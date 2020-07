VG-Peil-Logo Dette bør du vite før norgesferien Mange skal på norgesferie for første gang denne sommeren. Sveip for det du trenger å vite før du drar ut på tur. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 06. juli, kl. 14:13 Helene Myhre / @helenemoo Helene Myhre (23) tar med seg over 50 000 instagramfølgere på norgesferie i år. Hun gir reiseråd og bildetips, og har blant annet vært åpen om utryggheten hun føler på når hun sover i telt. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 06. juli, kl. 14:13 Helene Myhre / @helenemoo

Norgesferie for første gang

– I romjulen i fjor var vi på kjøretur på Vestlandet, og tanken var å sove ute hele turen. Men rett før vi la oss første natt fikk jeg panikk og måtte komme meg inn, skriver Helene på sin Instagram.

Foto: Helene Myhre / @helenemoo

Hun sier at løsningen på frykten ofte er å endre tankegang. Prøve å tenke at det er trygt, og at det egentlig ikke er noe å være redd for.

– Jeg tror og håper at jeg ikke er alene om å føle det sånn, og om du sliter med å føle deg trygg så håper jeg virkelig at du ikke gir opp. Det er jo fint å utfordre seg selv litt. Også får jeg skikkelig god mestringsfølelse når jeg våkner dagen etterpå og har klart det, sier hun.

Foto: Helene Myhre / @helenemoo

les også Fem vakre fjellturer i Norge

Ikke pakk for mye

Helenes beste pakketips er å pakke alt i én bag eller koffert, fordi hun opplever det vanskelig å finne tingene sine og frakte dem når hun har flere kolli i bagasjerommet.

– Ikke ha tingene dine fem forskjellige steder. Prøv å pakke så lite og kompakt som mulig, bare de nødvendige tingene du vet at du trenger, sier hun.

Du finner Helenes pakkeliste nederst i artikkelen.

Stijn van Oorchot (21) er DNT Ung-ambassadør, og sier at overpakking er en av to grunner til at mange nybegynnere får turen ødelagt. Han tipser om å sjekke værmeldingen, og kun ta med det man trenger.

– Mange tar med for mye utstyr, og da blir sekken for tung. Min personlige favoritt i sekken er sportstape. Det kan brukes til både ødelagt utstyr og gnagsår, forteller Stijn. Han legger til at det er viktig å huske søppelposer.

les også Skal du på fjellet i sommer?

AMBASSADØRER: Veslemøy, Line og Stijn er de nye DNT-ambassadørene Foto: Skjermdump Instagram/ @DNT_ung

Veslemøy J. Odland (24) har opparbeidet seg noen gode turerfaringer, og forteller at hun har noen «life hacks» som ikke så mange vet om.

– Bruk ferdig pizzabunn på primus! Stek pizza eller kutt bunnen i strimler, og lag kanelsnurrer under lokk. Ta også alltid med deg lette sko i sekken, det er superdigg å skifte fra tunge sko etter en lang tur, sier hun.

Campingregler

DNT Ung-styremedlem, Mathias Dudek (21), sier at alle har lov til å telte eller henge opp hengekøye i utmark så lenge det er minst 150m fra nærmeste hus eller hytte.

– Teltet kan stå i to døgn før du må flytte det, men på høyfjellet eller langt fra bebyggelse kan du overnatte lenger. En liten huskeregel er at utmark er skog, fjell, myr eller kystområder og innmark er hustomter, gårdsplasser og dyrket mark, forteller han.

les også Nordmenns feriebudsjett synker drastisk

DNB-ANSIKT: Tar opp unges økonomiske problemstillinger på Instagram Foto: Joachim Stensland Kristiansen

Dette koster norgesferien

Kornelia Minsaas har brukt tid i det siste på å finne ut av hva Norgesferien koster. Hun forteller at det viktigste er å sette seg et felles mål med gruppen man reiser sammen med, fordi man kan bruke alt fra null til 10 000 kroner avhengig av hva slags ferie man ønsker.

– Skal du på kjøretur tror jeg du bør regne med 5000 kroner for en uke. Du må regne med bompenger, ferger, drivstoff. Ha også med matpakke, hvis ikke blir det mye dyr baconpølse på veien, forteller hun.

Man kan beregne bompenger og estimert drivstoffbruk på forhånd via NAF sin reisekalkulator.

Kornelia oppfordrer også til å ha en bufferkonto med på tur, fordi det er flere økonomiske fallgruver på Norgesferie. Hun trekker frem fartsbøter og hastenetter på hotell om det blir dårlig vær.

les også Høysesong for trafikkulykker: UP-sjefen ber folk ta det med ro

NORGESOMMER: Abid Raja på toppen av Trolltunga. Foto: Hallgeir Vågenes

Pakkeliste: Ta et skjermbilde og huk av når du skal på tur!

Utstyr og ting

Telt og/eller hengekøye Sovepose, liggeunderlag og ev. pute Stormkjøkken: Primus, gass, stekepanne, kjele Zalo, kroppssåpe, sjampo, balsam Oppvaskkost og håndkle Stekespade/sleiv Tallerken og bestikk Kniv + skjærebrett Lighter/fyrstikker Vannflaske og termos Antibac Hodelykt Myggmiddel Solkrem og solbriller Dopapir Toalettsaker Poser til søppel

CAMPINGMAT: Gjør research før du drar på tur, så du kan lage god mat fra teltplassen. Foto: Line Møller

Mat

Salt, pepper + andre universale kryddere (f.eks. timian, hvitløk, paprika, spisskummen) Matolje (i mindre beholder som ikke lekker) Diverse tørrvarer i mindre beholdere f.eks. pasta, ris, havregryn Rester i kjøleskapet som må spises opp så man ikke kommer hjem til muggen mat

Klær

Ullundertøy Ullsokker Vindtett og regntett jakke + bukse Tursko (som tåler vått og sølete terreng) Tykk genser/ullgenser Tynn dunjakke Turshorts Lue og votter Badetøy + håndkle Vanlige, behagelige klær og sko. Personlig er jeg veldig glad i tights og treningsklær generelt. Går også tur i dette når det er varmt nok.

Kilde: Helenemoo

Det blir fort dyrt om man skal kjøpe inn alt dette. Helene legger derfor til at man burde prøve å låne så mye som mulig.

– På lang sikt om friluftslivet er noe for deg: Invester i utstyr som tåler vær og vind, og kan brukes i mange år fremover. Turutstyr koster, men det er verdt å bruke de ekstra kronene på en god sovepose som holder deg varm nok, avslutter hun.

Publisert: 06.07.20 kl. 09:25 Oppdatert: 06.07.20 kl. 14:13