: Fredrik Solstad / VG

Virtuell virkelighet

Virtuell virkelighet – eller Virtual Reality – har tatt steget fra å være en fritidsaktivitet til å bli et nyttig verktøy for reisende, skriver Revfine, som er en plattform for hotell- og reiseindustrien. VR kan gjøre det enklere å planlegge turer og utforske destinasjoner før man legger ut på tur. Det kan også brukes aktivt i markedsføring av reisemål og for hoteller.

Det brukes også i økende grad til å gjøre besøk på museer og historiske steder levende, for eksempel ved å gjenskape gamle monumenter og omgivelser slik de var,

En av 2019s nyheter i Oslo, er muligheten for å reise tilbake til vikingtiden i det digitale opplevelsessenteret The Viking Planet. Vi tror dette er noe det vil bli mer av.

Flere turister i verden

Antall turister i verden øker for hvert år. I 2018 registrerte verdens turismeorganisasjon UNWTO 1,4 milliarder internasjonale turistankomster. Og det fortsetter å øke. Euromonitor International som hvert år analyserer internasjonale ankomster til flyplasser i 400 byer verden, har beregnet at det blir 1,5 milliarder i 2019.

Les også: Dette er verdens mest besøkte byer i 2019.

TURIST-TETT; Den kinesiske mur Foto: Fot: STR / AFP

Publisert: 01.01.20 kl. 07:23

Mer om

Flere artikler