UTVALG: Trondheim har etablert seg som en av de beste ølbyene i landet. I denne guiden får du vite hvilke steder som har virkelig godt øl-utvalg. Foto: Therese Alice Sanne

Pub til pub i Trondheim: Gi mæ en øl, kjære kelner!

Skal du rekke over de viktigste ølstedene i Trondheim, bør du minst sette av en helg.

Knut Albert Solem

Oppdatert 11. juni

Trondheim har etablert seg som en av de beste ølbyene i landet. Du trenger ikke bart og skinnvest for å oppleve de beste pubene og barene. Og mye er kortreist og må oppleves på stedet.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Start runden hos Habitat i Olav Tryggvasons gate. Dette er kaffebar på dagtid, men utover ettermiddagen er det ølutvalget som trekker gjester. Her får du gjesteøl fra nær og fjern, men mest interessant er utvalget av øl fra Monkey Brew. Dette bryggeriet holdt inntil nylig til i kjelleren under baren, men de har nå flyttet til Nyhavna litt utenfor sentrum. Spennende øl, både humlefriske Pale Ale og IPA-varianter og tunge mørke brygg. Er du sulten, er det også pizza å få.

HABITAT OG BROR: To av Trondheims gode puber. Foto: Knut Albert Solem

Like rundt hjørnet, i Nordre gate, finner du Bror. Her er det burgere og tilbehør som preger stedet, i tillegg til et titalls øl på kranene. De får øl brygget spesielt til seg hos flere bryggerier, og de har også forslag til hva slags øl som matcher ulike burgere. Ungdommelig publikum.

TRONDHEIM MIKROBRYGGERI: Barten Yuuki Itoå tapper øl til en av gjestene. Foto: Therese Alice Sanne

Neste stopp er Trondheim Mikrobryggeri, som har holdt det gående i mange år. Du skal fortsette opp Nordre, ta til høyre bort Dronningens gate og så svinge opp Munkegaten foran Stiftsgården. Ta fortauet på høyre side, og nå skal du inn den smale Ravelsveita.

les også Dette må du ikke gå glipp av i Budapest

Ved enden av den finner du Trondhjem Mikrobryggeri. Her har de brygget eget øl siden 1998, og du kan forvente åtte-ti av deres egne brygg og et stort spekter av ølstiler. De har også egen humlevodka, en spennende nyskapning. Et hyggelig sted å sitte, både inne og ute. Mat har de også, jeg tror bacalao har stått på menyen her siden de åpnet, men de har burgere og annen mat også.

PILS: Bartender Ulrikke Schønfeldt Larsen på ØX Tap Room. Foto: Therese Alice Sanne

Gå tilbake til Munkegaten og ta til høyre opp mot Torvet. Her driver man ustanselig med gravearbeid, men det trenger ikke vi bry oss om. Vi skal ned i en kjeller, der vi finner ØX Tap Room. Inngangspartiet er ikke så prangende, men du kommer ned i en stor restaurant og bar med store og små rom innover i lokalet.

Kjernen i det hele er et mikrobryggeri, som i utgangspunktet skulle levere øl til restaurant Frati, som holder til i etasjen over. Så valgte man å utvide med servering i kjelleren med godt ølutvalg. Her får du glimrende pizza – og annen italiensk mat. Det er en italiensk familie som står bak, så her jukses det ikke. Veldig hyggelig service.

les også Steder du bør besøke i Norge

Nå skal vi opp fra kjelleren igjen og fortsette over Torvet mot Nidarosdomen. Det er vel verdt å ta en pause her. Har du ikke tid til å gå inn i kirken, bør du i alle fall se på skulpturene på Vestfronten.

TRONDHEIMS BESTE: Utvalget av øl er godt på Den Gode Nabo. Caitlin og Willie Mandeville hygger seg inne i det litt hustrige Trondheimsværet. Foto: Therese Alice Sanne

Gå bort Bispegata mot Nidelven og over Gamle Bybro. Neste stopp er nok det beste ølstedet i Trondheim, Den Gode Nabo. Puben ligger rett til høyre når du har krysset broen, i en av de klassiske gamle bryggehusene. Her er det nok av sjarm, med skjeve vegger og gulv og smale vindusglugger.

På menyen står en solid ølliste med gode lokale brygg og internasjonale godbiter. Og de har en betjening som vet hva de serverer. Spør om de har noe godt fra trønderske bryggerier som Klostergården eller Hogna Brygg.

Den Gode Nabo har byens flotteste uteservering om sommeren. Da kan du nyte ølet på en lekter i Nidelva med utsikt mot de vakre bryggene.

les også Hit bør du reise i august

I et av de andre husene finner du Antikvariatet. Her har du en lun uteservering foran inngangen og du kommer først inn til det som har mest preg av en kaffe- og vinbar. Ta korridoren inn i huset, så finner du ølbaren. Her er det også hyller med bøker for salg, og et større lokale som brukes til ulike typer arrangementer. Det er ikke alltid den innerste baren er åpen, men da spør du bare betjeningen, så henter de det du lar deg friste av.

De pubene som er presentert så langt, ligger i behagelig spaseravstand fra hverandre, selv om det skulle komme en trøndersk regnskur. De neste ligger litt lenger ut, så da kan det være lurt å laste ned bussappen A te B.

EKSOTISK: Tronhjem Microbryggeris Tropisk sommer servert midt i Trondheim. Foto: Therese Alice Sanne

E. C. Dahls Bryggeri

På Nyhavna finner du et bryggeri som er både gammelt og nytt. Her brygges det Dahls Pils som før, men man har også etablert et mikrobryggeri som tryller frem nye øltyper. Noen av dem finner du på pol og i butikk, andre er prototyper eller sesongøl du må stikke innom bryggeriet for å få smakt. Bryggeriet har fått egen pub og restaurant, og i tillegg går det en korridor inn i selve bryggeribygningen med vinduer inn til ulike deler av bryggeprosessen. Bryggeriet eies av Carlsberg og Brooklyn Brewery, men du finner også øl fra trønderske mikrobryggerier på gjestekranene.

Austmann Bryggeri og TapRoom

Austmann har flyttet fra sine lokaler ved fjorden og til Sluppen, ti minutter med buss sør for sentrum. Her har de også innredet en hyggelig pub med godt utvalg av deres egne ølsorter. Hyggelig stemning og ferskt øl.

Hammerhead Brewing Company

I et industriområde litt lenger ut enn Austmann finner du Hammerhead. Her er det pubkvelder, også de arrangerer konserter og andre events. Fin takterrasse for lange sommerkvelder. Sjekk Facebook for åpningstider og arrangementer.

Publisert: 02.08.19 kl. 15:22 Oppdatert: 11.06.20 kl. 23:18

Fra andre aviser