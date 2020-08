SALT: Fra uteserveringen ser du over til Operaen og nye Deichmann Foto: Mona Langset / VG

Oslos solrike uteserveringer

Utvalget av uteserveringer i og rundt Oslo sentrum blir stadig større. Her er noen av våre favoritter for et måltid eller noe godt å drikke når solen skinner.

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Oslofolk strømmer til uteserveringene så snart det er varmt. Blir denne helgen kanskje sommerens siste med finvær? Benytt sjansen til å slikke sol med noe godt i glasset og kanskje sjømat på tallerkenen.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Fra og med den 6. mai fikk restaurantene i Oslo lov til å servere alkohol igjen. Restauranter har nå åpnet, men med restriksjoner og forutsetning om at man opprettholder smitteverntiltak. Blant annet skal All skjenking av alkohol skal skje ved bordene og alle gjester skal ha sitteplasser.

Her er noen av de hyggelige stedene hvor du kan nyte sol, mat og drikke i – og i nærheten av – Oslo sentrum.

SALT: Sol på uteserveringen og sol på brygga. Foto: Mona Langset / VG

SALT

Plassert sentralt langs vannet på Ladekaia får du utsikt over fjorden, Operaen, nye Deichman bibliotek og det nye Munchmuseet. Fra forskjellige matboder kan du oppleve smaksrike og varierte streetfood-retter, slik som du også kan på for eksempel Vippa og Oslo Street Food. Eller kan du bare nyte en øl eller to, mens du trekker til deg så mange kostbare solstråler du bare klarer. Adresse: Langkaia vg oslobukta

Les også: Guide til Oslobukta: Oslos nye, trendy hotspot

forrige





fullskjerm neste UTENDØRS: På toppen av St.Hanshaugen

Utendørs

Midt i byen, etter å ha besteget noen bratte oppoverbakker og manøvrert forbi joggere og hunder i bånd, kommer du på toppen av St. Hanshaugen frem til en stor uteservering. Her kan du ta med både hunder og barnevogn, og bestille for eksempel pizza fra foodtrucken. Av og til er det også livemusikk, quiz eller andre arrangementer her, og de har åpent til klokken 24 fredager og lørdager. Adresse: Ullevålsveien 28

forrige





fullskjerm neste SYDLANDSK: Surfebrett, palmer og kald drikke. Dette er ikke Syden, men Kongen Marina i Oslo. Rikesh Thapa serverer øl.

Kongen Marina Bar & Restaurant

Her kan du slappe av under palmene i fargerike acapulco-stoler i det som kanskje er en av de kuleste barene i Oslo. Solforholdene er det heller ingenting å si på. Kongen Marina er kul, fargerik og nedpå. Adresse: Frognerstranda 4.

les også Norge på prestisjefylte magasinforsider

forrige





fullskjerm neste FESTNINGEN: Mat med utsikt

Festningen Restaurant

Dette er kanskje en av sentrums flotteste uteserveringer med utsikt over Rådhusplassen, Aker Brygge og Oslofjorden. Festningen Restaurant serverer både lunsj og middag ute og du får alt fra salater til skalldyr, eller du kan velge trerettersmeny med tilhørende vinpakke. Her er det gode solforhold og ekstra hyggelig å sitte på en deilig sommerkveld. Adresse: Myntgata 9.

Bar Vulkan

Oslo begynner å få et større utvalg av takterrasser hvor du kan nyte solen med både mat og drikke, men det er fortsatt Bar Vulkan som troner øverst på listen. Med 250 sitteplasser på takterrassen kan du ta med hele vennegjengen for noen hyggelig timer med sol. Et trendy ettermiddagssted for deg som er både tørst og sulten. Adresse: Vulkan 9

BAR VULKAN: Takterrassen Foto: Frode Hansen / VG

Colonel Mustard

På denne populære gastropuben på Alexander Kiellands plass finner du en av Norges største samlinger av retro-brettspill. Så bare sett deg ned og spill! Menyen består av et utvalg burgere, fisk, taco og spareribs. Adresse: Darres gate 2.

TEKEHTOPA: Populært på St. Olavs plass. Foto: Janne Møller-Hansen

Tekehtopa

Denne kafeen på St. Olavs plass åpnet som opprinnelig som Tekehtopa baklengs (Apotheket) i 1997. Bygningen er fra 1872, opprinnelig et treetasjes herskapshus. Om sommeren brer kafeen seg godt utover fortauet, under kirsebærtrærne ved rundkjøringen. Både lunsjmenyen og middagsmenyen er overveiende italienske. Adresse: St. Olavs Plass 2.

les også Gratis kulturopplevelser i Oslo

Vespa og Humla

Frokost, lunsj, pizza og mikrobryggeri. Vespa og Humla er en møteplass for lokalbefolkning på Grünerløkka og andre gjester. Menyen er inspirert av Italia, med blant annet surdeigspizzaer servert på fjøl og håndlaget pasta. Kjøkkenet fokuserer på sesongens råvarer. Om sommeren brer også denne kafeen seg utover fortauet. Mest sol på formiddagen. Adresse: Københavngata 2.

WAY DOWN SOUTH: På siden mot Akerselva er det mange bord og benker. Foto: Trond Solberg/VG

Way Down South

Holy Smoke! Du må utenlands for å få bedre barbecue enn på nye Way Down South, skrev Godt.no i sin anmeldelse i mai 2019. Den nye restauranten med enorm uteservering i skråningen mot Akerselva bak DOGA fikk sekser på terningen i VG. Adresse: Østre Elvebakke 7.

les også Opplev Oslomarka med guide

Eight Rooftop Bar

I takbaren på toppen av Grand hotell serveres et stort utvalg øl og vin. Du trenger ikke bo på hotellet for å besøke baren. Inngangen er ved siden av hotellets hovedinngang på Karl Johan. Adresse: Karl Johans gate 27.

PRINDSEN HAGE: Cynthia Rueda Ayala, Vicente Gomez og Cecilie Nergård nyter livet i fluktstolene. Foto: Mona Langset / VG

Prindsen Hage

Bare et steinkast unna Jernbanetorget og med travle Storgata som nærmeste nabo, poppet Prindsen Hage opp som et kjærkomment og uformelt pusterom i byen. Her kan du nyte en kald øl eller et glass vin i ettermiddagssolen – eller i skyggen av et tre om solen blir for varm. Både bakgrunnsmusikken, solstolene og den grønne plenen gir deg nesten følelsen av å være på festival. Familievennlig er det også: Her kan du både spille flere spill og la barna løpe rundt på plenen barbent siden ingenting serveres fra noe som kan knuses.

Mat kan kjøpes fra to containere og er i kategorien lettspist og urban fastfood. Adresse: Chr. Kroghs gate 15.

forrige





fullskjerm neste LUN: Ny bydelskro på Hasle.

Lun

Kaffebaren og bydelskroen Lun åpnet på kjøpesenteret Hasle Torg i april 2019. Eiertrioen som står bak er Frode Jacobsen, Atle Antonsen og Kenneth Simonsen. Alle tre har bodd i området i mange år. Les mer om det hos Godt.no. Med 40 sitteplasser inne, og 40 sitteplasser ute, er LUN åpent som kaffebar og «lettlunsjsted» på dagtid, og som en mini bydelskro på kvelden. Adresse: Grenseveien 50.

Brasserie Hansken

Stemningsfullt spisested med norsk mat og kontinentalt preg. Ligger sentralt på historiske Christiania Torv i Kvadraturen. Brasserie Hansken er tildelt en gaffel og kniv i Michelin-guiden for 2019. Det er et tegn på veldig god mat. Mange restauranter kommer inn i Michelin-guiden med gaffel og kniv først, før de får stjerner senere år. Adresse: Akersgata 2.

COYO: Her er det kort vei til badeplassen hvis du får lyst på en dukkert etterpå. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Coyo

Et lite stykke Mexico ytterst på Sørengkaia. Her kan du nyte Sørengas kanskje aller beste utsikt, og uteserveringens beliggenhet sørger for at du har selskap av solen til den går ned. Er du småsulten så er restaurantens guacamole å anbefale – ellers er det rikelig å velge i på menyen. Adresse: Sørengkaia 165.

Lorry

Tradisjonsrik restaurant som har vært i drift siden midten av 1870-tallet i Parkveien. Er kjent for å ha over 100 ølsorter. Om sommeren er det uteservering nedover Hegdehaugsveien som er gågate. Adresse: Parkveien 12

RUST: Om sommeren fungerer den som en italiensk utekafé i Hegdehaugsveien. Foto: Kristin Svorte / VG

Rust

Også denne restauranten setter bord og stoler ut i den bilfrie delen av Hegdehaugsveien om sommeren. Der serveres små porsjoner av ferske italienske retter, med egenimportert prosecco og vin. Adresse: Hegdehaugsveien 22.

les også Kule togturer fra Oslo S

BALTAZAR: En oase bak domkirken midt i byen. Foto: Mona Langset / VG

Baltazar Ristorante & Enoteca

Italiensk restaurant og lunsjsted på Domkirkeplassen. Fontenen gjør denne uteserveringer ekstra hyggelig og når solen skinner er det få plasser midt i bygryten som er hyggeligere. Vær tidlig ute og velg bord med omhu for å få de beste solforholdene. Her får du skinker, pølser, italienske oster, deilige pastaretter og pizza. Adresse: Dronningens gate 27.

les også Her spiser du brunsj i Oslo

St. Pauli Biergarten

Ta trikken til Birkelunden eller bussen til Sannergata og ta turen bort til St. Pauli Biergarten ved Akerselva. En solrik plass som passer alle aldre. Når solen går ned kan du avslutte kvelden med en tur langs elven. Adresse: Sannergata 1B

TRATTORIA POPOLARE: Her er det som regel plass. Foto: Mattis Sandblad, VG

Trattoria Popolare

Det er ikke alltid like lett å finne et ledig bord ute på Grünerløkka når det endelig er godvær. Men om du er på utkikk etter et sted med kveldssol, er dette italienske stedet absolutt verdt å besøke. Ikke bare har de solen lengre enn mange andre steder i denne bydelen, men de har også relativt god plass og mange rustikke italienske delikatesser på menyen. Adresse: Trondheimsveien 2.

Südøst

Naboen til Trattoria Popolare er en populær uteservering på grunn av gode solforhold. Her får du servert asiatiske retter i hyggelige omgivelser ved Akerselva. De har også flere spennende signaturdrinker på menyen. Adresse: Trondheimsveien 5

les også Den ultimate Osloguiden

Fyrhuset

Det er lett å glemme Fyrhuset i Kubaparken, men den er verdt turen. Ikke bare er det hyggelig uteservering, godt med sol og shuffle board i andre etasje – men ølen koster bare så vidt over femtilappen. Adresse: Maridalsveien 19.

VIPPA: Ligger i skur 40 på Vippetangen. Foto; Mattis Sandblad, VG

Vippa

Oslos matbod-mekka kan skilte med sol dagen lang på uteserveringen og er en perfekt plass for lunsj i solen. Her kan du spise deg god og mett på mat fra forskjellige verdensdeler – fra Midtøsten og Asia til Sør-Amerika, og utvalget av drikkevarer er godt. Adresse: Akershusstranda 25

SKANSEN: Stor uteservering med sen sol. Foto: Mona Langset, VG

Café Skansen

I enden av Kvadraturen ligger trivelige Café Skansen med uteservering under store trær, og utsikt til Akershus festning. Her skinner solen til langt ut på ettermiddagen. På menyen står ujålete mat som laks, quiche og hvitvinsdampede blåskjell. Adresse: Rådhusgata 32.

Grims Grenka Q Lounge

På takterrassen til designhotellet Grims Grenka, finner du dype sofaer, store puter solstoler og lange drinker. Med panoramautsikt over Oslofjorden skal du ikke se bort fra at du blir sittende her en stund - når det åpner igjen. På grunn av coronasituasjonen er Loungen midlertidig stengt.

Q Lounge var blant annet på CNNs liste over de 49 beste takterrassene i 2017.

Adresse: Kongens gate 5.

THE THIEF: Ta heisen opp til takterrassen på hotellet. Foto: Mattis Sandblad, VG

Thief Roof

Hotellet The Thief på Tjuvholmen er godt kjent både i Norge og internasjonalt. Det har også en takterrasse med fantastisk utsikt over byen. Her er det sol fra morgen til kveld og god stemning.

Takterrassen gjenåpner etter corona-stengning torsdag 21. mai. Etter kommer også «unplugged»-konsertene her tilbake. Adresse: Landgangen 1.

Café Sorgenfri

Café Sorgenfri går fort i glemmeboken siden den ligger på baksiden av Aker Brygge, men i motsetning til bryggesiden har du sol her hele ettermiddagen. Nyt en Aperol Spritz mens solen går ned. Adresse: Bryggetorget 4.

les også Norsk hotell på prestisjeliste

OLIVIA: Uteserveringen ved Østbanehallen er omringet av små oliventrær. Foto: Mona Langset, VG

Olivia Østbanehallen

For deg som nettopp har ankommet Oslo eller trenger en solrik venteplass før du skal reise hjem igjen er Olivia på Østbanehallen stedet du skal velge. Her er det gode solforhold og med kort vei til både togstasjon og bussterminalen kan du nyte byen ekstra lenge. Adresse: Jernbanetorget 1.

LILLE HERBERN: Idyll et steinkast fra sentrum. Foto: Trond Solberg / VG

Lille Herbern

Denne restauranten befinner seg riktig nok ikke helt i sentrum. Den ligger på en liten øy utenfor Bygdøy. En snau halvtime med 30-bussen og du befinner deg på en solfylt uteservering i rolige omgivelser – rett på strandkanten. Hvis det er sjømat og hvitvin i ettermiddagssolen du klør etter akkurat nå, er dette uteserveringen for deg. Dette er derimot ikke den billigste av restaurantene på lista, men prisene er ikke helt i skyene heller. Adresse: Herbernveien 1

EKEBERGRESTAURANTEN: Uteserveringen med kanskje Oslos mest dramatiske utsikt. Foto: Terje Bringedal/VG

Ekebergrestauranten

Vestvendt med panoramautsikt over sjøen og Oslo. Ta en uformell lunsj på terrassen eller gå for «fine dining» med fem eller syv retter. Her skinner solen til langt utpå kvelden, så det er bare å nyte utsikten og livet.

Og ta gjerne en tur i kvinne-skulpturparken før eller etter restaurantbesøket. Adresse: Kongsveien 15.

Karlsborg spiseforretning

Fra terrassen kan du nyte utsikt over Oslofjorden og sentrum. Det ærverdige gule huset like nedenfor Ekebergparken er bygget i 1863, opprinnelig som bolighus i tilknytning til Jomfrubråten gård.

Spiseforretningen er midlertidig stengt på grunn av coronasituasjonen. Men når den åpner igjen serveres det enkle lunsjretter på dagtid og middag om kvelden. Hver lørdag er det ekte engelsk afternoon-tea fra klokken 12 til 15. Adresse: Kongsveien 21.

Fra 8. august ble det innført nasjonalt forbud mot å servere alkohol etter kl 24. Har du fått deg et glass ett på tolv, skal dette være drukket opp senest 30 minutter etter dette.

All skjenking av alkohol skal skje ved bordene og alle gjester skal ha sitteplasser, ifølge Helsedirektoratets veiledere for næringslivet.

Restauranter og barer har kun tillatt å holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Det innebærer først og fremst at gjester og ansatte kan holde minst 1 meters avstand. Det er også slik at det enkelte serveringssted skal legge til rette for å unngå trengsel ved for eksempel toaletter og ved baren.

Publisert: 09.05.18 kl. 11:34 Oppdatert: 15.08.20 kl. 08:27

Mer om Restaurant Oslo Øl Reise Reisetips Reiseguide Vær

Fra andre aviser