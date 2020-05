LOFOTEN: Stamsund på Vestvågøy. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

2020: Tidenes norgesferie

Vestlandsfjordene uten cruiseskip, Besseggen uten høyderedde utlendinger i kø på det bratteste partiet og Lofoten uten busslaster med turister. Denne sommeren ser det ut til at vi får hele Norges for oss selv.

De utenlandske turistene har avbestilt feriehus, bobiler, cruise og opplevelser. En katastrofe for reiselivsbedrifter over hele landet, men en unik mulighet for nordmenn til å utforske og oppleve eget land med bedre plass enn vanlig om sommeren.

I mars måned ble antall utlendinger som overnattet i Norge mer enn halvert sammenlignet med samme måned i fjor, viser tall fra SSB, enda de to første ukene av måneden hadde normal trafikk. Fra og med den 13. mars var det full stopp, og slik er det ennå. Så lenge alle som kommer fra utlandet til Norge må rett i karantene, er det liten vits for de utenlandske turistene å komme hit. Karantenen er nå redusert fra 14 til 10 dager. Men ingen kommer hit for å sitte i ti dager på et hotellrom.

I tidsplanen for gjenåpning av Norge, som regjeringen la frem 7. mai, heter det at befolkningen må være forberedt på at reisekarantene ved ankomst kan vare til over sommeren.

I kartet over kan du klikke deg rundt og få ideer til reiser og opplevelser. Der finner du flere av våre reportasjer om reisemål i eget land. Reisemål som vi sannsynligvis kan besøke uten å dele plassen med utenlandske turister i år.

Fortsatt gjelder UDs råd om å unngå unødvendige reiser til alle land i hele verden på ubestemt tid. Dette kan riktig nok endres etter hvert som coronaen kommer under kontroll i flere land. Men hvorfor ikke likevel bare innstille deg på at dette skal være sommeren da du virkelig skal opplever Norge?

Under har vi samlet noen av stedene hvor du kan komme til å oppleve naturen litt mer uforstyrret enn tidligere år.







AURLANDSFJORDEN: Sett fra Stegastein utsiktspunkt

Flåm

I den lille bygda innerst i Aurlandsfjorden er det mellom 300 og 400 fastboende. På de travleste sommerdagene kan det være mellom 5000 og 10.000 turister der. Slik blir det ikke i år.

– Flåm har tradisjonelt et stort internasjonalt marked. Nesten 95 prosent av de besøkende er fra utlandet, sier direktør for forretningsutvikling i Flåm AS, Arve Tokvam.

Både Flåm, Geiranger og Eidfjord står på listen over verdens ti mest populære cruise-reisemål.

– Vi kan ha opp til 150 cruiseanløp i løpet av sesongen. Hovedtyngden kommer i perioden mai til september. Utenlandske bussgrupper utgjør også en stor del av vårt marked, sier han.







FLÅMSBANA: Tar passasjerene gjennom noe av det vakreste av norsk natur, mellom Myrdal stasjon og Flåm.

Mange kommer også til Flåm med Flåmsbana fra Myrdal. Den fotogene togreisen er behørig dokumentert i reisemagasiner verden rundt, og Lonely Planet har tidligere kalt den for en «Incredible Train Journey.» Turen er nærmest obligatorisk for alle som har reist fra den andre siden av jorden for å oppleve Norge.

Men denne sommeren kommer neppe noen utenlandske turister til Flåm.

– Nå håper vi at mange nordmenn vil finne veien hit. De vil møte et helt annet Flåm. Det kommer til å være god plass når hele det utenlandske markedet uteblir, sier Arve Tokvam.

AURLANDSDALEN: Ikonisk fjelltur. Foto: Sverre Hjørnevik, Flåm AS

Han lover de norske turistene en uforglemmelig og opplevelsesrik ferie.

– Flåmsbana er et must. Vi har også fått Nordens lengste zipline parallelt med togskinnene i fjellet. Vi har Rallarvegen, mange sykler den fra Haugastøl til Flåm. Vi har mange flere turmuligheter, som den ikoniske Aurlandsdalen. Gå den fra Vassbygda til Østerbø hyttegrend, eller den andre veien, det tar fem – seks timer, sier han.

Tokvam anbefaler også å ta en tur med de lydløse nullutslippsbåtene på den UNESCO-listede Nærøyfjorden.

NULLUTSLIPP: Den helelektriske båten Future Of The Fjords på Nærøyfjorden Foto: Sverre Hjørnevik, Flåm AS

– Vi har også mange gode lokale mattilbud, ikke minst Flåms eget bryggeri, Ægir, sier han.

I Flåm er det flere overnattingsalternativer, disse er et godt utgangspunkt for å besøke andre steder i regionen, som den nye vikingleiren i Gudvangen, Lærdal Sogndal eller Myrkdalen Fjellandsby.

GJENDE: Båten som frakter turister til Memuru, der mange starter Bessegturen, vil ha redusert kapasitet i sommer.

Besseggen

Besseggen øst i Jotunheimen er en av Norges aller mest populære fjellturer. Den skarpe eggen, med det grønne Gjendevannet på den ene siden og det blå Bessvatnet på den andre, skal ha inspirert Henrik Ibsen til Peer Gynts bukkeritt.

Rundt 60.000 mennesker går denne turen hvert år. På de travleste sommerdagene frakter de to Gjendebåtene rundt 1500 passasjerer fra Gjendesheim til Memurubu, der de fleste starter turen. På slike dager må du regne med å gå i kø den første delen etter at passasjerene har forlatt båten, og igjen på det bratteste partiet der høyderedde og lite fjellvante turister klamrer seg fast i granitten.

I år blir det annerledes.







BESSEGGEN: Populær fjelltur med færre folk i sommer

– I løpet av hele sesongen er 30 til 40 prosent av passasjerene utlendinger. I fellesferien er det flest norske, men i juni og senere på sommeren er 70 til 80 prosent av kundene utlendinger, og de kommer ikke i år, sier skipper på Gjendebåtene, Harald Rune Øvstedal.

Avbestillingene har strømmet inn fra hele verden. Selv om det har løsnet litt med norske bookinger den siste tiden veier det ikke på langt nær opp. For å redusere utgiftene i sommer har Øvstedal planlagt bare å sette den ene båten i trafikk.

BESSEGGEN: Populær fjelltur med færre folk i sommer Foto: Christian Fougner / VG

– For nordmenn som skal feriere i eget land blir dette sommeren som aldri kommer tilbake, sier han.

Han påpeker at det nettopp derfor blir viktigere enn noen gang å bestille overnatting og billetter i god tid.

– Det gjelder særlig i fellesferien når mange nordmenn har fri på en gang, siden flere aktører i reiselivsnæringen kommer til å ha begrenset kapasitet i sommer, sier skipper Harald Rune Øvstedal på Gjendebåtene.

LOFOTEN: Også her i Reine forventes det færre turister enn vanlig i år. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Lofoten

I Nord-Norge er søringkarantenen over. Daglig leder i Destinasjon Lofoten, Elisabeth Dreyer, understreker at folk sørfra er velkommen til nord.

– Jeg har fått så mange henvendelser fra folk som lurer på om vi ikke vil ha søringer her i sommer. Men de er hjertelig velkommen. Karantenen var der en periode bare fordi det var lang avstand til sykehus. Nå er karantenen opphevet, og de som kommer vil oppleve Lofoten med god plass, sier hun.

Ifølge destinasjonslederen er vanligvis mer enn 50 prosent av Lofoten-turistene om sommeren utenlandske.

LOFOTEN: Turister på tur i Trollfjorden. Foto: Dag Fonbæk / VG

– I år forventer vi flere norske turister enn ellers, men vi kommer likevel til å ha bedre plass enn normalt siden utlandet er redusert, sier hun.

I likhet med Gjendebåtene kommer også flere reiselivsaktører i Lofoten til å ha noe redusert kapasitet i år. Det kan gjelde båter, museer og andre aktiviteter der gjestene vanligvis er tett.

– Noen må forholde seg til nye avstandsrestriksjoner. Andre tør ikke ansette så mange sesongarbeidere som ellers fordi de er usikre på hvordan etterspørselen blir i år. Det er i det hele tatt mye usikkerhet i reiselivsbransjen nå, sier hun.

Til søringer som nå tenker at de skal benytte sjansen og dra til Lofoten for første gang i år, råder hun:

MUSEER: I Å på Moskenesøya finnes både Norsk Fiskeværsmuseum og Norsk Klippfiskmuseum. Foto: Gorm Kallestad / VG

– Tenk på Lofoten som en helhet, og bruk hele øyriket fra øst til vest. Alle trenger ikke reise til små steder som Reine og Henningsvær, selv om det nok blir bedre plass enn vanlig der også i sommer.

Bli med på båttur til Trollfjorden, klatre med klatreskolen, gå på museer og opplev vikingene. Lofotr Vikingmuseum på Vestvågøy åpner igjen 1. juni. Spis på de mange gode restaurantene i Henningsvær, Svolvær og Ballstad. Besøk galleriene til de mange kunstnerne som holder til her. Lei hest på Hov, spill golf, padle kajakk, fiske. Du kan leie utstyr til hva som helt, og Lofoten kan garantere en sommer full av gode opplevelser.

LOFOTEN: Bruk hele øyriket, oppfordrer daglig leder for Destinasjon Lofoten. Dette er Henningsvær sett fra luften Foto: Terje Bringedal / VG

Publisert: 10.05.20 kl. 07:48

