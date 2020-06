KOM, MEN IKKE VIA SVERIGE: Den finske grensekontrollen slipper deg ikke inn hvis du har kjørt bil gjennom Sverige for å komme til Finland. Foto: Øyvind Engan, VG

Forvirring om ferie til Finland: Slipper ikke inn nordmenn via Sverige

Kan du reise gjennom Sverige for å komme til Finland? Den norske regjeringen skriver at du kan. Nei takk, sier finnene.

12. juni endret regjeringen reiserådene til Norden, og åpnet for fritidsreiser mellom Norge og Finland fra 15. juni.

Hvordan du skal komme deg dit, er det imidlertid uenighet om.

Ifølge regjeringens reiseråd kan du kjøre egen bil gjennom «områder med forhøyet smitterisiko» på vei til og fra Finland og Danmark - med andre ord gjennom Sverige.

«Det medfører liten risiko så lenge man ikke overnatter, og så lenge man holder avstand hvis man må stanse», skriver de.

Det er uaktuelt for Finland.

– Kommer dere direkte fra Norge til Finland, er det fritt fram. Men kommer dere gjennom Sverige, gjelder reisereglene Finland har for Sverige, sier Max Janson, overinspektør i det finske Gränsbevakningsväsendet til VG.

Fra Sverige slipper Finland kun inn returtrafikk til Finland eller andre EU-land, arbeidsreisende eller annen nødvendig trafikk.

– Fritidsreiser godkjenner vi ikke, bortsett fra trafikk med fritidsbåter mellom Finland og Sverige, sier Janson.

Etter at VG kontaktet Utenriksdepartementet, ba de den norske ambassaden i Helsinki om å komme til bunns i hvilke regler som gjelder for ferielystne nordmenn som vil til Finland. De har nå fått bekreftet at Gränsbevakningsväsendet har rett om hva som gjelder for Finland.

UDs pressevakt viser til statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferansen 12. juni.

– Hun påpekte at hver enkelt må sjekke hvilke regler som gjelder i det landet man vil reise til. Og som opplyst på UD reiseinformasjon for Finland er det grensekontroll og karantene for innreise til Finland fra Sverige. Dette har vi fått bekreftet fra finske myndigheter, skriver kommunikasjonsrådgiver Wera Helstrøm i UD.

Publisert: 17.06.20

