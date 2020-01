VÆRFLYKTNING: Helene Tønset synes Snø skiarena er et bra alternativ når det ikke går an å gå på ski i marka. Foto: Mona Langset / VG

Det beste skiføret er innendørs

Den nye innendørs slalåmbakken og langrennsløypen på Lørenskog kom som en gave til alle med ski-abstinenser i Oslo-området sist uke.

Nå nettopp

LØRENSKOG (VG reise) I Snø skiarena er det nyoppkjørte langrennsløyper med blåsvixføre og nypreppet slalåmbakke hver dag året rundt.

Utenfor den kolossale bygningen mellom Oslo sentrum og Gardermoen er bakken sølebrun. Temperaturen har ligget på plussiden mesteparten av januar, og det er ikke spor av det vi forbinder med norsk vinter.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

INGEN UTESNØ: Det enorme innendørs skianlegget er det eneste hvite. Foto: Mona Langset / VG

Størst i Europa

Innenfor de hvite veggene frakter en fireseters stolheis snowboardere og slalåmkjører 80 høydemeter opp til toppen av alpinbakken. Transportbåndet tar de yngste gjestene til toppen av barneområdet og koppheisen bringer langrennsløpere opp til en av inngangene på langrennsløypen som går i en mesanin over deler av alpinbakken.

Snø skiarena er den største innendørs skiarenaen i Europa og den eneste i verden som har både langrenn og alpint. Bygningen på totalt 50.000 kvadratmeter har en kuldedel med temperatur fra minus to til minus fire grader året rundt, og en varmedel med spisesteder, sportsbutikk, skiutleie og garderober.

Les også: Ski før soloppgang









GLASSVEGG: Fra den varme delen med spisesteder er det utsikt til den kalde delen med snø.

«Snø» fikk en flying start sist uke, i og med at vinteren på Østlandet nesten har smeltet bort. Bare 17 minutters togtur fra Oslo S, er det nå topp skiføre i den én-kilometer lange småkuperte langrennsløypen.

Alpinbakken innendørs er 500 meter lang, det vil si omtrent som Kirkerudbakken i Bærum. Men mens Kirkerud har en fallhøyde på 120 meter, har Snø-bakken 80 meter, det vil si at den er en del slakere. Likevel er det en racingløype i den ene ytterkanten av Snø-bakken, med ett heng som er 22 grader bratt.

I den andre ytterkanten er det en 300 meters terrengpark med hopp, rails og et big jump, mens det i midten, og under stolheisen, er en bred familieløype.

Les også: Ski og strand på samme dag i Spania

OVERSIKT: Fra stolheisen har gjestene utsikt over hele området. F.v.: Xavi Llorens, Vicent Llorens, Mikkel Bordal Kalleberg og Andreas Kalleberg Foto: Mona Langset / VG

Værflyktninger

«Det regner ute» var svaret flere av gjestene ga da vi spurte hvorfor de hadde tatt turen hit den første lørdagen det var åpent.

Daglig leder Morten Dybdahl innser at de nok fikk ekstra mye besøk den første helgen på grunn av den snøfattige starten på 2020. Likevel håper han ikke på flere grønne vintre i fremtiden.

– Akkurat denne tiden på året har vi kalkulert med lavsesong. Vi regner med størst trykk – særlig av aktive – om høsten, før skisesongen, sier han.

Men han understreker at Snø ikke bare er tenkt som en treningsarena for aktive. Det skal være plass til alle. Klubber kan reservere treningstid på tidspunkt da det er lite aktuelt for andre, det vil si tidlig om morgenen.

DAGLIG LEDER: Morten Dybdahl Foto: Mona Langset / VG

Stort aktivitetstilbud

Morten Dybdahl ser for seg at mange fremtidige gjester vil være utenlandske turister.

– Vi har innledet et samarbeid med Visit Oslo. Her kan turistene leie alt de trenger, fra ski til klær, og få en liten smak av hva norsk vinter kan være, sier han.

Innen april vil Snø skiarena også ha en 15 meter høy isklatrevegg på plass. Neste år vil den som klatrer helt til topps på den kunne kikker inn i resepsjonen på det nye Thon-hotellet som åpner her i 2021.

NORSKE FJELL: Om Snø ikke kan tilby fjelluft, så er det i alle fall norske fjell på veggene, Foto: VG

Veggene inne på Snø er dekket av duk med bilder av norske vinterfjell. Ifølge Morten Dybdahl skal de inspirere til å reise ut og oppleve naturen ute.

For innendørsski er ikke helt som ute.

– Jeg ville helst gått på ski i marka, sier Helene Tønset, som reiste til innendørsvinteren sammen med mann og to barn fordi de er glade i å gå på ski, og dette er et ok alternativ når det ikke er andre muligheter.

Mens foreldrene går langrenn er barna i alpinbakken. Men barna er ikke helt fornøyd. De klager på at stolheisen stanser hele tiden, så det blir en del venting.

Når vi spør daglig leder Morten Dybdahl om hva han har tenkt å gjøre med det, svarer han at dette er innkjøringsproblemer. Etter den første helgen har de blant annet lært at de må ha mer personale til å hjelpe urutinerte skikjørere på heisen.

STORT SMIL: Mikkel Vangsnes (5) synes det er topp å tå på ski inne. Pappa Paul Vangsnes kommer bak Foto: Mona Langset / VG

Fint inne

De yngste skiløperne vi snakker med synes at skitur inne er morsommere enn skitur ute.

Den aller blideste skiløperne i langrennsløypen er Mikkel Vangsnes (5)

– Det er kjempegøy å gå på ski inne, sier han, og gliser fra øre til øre.

Og pappa Paul Vangsnes, som også er en ivrig skiløper, sier at han vurderer å kjøpe årskort, fordi det er fint å kunne trene ski året rundt.

BRA INNE: Ivar Nilsen (gul jakke), Øystein Dyrli (blå jakke) Erik Salhus (burgunder) synes parken inne på Snø er den beste i Oslo-området akkurat nå. Foto: Mona Langset / VG

Bra park

Ivar Nilsen, Erik Salhus og Øystein Dyrli – alle i 30 årene og fra Oslo – er også fornøyd med innendørsfasilitetene.

– Akkurat nå er dette den beste parken i Oslo-området, sier de, og viser at de faktisk har sesongkort i store utendørs alpinanlegg, men at de velger dette i dag.

Men valget har også mye med været å gjøre. Fordi det regner.

Les også: De beste toppturene på ski i Norge







BRA INNE: Ivar Nilsen (gul jakke), Øystein Dyrli (blå jakke) Erik Salhus (burgunder) syhnes parken inne på Snø er den beste i Oslo-området akkurat nå.

Mikkel Bordal Kalleberg (4), som er i alpinbakken sammen med storesøster Nora Bordal Kalleberg (7) og pappa Andreas Kalleberg sier at det er bedre å stå på ski inne enn ute fordi det er lite køer her.

Pappa Andreas forteller at han var skeptisk til innendørsski da han hørte om det, men ble positivt overrasket da han kom hit og så hvor stort det er.

– Også finnes det faktisk snø her! Så nå er dette perfekt. Men det slår ikke en solskinnsdag med appelsin og Kvikklunsj i bakken.







BARNEOMRÅDET: Mikkel Bordal Kalleberg og pappa Andreas Kalleberg kjører i portene

Snø-fakta

Priseksempler: Dagspass 350 for voksen, 280 for barn 6 til 17 år. Årskort 7200 for voksen, 5760 for barn.

Slik virker det: Du registrerer deg som kunde, betaler billett, og får en url-kode til mobilen. Den fungerer både som nøkkel til oppbevaringsskap og til slusene inn til den kalde delen med alpint- og langrennsløyper

Komme dit: Det enkleste er å ta tog (17 minutter) fra Oslo S til Lørenskog stasjon. Fem minutter å gå derfra. Adressen er Snøfonna 1. Parkeringshus kommer neste år. Foreløpig er det en sølete parkeringsplass.







SNØ: I Oslo-området er det mest av den innendørs

Publisert: 23.01.20 kl. 05:27

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser