FRILUFTSDILLA: Lyst til å gjøre friluftsliv til ikke bare noe du gjør i unntakstilstand? Skaff deg grunnleggende kunnskap om friluftsliv gjennom gratis nettkurs fra DNT eller andre lett tilgjengelige ressurser. Foto: Line Møller/VG

Fersk på friluft - her er hjelpen du trenger

Ble du bitt av friluftsbasillen i sommer? Ikke la din nye hobby falle fra når hverdagen faller til. Den norske turistforeningen (DNT) har lansert nettkurs for nybegynnere.

For mindre enn 10 minutter siden

I sommer har så å si alles Instagram blitt fylt med idylliske bilder fra fjelltopper, fjorder, hengekøyer og teltåpninger. Har du alltid ønsket at det var deg, men ikke våget deg ut på tur alene ennå? Eller kanskje har du kjøpt inn masse utstyr og prøvd deg på et par turer allerede, men føler deg fortsatt litt ustødig? Ikke la alt utstyret og reiselysten svinne hen – det finnes hjelp å få.

DNT lanserte i sommer et nettbasert nybegynnerkurs. «Digitale ferskingkurs» er en serie minikurs som har som mål å senke terskelen og inspirere flere til å ta steget ut i naturen.

– Vi opplever at mange kvier seg, de er redde for at de ikke kan nok, at de skal gå seg bort, at de ikke har bra nok utstyr og at det kan være skummelt ute i skogen når det blir mørkt, forteller Tina Marii Skare, rådgiver i kurs og kompetanse i DNT. Ifølge Skare er løsningen enkel:

– Kunnskap og erfaring gir trygghet, og vi ønsker at disse innføringene i det enkle friluftslivet kan bidra til at folk drister seg ut, kanskje for første gang. De fleste har en sti eller turvei i sitt umiddelbare nærområde, men man har kanskje aldri benyttet seg av dem!

I tillegg til ferskingkurset har DNT flere digitale og fysiske kurs for videre utvikling.

Skal du på tur? Her er tingene har du kanskje ikke tenkt på å ta med.

LAVTERSKEL: Alle har en sti og vei ikke langt unna der de bor. Det skal ikke være vanskelig å benytte seg av naturen som omringer oss. Foto: Mona Kristin Langset/VG

Fiske, jakte eller sanke

Friluft rommer så mye. Er man interessert i generell friluft og overnatting ute er DNT og for eksempel speideren gode ressurser. Mens er man interessert i å utforske spesifikke temaer innen friluft finnes det organisasjoner for dette også.

Norsk friluftsliv er en fellesorganisasjon for 18 forskjellige norske friluftsorganisasjoner hvor DNT er blant medlemsorganisasjonene. Du kan lese mer om de forskjellige organisasjonene og klikke deg inn for å se hvilke kurs og aktiviteter de tilbyr.

– Det gjelder bare å vite hva man har lyst til å lære mer om. Har man lyst til å begynne å plukke sopp, så bør man sjekke ut hvilke kurs og turer Norges sopp- og nyttevekstforbund tilbyr i nærheten der man bor. Har man lyst til å begynne å jakte, så bør man sjekke ut Introjakt hos Norges Jeger- og Fiskerforbund. Har man lyst til å begynne å gå på ski, så bør man melde seg på skikurs hos Skiforeningen, sier Synne Kvam, kommunikasjonsrådgiver i Norsk friluft.

Kvam legger til at det finnes lignende kurs i de fleste friluftsorganisasjoner. Som nybegynner gjelder det å melde seg på kurs også får man raskt veiledning til hvor veien går videre. Ser du etter flere digitale ressurser, har Norsk friluftsliv også en side for tips og inspirasjon, tipser Kvam.

Lenger nede i saken får du VG Reises tips til apper og bøker som også kan hjelpe deg på friluftseventyret ditt.

STORT TILBUD: DNT er den mest kjente friluftsorganisasjonen, men ikke på langt nær den eneste. Det finnes mange nasjonale og lokale grupper og lag man kan engasjere seg i. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

For studenten

Et annet lavterskeltilbud som kan passe for mange er studentorganisasjoner. Rundt om i landet finnes det mang en studentorganisasjon stiftet rundt friluftsliv. Der kan folk på forskjellige nivåer utveksle kunnskap og turglede. Noen foreninger tilbyr kurs, mens andre arrangerer turer der du kan delta og lære i avslappede omgivelser.

Oslostudentenes Idrettsklubb startet OSI Friluft for et år siden, og har i år et mål om å dra på en lavterskeltur minst hver tredje uke. Det kan være enkle aktiviteter i nærheten av Oslo.

Vilde Tengesdal, leder i OSI Friluft, forteller VG Reise at foreningen har som mål at alle skal finne en aktivitet de kan være med på.

– Nivået i gruppen er veldig forskjellig. Alt fra dem som er erfarne toppturfolk, til de som er lommekjente i Oslomarka og noen som aldri har sovet en natt ute, sier Tengesdal og bekrefter at man kan være helt nybegynner.

– Det vil også være aktiviteter som krever litt mer erfaring, men da prøver vi også å tilrettelegge for muligheten til to nivåer på «rutene» på samme tur, forklarer hun.

Det finnes flere slike studentorganisasjoner rundt om i Norge, for eksempel Fjell og Fjære i Kristiansand og Grimstad, Friluftslivsgruppen NTNU i Gjøvik, NMBU Friluftsliv i Ås og TSI Fjellgruppen i Tromsø. Hvis du er student, sjekk ut om skolen din har en forening du kan bli med i.

Usikker på hva du bør ha på deg på tur? Sjekk ut disse anbefalingene fra MinMote.

SMARTREISE: Smattelefonen kan være et nyttig hjelpemiddel. Kart, tips og reiseforslag er kun et tastetrykk unna. Foto: André Børke/VG

Hjelpsomme apper

Mange reiser kanskje på tur for å slippe unna smarttelefonen og maset fra hverdagen, men glem ikke at telefonen din kan være et nyttig verktøy for å hjelpe deg med å komme deg ut på tur. Det er ikke alle som er vokst opp med å dra på turer og topper rundt om i landet, og kan nevne i fleng. Til alle oss finnes det heldigvis apper som kan hjelpe å peile ut en tur som passer akkurat oss – være det seg område, nivå eller terrengønske.

UT.no – En tjeneste laget av DNT i samarbeid med Statskog, Friluftsrådenes Landsforbund og Kartverket. På appen kan du søke på kartet, etter drøssevis av reiseforslag, destinasjoner og turer.

Outtt – Et oversiktlig og estetisk verktøy hvor du finner flere turer rundt omkring i områder i Norge. Noen områder har flere forslag enn andre, men appen har også et kart hvor du lett kan finne turer som passer deg.

DNT SjekkUT – Her kan du sjekke ut turposter og lister, og du kan sjekke inn i den digitale gjesteboken med bilder og hilsning.

Akkurat skaffet primus og lurer på hva du skal lage på tur? Få inspirasjon her.

Tre boktips til friluftsferskingen

Det finnes drøssevis med gode bøker på friluftsliv. Du kan gå generelt eller spesifikt; tipsbøker eller reiseforslag; biografier og reisedagbøker. Gå innom din lokale bokhandler og du vil finne mye fint.

Her har vi valgt ut tre bøker som kan egne seg spesielt godt for nybegynnere:

«Kortreist – 70 fine hengekøyeturer fra Norges 15 største byer» av Hege og Stine Schultz Heirenge

«God tur – Håndbok i friluftsliv» av Sigri Sandberg

«26 kjappe kurs i friluftsliv» av DNT

fullskjerm neste Kortreist er en bok som ønsker å hjelpe deg ta den korte turen fra hjemme ditt og ut i marka. Å sove korte turer i hengekøye er en enkel inngang til friluftsliv og passer for veldig mange.

Publisert: 06.08.20 kl. 14:37

Mer om DNT Norgesferie Friluftsliv Natur Tur

