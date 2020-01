KROKSKOGEN: Soloppgang ved Heggelivann torsdag morgen. Foto: Skiforeningen

Jo da, det er skiføre i og rundt Oslo

Selv om vi ligger an til å få en rekordvarm januarmåned, og lite minner om vinter i Oslo sentrum, det er snø på trærne og mulig å gå på ski i marka.

Nå nettopp

De siste dagene har det kommet opp til 30 centimeter nysnø, og snødybden i Marka er igjen rundt en meter på det meste. Nå kan du finne frem tørrvoksen, melder Skiforeningen på sin føremeldingsside.

Mandag striregnet det sammenhengende i over et døgn. Mange skientusiaster fryktet at det lille som var igjen av skiløyper rundt Oslo skulle forsvinne helt. Men en hvit såle av is og snø ble igjen på skogsbilveiene, og etter siste dagers snøfall er løypemannskapene i full gang igjen. Se oversikt over nyoppkjørte løyper lenger ned på siden.

– Det ser ut som om skiløypene som kjøres opp nå kan holde seg en stund. Fredag blir det temperaturer rundt null i høyden, og det kan komme litt nedbør. Dette vil komme som snø i over 200 til 300 meters høyde. Lørdag blir det litt mildere igjen, men fra og med søndag går vi inn i en kuldeperiode. Søndag kan bli en veldig fin dag med sol og et par minusgrader i høyden i Osloområdet, sier statsmeterolog Anne Solveig Andersen.

SVARTBEKKEN: Bildet ble tatt i grålysningen torsdag, av brøytemannskapet i Nordmarka Nord Foto: Skiforeningen

Også fjellområder som Trysil og Beitostølen melder om godt påfyll i langrennsløyper og alpinbakker de siste dagene. På Skisporet.no finner du oppdatert løypeinfo for hele landet.

Men folk i Oslo-området trenger ikke reise til fjells for å benytte skiene i helgen.

– Fra høyder over 200 meter over havet har snøen lagt seg, og jo høyere man kommer jo mer snø er det. Noen steder har det kommet opp til 30 centimeter nysnø, forteller løypesjef Hege Blichfeldt Sheriff i Skiforeningen.

Onsdag begynte mannskapene å preparere ubrøytede skogsbilveier.

– Snøen var fortsatt fuktig da, men på skogsbilveiene er underlaget trygt, uten bekker eller myrer. I terrenget er det større utfordringer. Vil vil bevege oss forsiktig ut i terrenget med snøscootere når det fryser mer til. Da blir det mye manuelt arbeid med å legge stokker over bekker og dra snø inn fra sidene. Vi åpner også terrengløypene så fort vi klarer, sier hun.

Skiforeningens løypeoversikt viser at det er er størst mulighet for å gå på ski i den nordlige delen av marka. I Kjekstadmarka, Sørmarka og Østmarka er det fortsatt lite snø.

Her er det nypreparerte løyper

Det går an å gå på ski fra Frognerseteren, men mulighetene er større for den som beveger seg litt lenger ut, for eksempel til Solli i Vestmarka, Sollihøgda, Sørkedalen eller Ringkollen i Krokskogen, Mylla og Svartbekken i Nordmarka Nord eller Hakkim, Sjonken eller Brovoll i Romeriksåsen.

Dette er noen av løypene som er preparert i og rundt Oslo de aller siste dagene, etter det voldsomme regnværet tidligere denne uken:

PREPPES NÅ: Bildet er tatt fra førerhuset til preppemaskinen i Nordmarka Nord torsdag morgen. Foto: Skiforeningen

Nordmarka Syd

Frognerseteren – Hegghullet – Skjennungen (3,4 km)

Frognerseteren - Ullevålseter (lysløypa) (4,6 km)

Voksenkollen – Tryvannstua (2,5 km)

Hegghullet - Tryvannstua (1,8 km)

Tryvannstua - Rundmyr (Nordmarkskapellet) 1,8 km

Rundmyr – Langmyr (0,5 km)

Lillomarka

Konkurranseløypene i Linnerudkollen (1,1 km)

Lysløypa Trollvannstua – Linnerudkollen (2 km)

Løypene på Lillomarka Arena (3 km)

Nordmarka Nord

Brattvoll – Belteren (1,3 km)

Brattvoll – Volla (1,4 km)

Gjerdingsdammen – Kalvedalen (6,8 km)

Gjerdingsdammen – Snøploghøyden (2,5 km)

Gjerdingen rundt (10.9 km)

Grua – Svesvika (4,8 km)

Grønntjern – Gjerdingen N (Sandvika) (1,8 km)

Kalrasen – Stormyra (1,8 km)

Lysløypa ved Svea Sportshytte (3 km)

Mylla dam – Kalrasen (1,8 km)

Mylla dam – Bislingen (2,4 km)

Mylla dam – Trantjern (4,7 km)

Mylla – Bislingen (Formoløypa) (5,2 km)

Konkurranseløypene ved Myrskogen skianlegg (3,8 km)

Snøploghøyden – Store Daltjuven (2,9 km)

Svartbekken – Gjerdingsdammen (6 km)

Svea – Svesvika (2,5 km)

Svea – Stormyra (2,7 km)

Svekvika – Kalrasen (1,5 km)

Vestmarka

Solli - Sandungen S (3,4)

Solli - Vestlia (1,2 km)

Solli - Myggheim (2,1 km)

Myggheim - Sandungen V /1,5 km)

Sandungen N - Øyevann (1,3 km)

Sandungen S - Sandungen V - Sandungen N på veien (2,4 km)

Damvann - Mikkelsbonn (2 km)

Langåsen - Mikkelsbånn (2 km)

Mikkelsbånn Svartvann (1,6 km)

Skoglunn - Mikkelsbånn (5,7 km)

Skoglund - Risfjellet (5,1 km)

Skoglund - Svartvann (2,5 km)

Svarvann nord - Svartvann øst (1,6 km)

Øyevann - Damvann (1,5 km)

Vestmarksetra - Langåsen (4 km)

Romeriksåsene – Nannestad

Bjertnessjøen – Trasletjernet (6,2 km)

Bjertnessjøen rundt (10.1 km)

Brovoll – Sølvtjernet (treningsløpen) (3 km)

Dalssetra Sjuputtane (2 km)

Grustaket – Hornsjøhytta (2,4 km)

Grustaket – Skjennumstjernet (3,2 km)

Hakkim – Engelstadvangen (2,0 km)

Hakkim – Råsjøstua (5 km)

Hornsjøhytta – Kjønstadsætra (2,8 km)

Rustad – Skjennumstjernet (3,9 km)

Råsjøen – Råsjøstua (3 km)

Råsjøkrysset – Råsjøen (4,5 km)

Råsjøkrysset – Brovoll (5,9 km)

Råsjøstua – Trasketjernet (2 km)

Sjonken – Råsjøstua 7,5 km)

Sjuputtane – Marifjell (1,7 km)

Skjennumstjernet – Dalssætra (1,8)

Storøyungen – Engelstadvangen (3,6 km)

Storøyungen – Gruvelia (1,9 km)

Sølvtjernet – Store Snellingen (4,8 km

KROKSKOGEN: På vei fra Høymur til Sørsetra sist helg. De siste dagene har det kommet mer snø her. Foto: Mona Langset / VG

Krokskogen

Lysløypa på Ringkollen (3,5 km)

Ringkollen – Vambu (6,2 km)

Ringkollen konkurranseløyper (5 km)

Ringkollen – Langtjern (3 km)

Rinkollen Treningsrunde (15 km)

Løvlia – Lauliflaka (1, 5 km)

Fjellseterbommen - Løvlia (Grenadertraseen) (2,3 km)

Fjellsetra - Fjellseterbommen (2,8 km)

Kampevaddammen - Fjellseterbommen (2,6 km)

Kleivstua - Sørsetraveien (2,3 km)

Auretjernsbekken - Kleivstua (4,7 km)

Auretjernsbekken - Sørsetra (1,7 km)

Auretjernsbekken - Sørsetraveien (2,6 km)

Finneflakseter - Kleivstua (4,5 km)

Lysløypa på Sollihøgda (3,5 km)

Sollihøgda (Høymyr) - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) (7,7 km)

Sollihøgda (Høymyr) - Auretjernsbekken ( Toresplassløypa) (6,2 km)

Sollihøgda (Høymyr) - Mustadkroken (2,2 km)

Sollihøgda (Høymyr) runde via Rønningen (5,7 km)

Sollihøgda (Høymyr) - Sørsetra (7 km)

Sørsetra - Finneflakseter (3,5 km)

Tverrelva - Frøshaug i Lommedalen (5,2 km)

Tverrelva - kampevaddammen i Lommedalen (5,2 km)

Sørkedalen konkurranseløypa (2,1 km)

Fløyta - Storebekkhytta (Sørkedalen) (1,9 km)

Gagnumseter - Lauliflaka (3,2 km)

Gagnumseter - Løvlia (3,2 km)

Heggelia - gagnumseter over vannet) (1,5 km)

Kjagdalskrysset - Gagnumseter (5,9 km)

Skansebakken - Fløyta (3,8 km)

Storebekkhytta - Dammyra (3,9 km)

Storebekkhytta - Søndre Heggelivann over vannet (4,2 km)

Søndre Heggelivann - Heggelia over vannet (4,2 km

Hadelandsåsene

Lygna skisenter Klassisk og fri (5 km)

Blokkhus – Vatningsbakken (2,9 km)

Bustevollen – Steinhulen (2,1 km)

Hengedkrysset -Blokkhus (2,1 km)

Hengedkrysset – Vatningsbakken (6,6 km)

Lushaughytta – Bustevollen (1,8 km)

Lushaughytta – Lushaugen (1,1 km)

Lushaughytta – Sverasætra (2,8 km)

Lygna treningsrunde (10 km)

Lygna – Lushaughytta (4,7 km)

Lygna – Henghedkrysset (3,8 k)

Lygna – Finnskjeggholen (2,3 km)

Lygna – Sverasætra (4,9 km)

Lygna – Badstuvegen (3,3 km

Lygnarunden visa Lygnalia (6,4 km)

Lygna – Lushaughytta (3,8)

Lysløypa i Tingelstad (2,3 km)

Steinhulen – Risbakken (2,3 km)

Steinsjørunden (2,9 km)

Sverasætra – Ullvildsdalen (4 km)

Ullvildsdalen – Sagvollen (7,3 km)

Åstjern – Vatningsbakken (1,5 km)

Se liste over preppestatus på alle løyper i og rundt Oslo her.

Publisert: 31.01.20 kl. 07:09

