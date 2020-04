GRATIS MORO: Ikke alt er dyrt i Norge. Randsfjorden badepark som åpnet i fjor var gratis. De håper å kunne åpne igjen i år. Foto: Geir Olsen / VG

Budsjettferie: Slik strekker feriepengene lengst mulig i Norge

«Norgesferie er dyrt!» Hørt det før? Men det trenger ikke å være slik. Her er våre tips til en rimeligere ferie i Norge.

Nå nettopp

I år er norgesferie gunstigere enn noen gang, uavhengig av coronaen. Det har med den lave kronekursen å gjøre. Når en euro koster over 11 kroner og et britisk pund over 13, blir det dyrt å betale på restauranter og hoteller i utlandet.

Når vi nå må betale over 15 norske kroner for 10 danske blir også feriehuset i Danmark dyrere i år enn i fjor.

Men nå skal vi sannsynligvis ikke til Danmark i sommer. Ikke til Syden heller. UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, og inntil videre gjelder dette reiserådet på ubestemt tid.

Den 20. april opphører forbudet mot å overnatte på hytte utenfor egen kommune i Norge. Likevel råder regjeringen oss til fortsatt å unngå unødvendige fritidsreiser innenlands, derfor er det fortsatt usikkert når vi kan reise på ferie igjen. Men en gang kommer det til å skje, så her er noen tips til hvordan du kan få feriepengene til å strekke lengst mulig i Norge.

FLÅMSBANA: En av Norges fineste togstrekninger Foto: Bjørn Djupvik / VG

Bestill tog og fly

De billigste billettene selges alltid først. Jo lenger du venter, jo dyrere blir det. Og det kan bli utsolgt på de mest populære strekningene.

Men skal vi ta sjansen på å bestille nå? Det er en kalkulert risiko.

For å ta tog først: Akkurat nå får du kjøpt kjempebillige togbilletter i sommerferien, men du risikerer å miste dem hvis du likevel ikke får reist. De billigste billettene kan ikke endres. Men det kan likevel være verdt å ta sjansen. Strekningen fra Oslo til Trondheim med Vy koster for eksempel fra 199 til 939 kroner, avhengig av hvor mange seter som er igjen når du bestiller. Velger du å kjøpe billetter til full pris, kan de både endres og kanselleres gratis i Vy-appen eller på Min side.

Og fly: Flyselskapene vil gjerne ha deg som kunde nå, derfor tilbyr de gratis ombooking, også av lavprisbilletter. Men merk deg at billettene bare kan endres til ny reise eller verdisjekk/cashpoints hvis du ikke får reist som planlagt. Penger tilbake får du kun hvis det er flyselskapet, og ikke du selv som kansellerer reisen.

I NATUREN: Gratis å sette opp telt Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bo gratis i telt

I Norge er vi så heldige å ha allemannsretten. Den gjør at alle har rett til å bruke utmark uansett hvem som er grunneier. Med andre ord: Du har nærmest uendelige muligheter til å sette opp telt eller hengekøye.

Men det er også noen begrensninger i denne retten: Du må holde deg minst 150 meter unna bebodde hus eller hytter, og hvis du vil bli på samme sted lenger enn to netter må du ha grunneiers tillatelse.

Det hører også med til allemansretten at du skal ta hensyn; Både til naturen, til privat eiendom og til andre turgåere. Og du skal rydde opp etter deg. Ta med søppelet ditt. Absolutt alt.

BILLIG IDYLL: 370 kroner døgnet koster denne lille hytta med sengeplass til fire, utedusj og utedo, i Lindalen ved Sunndalsøra. Inatur.no Foto: Inatur.no

Bo billig innendørs

Selv om du foretrekker en skikkelig seng fremfor hengekøye eller telt, trenger du ikke betale mye. Det er mange lavpris-alternativer.

Vandrerhjem og pensjonater tilbyr rimelig overnatting. Du trenger ikke være medlem av Hostelling International for å bo på et vandrerhjem, men hvis du betaler årsavgiften på 150 kroner får du ti prosent rabatt på 40 vandrerhjem i Norge. Vandrerhjem tilbyr som regel senger både i fellesrom og i private rom. Les mer på hihostels.no.

På Turistforeningens hytter varierer prisene fra rundt 100 kroner på ubetjent hytte til rundt 700 for full pensjon på betjent hytte. Her er det også billigst for medlemmer. Les mer om det på dnt.no.







BILLIG: Denne skogskoia i Gammeldalen på Tynset leies ut fra 275 kroner døgnet gjennom Inatur.no

Fjellstyrene leier ut rimelige hytter i norsk natur. Mange av dem er enkle koier hvor det koster fra 200 kroner per natt. Litt større hytter koster rundt 400 kroner natten, mens de største koster rundt 1000 kroner. De fleste ligger idyllisk til utenfor allfarvei, midt i smørøyet for jakt og friluftsliv. Les mer om det på intaur.no.

Kystledhytter kan også tilby rimelig overnatting. Rundt 90 fyr, naust og sjøbuer langt kysten, som ikke lenger tjener sitt opprinnelige bruk, leies ut til fornuftige priser. Men noen av dem egner seg best hvis mange reiser sammen, fordi det kan være sengeplass til 10 eller 20, og du må leie hele overnattingsstedet. Les mer på kystled.no.

I Norge er det mer enn 800 campingplasser, og mange av dem tilbyr hytter i ulike standarder og prisklasser. På campingportalen.no kan du finne campingplasser i hele landet.

Statskog til byr helt gratis overnatting i enkle hytter eller koier. Regelen er at du kan overnatte en natt per hytte, og at du må rydde og vaske etter deg. Les mer på statskog.no.

PS: I skrivende stund er en del av dette stengt for bestilling på grunn av coronasituasjonen. Men følg med på nettsidene når det åpner igjen.

BILFERIE: Coronasikkert og rimelig. Dette er ved Heimdalsvatnet ved Beitostølen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bilferie

Det mest coronasikre fremkomstmiddelet er bil. Putter du teltet eller hengekøyen i bagasjerommet og kjøper en kjøleboks som kan kobles til sigarettenneren, kan bilturen bli en opplevelsesrik og rimelig ferie lang norske veier.

Men vær oppmerksom på at allemannsretten ikke gjelder på rasteplasser langs hovedveiene. Da må du heller kjøre av og finne et overnattingssted litt mer for deg selv.

Har du planer om å leie bobil, bør du kaste deg rundt med det samme. Bobiler kommer til å være høyaktuelle denne sommeren, og leieprisene øker i takt med at utvalget minker.

Trenger du inspirasjon til bilferien, kan du gå inn på nasjonaleturistvegar.no og se Statens vegvesens beskrivelse av 18 helt unike veistrekninger omgitt av kultur og natur du bare må gispe av. Her ser du også design og arkitektur i verdensklasse, for eksempel spektakulære toalettbygg, som vi har skrevet om før.

ATLANTERHAVSVEIEN: En av de 18 Nasjonale Turistvegene Foto: Trond Tandberg / NTB scanpix

Sykle

Det billigste fremkomstmiddelet er likevel sykkel. Gjør turen så lang eller så kort du vil. Uansett hvor du bor i Norge har du områder som egner seg for overnattingsturer innen sykkelavstand.

Om du vil starte sykkelturen et stykke hjemmefra, uten å dra med egen sykkel i bilen eller på toget, finnes det sykkelutleier landet rundt.

I Norge har vi ikke bare nasjonale turistveier for bil. Vi har også et nasjonalt sykkelnett med ti ruter som skal gjøre det mulig å sykle fra by til by på veier med lite trafikk. Du finner beskrivelse av veiene på Vegvesen.no.

Den mest kjente, er den gamle anleggsveien mellom Haugastøl og Flåm langs Begensbanen, mer kjent som Rallarvegen. Den er 81 kilometer i alt, men mange klarer seg med de 36 kilometerne fra Finse til Myrdal. Les vår reportasje om Full rulle på Rallarvegen her.

Veien går i høyfjellet og er vanligvis farbar fra begynnelsen av juli til slutten av september.

RALLARVEGEN: En av Norges mest ikoniske sykkelturer. Foto: Sara Johannessen Meek / VG

Bruk naturen

Folk reiser verden rundt for å oppleve norsk natur. I år får vi den for oss selv. Bruk den for alt det er verdt. I Norge kan vi vandre, sykle, klatre og bade gratis.

Nesten uansett hvor du bor i Norge er det kort vei ut i naturen. Vi har tidligere skrevet om kortreiste høstturer i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Turene kan selvsagt også gås om sommeren.

Egil Drillo Olsen har fått seg en ny hobby. Han samler på kommunetopper. Det er gratis å følge hans eksempel, og bestige det høyeste fjellet i hver norske kommune. Hvilken fjelltopp som er høyest finner du oversikt over hos Statens kartverk.

Det er så mange fine naturopplevelser i Norge at vi kunne skrevet spaltemetere bare om det. Men for å gjøre det kort, anbefaler vi et par apper og nettsider med tonnevis av god turinspirasjon. Sjekk Outt.no på engelsk og ut.no på norsk.

SOMMER: Strandlivet koster ingen ting. Dette er Storøyodden på Fornebu. Foto: Odin Jæger / VG

Gratis strender

Strender med inngangspenger kan telles på én hånd i Norge. I motsetning til mange steder i sydlige strøk, er det gratis å bade i Norge. Vi har over 100.000 kilometer fastlandskyst, pluss øyer, elver og innsjøer, så det er nok av muligheter til å hoppe i vannet.

I fjor åpnet Norges største flytende badeland i Randsfjorden, på Jevnaker. Også den gratis. Foreløpig er det usikkert om den kan åpne sommeren 2020. Styreleder i stiftelsen Randsfjordfestivalen, Per Anders Bjørklund sier de håper på det. Foreløpig foreløpig avventer de beskjed om det blir forbud eller om de kan åpne med eventuelle smitteverntiltak.

Gratis kulturopplevelser

Uavhengig av om badeparken på Jevnaker får åpne i sommer, finnes det andre gratisopplevelser i kommunen: Skulpturene utenfor Kistefossmuseet er verdt et besøk. Den største skulpturen av dem alle er brobygningen som dreier seg rundt sin egen akse, The Twist.

I byene er det mange gratis museer og kulturopplevelser. Vigelandsparken og Ekebergparken i Oslo er velkjent. Her kan du lese mer om gratis museer og skulpturparker i hovedstaden.

I Oslo kan du også være med på gratis guidet tur i byen med Nordic Freedom Tours. De lokalkjente guidene får ingen lønn, men lever av det deltagerne betaler i tips. Det er dermed opp til deg selv om – eller hvor mye – du vil betale.

I Bergen er det gratis kirkekonserter på faste dager om sommeren, og det er selvsagt gratis å utforske Bryggen og Fisketorget. Les mer om gratisopplevelser i Bergen her.

I Trondheim kan du blant annet være med på å lage og spise veganmat hos UFFA eller besøke Ringve botaniske hage. Les mer om gratisopplevelser i Trondheim her.

EKEBERGPARKEN: Gratis skulpturpark i Oslo. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Unngå høysesong

Ikke bare slipper du å gå i kø. Prisene er som regel også lavere når det er færre turister. Hvis du kan unngå skoleferien er sjansen større for å få lavere pris.

Kjøp dagens rett

Å lage maten selv blir som regel billigst. Men er det ferie vil vi også gjerne unne oss å få maten servert av og til. For å komme rimeligst ut av kafé- eller restaurantbesøket kan det lønne seg å bestille dagens rett. Den er ofte basert på lokale ferske råvarer, for eksempel dagens bacalao, husets fiskesuppe eller lokal elgburger.

FISKE: Alle kan fiske gratis i sjøen. Det er bare i ferskvann du trenger fiskekort. Foto: Mona Langset / VG

Fang din egen mat

Er du ved sjøen kan du fiske din egen middag gratis. Du trenger ingen spesiell tillatelse for å fiske i saltvann, hverken fra båt eller fra land. Dette gjelder vel og merke i utmark og i områder som er åpne for alminnelig ferdsel, for eksempel kaier og offentlige moloer.

I ferskvann er det ikke like fritt frem. Der er det bare fritt fiske for barn under 16 år i perioden 1. januar til 20. august. Voksne må betale fiskekort til grunneier. Les mer om regler for fiske på Miljødirektoratets nettside.

Er du i utmark kan du også fritt forsyne deg av det skogen har å by på av urter, sopp og bær. Dette kan du også lese mer om hos Miljødirektoratet.

Publisert: 18.04.20 kl. 06:52

