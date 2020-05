BEACH CLUB: Deilige dager på en dagseng utenfor Kragerø. Foto: Kragerø Resort

Her får du palmer og Syden-følelse i Norge

Grønne palmer, blå himmel, fargerike drinker og strandbar med stråktak. Dette er Norge.

Kristiansand er nok for mange selve Syden-byen her i landet, med palmer plassert rundt i hele sentrum om sommeren. Men det finnes flere steder.

De varmekjære levende plantene oppbevares innendørs om vinteren, og når sommeren fester grepet flyttes de ut. De største palmetrærne er riktig nok ikke helt ekte, men de skaper massevis av sydenstemning for besøkende.

SYDEN? Nei, Vestfold og Telemark fylke. Dette er utenfor Kragerø. Foto: Kragerø resort

Stabbestad, Kragerø

På Stabbestad, like utenfor Kragerø, ligger Kragerø Resort med sin beach club helt nede ved vannkanten. Her er det egen strandbar med stråtak, solsenger og dagsenger med hvite gardiner, stupetårn, isbar og restaurant med kortreist sjømat.

Hvem trenger vel reise til Bali eller den franske rivieraen når solen varmer den hvite sanden, og du nipper til en fargerik drikk fra strandbaren? Føler du for litt trim kan du spille beachvolleyball på banen eller ta en SUP-padletur i det store havbassenget.











Beach cluben er ikke bare for Kragerø Resorts gjester. Hvem som helst kan komme hit, uten inngangspenger, men siden det er restaurant på området er det ikke tillat å ha med egen mat.

Kragerø Resorts beachclub er også en konsertarena, vanligvis for opp til 1800 personer, men sommeren 2020 blir annerledes. I stedet for de store konsertene blir det intimkonserter med maks 200 gjester. I sommer kommer blant andre Postgirobygget og Magnus Grønneberg fra CC Cowboys til å sette stemningen her. Adresse: Stabbestadveien 1, Stabbestad

VILLA MALLA: Sydlandsk stemning på Filtvedt

Villa Malla, Filtvedt

På terrassen til den hvite villaen ved siden av Filtvedt fyr skjermes bordene av store teltparasoller. Over parasollene strekker tre palmer seg mot himmelen. I badebukten nedenfor er sanden melismyk, og det er surfebrett, SUP og vannscootere til leie.

Det minner sterkt om et feriested ved Middelhavet. Men rutebåt B21 som legger til på brygga like bortenfor, kommer med passasjerer fra Rådhuskaia i Oslo og Drøbak på den andre siden av fjorden.

Palmene fra Dubai står ute hele året, og har blitt et varemerke for spisestedet som er mye mer enn en restaurant på Filtvedt.









VANNSPORT: Det er mulig å leie SUP- og surfebrett

– Vanligvis er Villa Malla et åpent rom for allmennheten uten spiseplikt, men i år er det en spesiell situasjon. Inntil videre er stedet forbeholdt spisende gjester, ettersom vi følger strenge smittevernsregler og kun tar imot et begrenset antall, sier kokk og gründer Sonja Lee.

BUFFET: Villa Malla er kjent for buffeten. Kokk Sonja Lee i bakgrunnen. Bildet er tatt før det ble smittevernrestriksjoner. Foto: Marte Vike Arnesen / VG

Villa Malla er kjent for sin sjenerøse middelhavsbuffet.

– Vi har alt du kan tenke deg av salater, pastaretter, friske grønnsaker, et stort utvalg dipper, vinaigretter, salsa, oljer og eddiker. Vi har vegetarretter, dagens suppe, frisk og tørket frukt, kvalitetsoster, hjemmebakt brød, og mye mer! Til middag suppleres buffeten med alt det varme fra grillen, forteller Sonja Lee.

I dag er det ikke tillatt å besøke Villa Malla dersom du er forkjølet eller «litt syk». Men når verden er tilbake til normalen, vil Villa Malla igjen bli et åpent rom for alle. Adresse: Stranda 3, Filtvet.

TJØME: Sommerrestauranten 8 Glass med god stemning i Vrengensundet. Foto: Ihne Pedersen

Vrengensundet, Tjøme

Vrengen er et sund mellom øyene Nøtterø og Tjøme i Færder kommune. Ved Kjøpmannskjær på Tjømesiden, finner du loungen 8 Glass med palmer, musikk og bord ved vannet.

«Meningen med loungen er å skape et sted som gir gode sommerminner,» leser vi på stedets nettside. «Kanskje er det å slappe av med noe kaldt å drikke, slikke sol på en solseng, ligge i en sofa i skyggen, spise en iskrem eller spise noen blåskjell.»

8 Glass er en utendørs sommerrestaurant, ingen ting inne, men desto mer ute. De store palmene som troner over parasollene står ute hele året, mens de 30 små er levende planter som oppbevares innendørs ni måneder i året. Nå er de satt ut igjen, og bidrar til sydenstemningen i Vrengensundet.

Menyen er som det hør og bør på en sommerrestaurant ved sjøen; Det går mye i sjøkreps, skalldyrsuppe og hamburgere.

Foreløpig er restauranten åpen onsdag til søndag, men fra sankthans er det åpent hver dag – med redusert antall sitteplasser på grunn av smitteverntiltakene. Adresse: Ferjeodden 14, Tjøme.

KONGEN MARINA: Surfebrett, palmer og kald drikke. Dette er ikke Syden, men Oslo. Rikesh Thapa serverer øl. Foto: Mattis Sandblad / VG

Oslo

Går du fra Aker Brygge og videre vestover, forbi Tjuvholmen og Filipstadkaia, kommer du til Kongen Marina Bar & Restaurant. Her, på hjørnet før Frognerkilens båtforening, finnes palmene.

Her kan du slå deg ned i en fargerik Acapulco-stol og kikke på fritidsbåtene som er på vei ut eller inn av Frognerkilen. Så lenge det er sol på himmelen er det også sol her.







KONGEN MARINA: Sol, sjø, båter og palmer i Oslo

Et coronatiltak på Kongen Marina er at gjestene ikke skal bestille i baren. Når duhar funnet et bord, sender du bestillingen og betaler via nettiden Ordr.no, så kommer betjeningen ut med mat og drikke.

Kongen Marina er - som navnet tilser - mer enn en restaurant. I annen etasje er det båtutsyrsbutikk. Det er også utleie av vannsportutstyr som SUP, wakeboard, vannski og kajakk. Ønsker du en tur med RIB eller paraseiling i indre Oslofjord, kan du booke det her. Og hvis du lurte: Båtfolk kan også fylle drivstoff på marinaen Adresse: Frognerstranda 4, Oslo.

KRISTIANSAND: Palmer på torvet

Kristiansand

Mange tenker nok først og fremst på Bystranda når det er snakk om palmer i Kristiansand, men hele sentrum er som en sydlandsk småby om sommeren.

Selv om Palmesusfestivalen er corona-avlyst i 2020, blir det snart sydenstemning i hele byen igjen. Palmene som oppbevares inne på et gartneri om vinteren, flyttes ut i begynnelsen av juni.









KRISTIANSAND: Palmer på strandpromenaden ved havnen.

Da blir det palmer ikke bare på den fine Bystranda med lys, finkornet sand, volleyballbaner og blått flagg. Også langs strandpromenaden settes det ut palmer, så vel som på torget, foran Domkirken, ved butikkene i Markens gate og på fiskebrygga.

Får du ikke nok syden-følelse på bakkeplan, kan du ta turen til takterrassen på hotell Caledonien og nippe til noe fargerikt mens du ser solen synke i sjøen.

KRISTIANSAND: Palmer på Fiskebrygga. Foto: Victoria Nevland / Visit Sørlandet

Ikke rart at Tromsøværinger kommer med charterfly til Kristiansand i sommer. Det var Fædrelandsvennen som først skrev om at turistnæringen i sør skal hente frostsprengte nordlendinger med charterfly til Norges «Syden» i år.

Ifølge turistinformasjonen i Kristiansand er dette den byen i Norge som har gjennomsnittlig flest soltimer i året.







KRISTIANSAND: Palmer på Bystranda.

