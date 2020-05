HØYT: Rabothytta på 1200 meter over havet er Norges mest høytliggende turisthytte. Foto: Foto: Malene Emilie Rustad.

Norges råeste turisthytte

1200 meter over havet ligger den særegne Rabothytta med utsikt over Okstindbreen og Nord-Norges høyeste fjell. Få på deg fjellskoene og bli med på en unik hytteopplevelse.

Malene Emilie Rustad

Oppdatert nå nettopp

HELGELAND (VG reise): På vei ut av bensinstasjonen i Korgen med dagens tredje kaffekopp innabords kjører vi øst opp Leirskardalen. Veien svinger gjennom store jordbruksdaler og forbi flere hus på turen oppover. Øverst i dalen glir asfalt over til grus og vi finner parkering ved Leirbotnet.

Herfra følger vi den fem kilometer lange sommerstien opp til Rabothytta, en DNT-hytte designet av det verdenskjente arkitektfirmaet Jarmund/Vigsnæs. Hytta ligger i Hemnes kommune, 40 kilometer sør for Mo i Rana og kan kun nås til fots eller med ski på bena.

VILT: Hytta ligger ved storslått natur i Helgelandsfjellene. Foto: Malene Emilie Rustad.

Det er ettermiddag og tåken har begynt å legge seg over lia. Stien opp er bratt og til dels luftig, men ettersom den er godt merket av Hemnes Turistforening er den lett å følge.

En mor og datter som er på vei ned fra hytta hilser og lover at turen opp er verdt det. De beskriver hytta som «spektakulær» og ønsker oss god tur. Selv skulle de ønske at de hadde booket sengeplass for flere netter. «Så fin er den,» sier de.

En god sti fører oss opp mot Mørkbekken og videre over Mørkbekktjønna. På grunn av den fuktige luften er bergene glatte. Vi er takknemlige for å ha på oss gode fjellsko idet vi forsiktig klatrer oppover i terrenget. To kilometer med stigning senere kommer vi frem til Steinbrua og tar en liten pause. Her står en gammel turisthytte alene i tåken.

UTSIKT: Fra stuevinduene er det en fenomenal utsikt over kyst, fjell og daler. Foto: Malene Emilie Rustad.

Et eventyrlig syn

Turen videre går slakt oppover før en siste stigning bærer oss frem over et måneaktig landskap. Etter en fem kilometers tur fra parkeringsplassen ser vi platået hvor Rabothytta står stødig og utgjør et eventyraktig syn med tåken tykt hengende over seg. Bygget glir inn i landskapet med sine diagonale former og jordfarger.

Inne på hytta glemmer vi fort skuffelsen over de dårlige værforholdene. Her har par, barnefamilier og vennegjenger fra hele Norge samlet seg. Dialekter blander seg med lukten av god mat og fargesterke klær som henger til tørk over ståltråder langs veggene. Varmen kommer imot oss fra peisen og menneskene og vertskapet som alle tar oss godt imot.

Hytta er stor og har 30 sengeplasser fordelt på syv soverom. Vi er så heldige å få et eget soverom helt for oss selv. «Det er ikke hver dag,» forteller vertskapet.

I midten av hytta ligger kjøkkenet med et romslig loft over. Store vinduer åpner seg opp mot utsikten i to retninger. En mot fjellene i sørøst, den andre nordvest mot kyst, fjell og daler.

RABOTHYTTA: Den er oppkalt etter den franske geografen og glasiologen Charles Rabot som utforsket fjellområdene i Nordland på slutten av 1800-tallet. Foto: Malene Emilie Rustad.

Et ambisiøst prosjekt

Vi koker opp pasta og tomatsaus og tar plass på et av de få ledige bordene på kjøkkenet. Utenfor herjer vinden og tåken ligger tykt over Okstindan, Nord-Norges høyeste fjell, som vi kan skimte så vidt borti heia. En eldre venninnegjeng fra Trøndelag slår seg ned på bordet ved siden av oss. De er svært imponerte over turisthytta og sier de vil komme tilbake igjen neste år.

– Rabothytta er et ekstraordinær prosjekt som ble til takket være en enorm entusiasme både lokalt og regionalt, forteller Svein Arne Brygfjeld, langvarig leder for Hemnes Turistforening og evig ildsjel for Rabothytta.

Det var for rundt ti år siden at ideen om Rabothytta begynte å ta form. Hemnes turistforening hadde en høytliggende tomt i Helgelandsfjellene og alle var enige om en ting: den måtte brukes til noe helt spesielt.

Tomten ligger utfordrende til med et krevende mikroklima på grunn av breene og tindene rundt. Arkitektfirmaet Jarmund/Vigsnæs som har mye erfaring med å bygge i områder med vekslende vær tok på seg jobben med å designe hytta.

– Det viktigste kravet var å oppleve ute inne. Store vinduer og smarte løsninger for hvordan bruke utsikten. Og selvfølgelig et robust bygg som krever minimalt med vedlikehold, sier Svein Arne.

Rabothytta er designet for å tåle vindpåkjenning opp til orkan styrke. Den er svært godt isolert og på sommerstid er den selvforsynt med strøm fra solcellepaneler.

RABOTHYTTA: – Dette er hjertebarnet vårt, forteller Ann Karin Krogli. Hun og ektemannen Svein Arne Brygfjeld har jobbet med hytteprosjektet i ti år. Foto: Svein Arne Brygfjeld

Stort lokalt engasjement

Ved å inkludere lokalsamfunnet gjennom sosiale medier fikk Svein Arne og Hemnes Turistforening med seg en rekke ildsjeler til å jobbe med prosjektet som har hatt en prislapp på tyve millioner.

Svein Arne forteller om en fabrikkeier i Hemnes som endte opp med å sponse alle vinduene, et firma i Mo i Rana som betalte elektrikere for å dra opp til hytta, en dame som kom på åpningen med hjemmestrikkede grytekluter og om en 90-åring som kom for å dikte tekster til kjente melodier. Tekstene er å finne på hytta.

Selve byggeprosessen av hovedhytta har til sammen tatt fire år. Siden åpningen i 2014 har turister fra fjernt og nært besøkt hytta.

– For meg er det veldig følelsesladet å bli ferdig med prosjektet og gi hytta til folket. Det er jo derfor vi gjør det. Det blir som et lite hjertebarn som man legger så mye tid og sjel i, forteller Ann Karin, Krogli, kona til Svein Arne og som sammen med ham har gått i front med prosjektet.

Mot kvelden senker stillheten seg og de fleste går tidlig til sengs. Det er midnattssol og et glødende lys har inntatt hytta. Alle passer på å rydde opp etter seg og flere tilbyr naboen et ekstra glass vin, potetgull eller sjokolade. Et par har satt seg godt til rette i gyngestolene i dagligstua med ullteppe og tekopp.

MIDNATTSOL: Omgivelsene blir ekstra vakre sommerstid. Foto: Svein Arne Brygfjeld

Fellesskap på 1200 moh.

Vi våkner til at solen skinner inn gjennom vinduene. Tåken har forsvunnet, det er klarvær og utsikten har åpenbart seg til vår store glede. Spesielt imponerende er utsikten østover mot Okstindbreen og toppene som stikker opp. Flere har stått opp tidlig for å ture videre til Okstindan, Nord-Norges høyeste fjell 1916 moh. Andre skal ta med barna bort til brekanten som er like sør for hytta.

Vi går ut for å nyte solskinnet med kaffekoppen i hånden. Vestover kan man se helt ut til fjellene på kysten som Tomskjevelen og Dønnamannen. Det er en fenomenal utsikt med den arkitektoniske hytta og vill natur rundt.

Utenfor har en barnefamilie samlet seg for å spise lunsj i solen. De pakker ut termosen med rykende varm kakao og vafler med brunost. På bordet ved siden av dem henger en vennegjeng som trolig har kommet tilbake fra topptur. De smiler fornøyd der de sitter i solsteken.

Ann Karin Krogli anbefaler å legge inn en tur til Okstindtjønna, en knapp kilometer fra hytta. Foto: Foto: Svein Arne Brygfjeld

– Jeg har rett og slett forelsket meg i klimaet og naturen som er så nært breen, forteller Ann Karin. Hennes beste råd til dem som vil besøke hytta er å legge inn tid.

– Unn deg noe mer enn en dagstur. Det er noe med det å legge seg og stå opp der.

Ann Karin anbefaler også å legge inn en kveldstur mot Okstindtjønna. Det er fin tur for unger også, kanskje rundt en kilometers tur.

– Moreneryggen bortover dit er et spesielt steinlandskap. De kolossale steinene midtveis kan minne om hvalrosser der de ligger. Ved vannet kan man ta et lite kveldsbad og så gå litt til og for å sitte på kanten og se på det turkise Okstindtjønna og selve Okstindan, forteller hun.

– Jeg synes det er viktig at man ikke bestandig bare må bestige ting. Det er noe med det å bare være der man er.

Det hender at ekteparet Svein Arne Brygfjeld og Ann Karin Krogli får hytta helt på egen hånd. Da er det litt ekstra magisk, forteller Ann Karin. Foto: Svein Arne Brygfjeld

Nyttig informasjon:

Etter å ha vært stengt på grunn av cornoaviruset åpnet Rabohytta forsiktig med strammere kjøreregler fra i morgen, 15. mai. Reglene gjelder i første omgang frem til 15. juni. Sjekk Facebook eller Rabothytta.no for oppdatering.

Overnatting: Nå må alt forhåndsbestilles. Drop-in er ikke tillatt. Hyttene leies ut torsdag til søndag. Mandag til torsdag er de stengt.

Inntil videre kan det være maks to grupper på inntil fem personer i hovedhytta og en gruppe i Klemetstua. (Gruppene kan være større om det er én familie.)

Pris per natt er 200 kroner for DNT-medlemmer og 400 kroner for ikke-medlemmer. Barn 50 kroner. Overnatting bestilles gjennom DNTs hyttekalender.

Det er dyner der, men du må ha med eget sengetøy. Ellers er det også tillat med lakenpose eller sovepose, men ikke akkurat nå. Du må også ta med egen mat.

Dagsbesøk: Vanligvis er det mulig å besøke hytta på dagtid og bruke fasilitetene innendørs mot en avgift på 50 kroner for DNT-medlemmer og 75 kroner for andre. Men inntil videre er denne muligheten coronastengt. Du kan gå dit på dagstur, men ikke inn i hytta. Utedoen ved Hugobua kan benyttes gratis.

Vertskapet som bor på hytta i sommersesongen og helgene utover høsten serverer som regel kaffe og vafler.

Atkomst og parkering sommertid: Kjør mot Korgen og ta av mot Leirskardalen via anleggsveien opp mot Leirbotnet. Fra veien er det merket sti opp til Rabothytta.

Pakkeliste Kart og kompass

Gode fjellsko

Ullundertøy

Vindtett jakke og bukse

En varm genser

Votter og lue

Mat og drikke

Sengetøy om du skal overnatte Vis mer

På sommerstid er det vanlig å parkere ved Leirbotnet på 700 moh. og følge den godt markerte stien fem kilometer opp til Rabothytta. Foto: Malene Emilie Rustad.

Turforslag Helgeland

Leirbotnet – Rabothytta (1200 moh.) Dette er den ca. fem kilometer lange sommerruten opp til Rabothytta. Den starter på parkeringsplassen i Leirbotnet og har 500 høydemeter stigning opp til Rabothytta. Turen er fin og luftig, med noen bratte partier og tar 1,5 til tre timer.

Inderdalen i Brygfjelldalen – Rabothytta Svein Arne og Ann Karin anbefaler denne ruten vinterstid. Turen er ca. 13 kilometer, med 900 høydemeters stigning og tar ca. 3,5 timer en vei. Denne ruten er fin å gå på ski mellom februar og mai.

Mosjøen – Helgelandstrappa (818 moh.) Helgelandstrappa er Norges lengste steintrapp. Den ligger i Mosjøen, ca. 50 kilometer fra Korgen. De 3000 trappetrinnene fører opp til Øyfjellet og gir strålende utsikt over Mosjøen. Turen passer for store og små og er ekstra fin på sommertid. Helgelandstrappa ble åpnet av Dronning Sonja sommeren 2019.

Markvoll – Skjæringen (1037 moh.) En fin dagstur for dem som vil komme seg opp til toppen på en av De Syv Søstre. Fjellene ligger i Sandnessjøen, halvannen times kjøring fra parkeringsplassen til Rabothytta. Skjæringen er den nest høyeste av De Syv Søstre, men en av de enkleste å bestige. Turen er totalt på åtte kilometer og du bruker litt over en time hver vei. Skjæringen passer for familier med turvante barn.

Rabothytta er åpen året rundt. Ta med deg skiene og opplev den magiske vinteren i Helgelandsfjellene. Foto: Svein Arne Brygfjeld

Publisert: 14.05.20 kl. 07:33 Oppdatert: 14.05.20 kl. 07:43

Norgesferie Reise Hemnes DNT Helgeland Fjellhytte

