FERIEDRØM: Mange vil leie hytte i Norge denne sommeren. Dette bildet er tatt på Brekkestø. Foto: Mona Langset / VG

Slik finner du feriehus i Sommer-Norge

Mange utlendinger kansellerer feriehus og hytter i Norge i sommer, men trafikken på hyttenettsidene taler sitt tydelige språk: Nordmenn er på jakt etter feriehus i eget land.

– Da regjeringen den 7. april gikk ut med at hytteforbudet skulle oppheves to uker senere, begynte nordmenn for fullt å søke etter feriehus i Norge. Den siste uken har det tatt helt av hos oss, sier norgesansvarlig hos Novasol, Pia Buen.

Også hos Finn.no har de hatt stor pågang den siste tiden.

– I mars og april har det vært dobbelt så mange søk på feriehus og hytter i Norge, som i samme periode i fjor, forteller kommersiell direktør Terge Berge.

Nordmenn er ikke bare på jakt etter store og fine feriehus. Også Inatur, som leier ut hytter med enkel standard har opplevd en formidabel økning både i besøk og bestillinger. Opp nærmere 70 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge markedsansvarlig Torbjørn Kvien Madsen.

Likevel er det fortsatt godt med ledige feriehus og hytter for den som vil leie noe på fjellet, ved sjøen eller i en norsk by.

– Nesten 90 prosent av våre bestillinger er fra utlandet, og mange av dem er kansellert. Hvis myndighetene både i Norge og andre land fortsetter tiltakene med lukkede grenser og karantene, vil vi nok oppleve ytterligere kanselleringer fra utlandet. Dermed vil det løpende frigis flere hytter til leie for nordmenn, sier Pia Buen hos Novasol.

FERIEDRØM: Hytte på fjellet eller ved sjøen i Norge. Denne er til leie på Filefjell. Foto: Novasol

Flere hytter til leie

Terje Berge i Finn.no forventer at antall hytter til leie vil øke etter hvert som vi nærmer oss skoleferien.

– Til nå har det ligget mange vinterhytter ute, men i perioden etter påske og frem til fellesferien legges det alltid ut flere hytter ved sjøen, sier han.

– Men vil ikke de fleste bruke sine egne hytter i sommer, i stedet for å leie dem ut?

– Det er nok flere kombinasjoner, noen vil være hjemme og leie ut hytta, andre vil være på hytta og leie ut huset, andre vil gjøre kombinasjoner av dette. Det vi har data på er at mange allerede har lagt ut hytta si til leie i sommer, sier han.

For øyeblikket er det feriehus ved sjøen det søkes mest etter, ifølge Pia Buen hos Novasol.

POPULÆR: Denne hytta i Farsund er allerede booket gjennom Novasol for hele skoleferien, men er ledig i juni. Foto: Christine Rosenberg Photography

Her kan du leie feriehus og hytte

Novasol har rundt 1400 hytter til leie i Norge, akkurat nå er litt over 700 ledige den første uken i juli.

Dancenter leier ut rundt 600 ferieboliger i Norge. I skrivende stund er det 234 ledige den første uken i juli.

Gjennom Finn.no leier privatpersoner ut sine egne hytter og hus i hele landet. Det er for tiden rundt 5300 til leie i Norge. 3600 er ledige den første uken i juli.

Airbnb oppgir ikke hvor mye de har ledig totalt, bare at det er «flere enn 300» hus, hytter, leiligheter og rom i privathus ledige i hele Norge den første uken i juli. Når vi avgrenser søket til ulike områder får vi «over 300» i Tromsø og i Oslo, Litt under 300 i Lofoten og i overkant av 200 i Kristiansand.

Inatur har nærmere 1000 hytter til leie i norsk natur. De fleste ligger litt utenfor allfarvei, rettet mot jakt og fiske. Hyttene har enkel standard. I skrivende stund er i underkant av 700 ledige den første uken i juli.

Små hytter kan du også leie på campingplassene rundt i landet. De fleste åpner etter hvert nå med et tilbud til campingvogn- og bobilturister, og utleie av hytter med eget bad.

RIMELIG FERIE: Inatur tilbyr enkle hytter i norsk natur. Foto: Inatur

Det finnes flere utleieselskaper, blant annet mange lokale. Søk på området du vil besøke og feriehus eller hytter til leie.

Vi har tidligere skrevet om tretopphytter for deg som vil oppleve naturen, men ikke er fan av telt. Det finnes tretopphytter mange steder i Norge, men ingen felles søkeside. Her finner du noen av dem: Tretopphytter.no, Tretopphytter Oslofjord, Tretopphytter på Grensen, Pan tretopphytter, Tretopphytter i Trøndelag, Treetop Fiddan. Det finnes flere.

PIONERER: Tretopphytter i Brumunddal var de første godkjente hyttene av sitt slag i Norge. Foto: Tretopphytter

Turistforeningen har vanligvis et hyttetilbud hvor det er plass til alle, uansett hvor mange gjester de har fra før. I år er det annerledes. Inntil videre er alle de 550 hyttene stengt, men de vil åpne gradvis etter 1. mai.

– Vi er i en uvanlig tid, som krever uvanlige tiltak. DNT har alltid sagt at det er rom for alle som kommer. Men i år må vi ha mye mer kontroll på antall personer samlet. Derfor oppfordrer vi alle om å bestille plass på forhånd. Det gjør du på hyttesidene på UT.no eller ved å kontakte de betjente hyttene direkte, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang på DNTs nettside.

Publisert: 23.04.20 kl. 15:55

