TYSKLAND: Du trenger ikke reise til Japan for å få med deg blomstringen av kirsebærblomstene. Her er det fra byen Bonn i Tyskland. Foto: WOLFGANG RATTAY, Reuters

De beste stedene å se kirsebærtre blomstre

Disse byene bør du sjekke ut hvis du vil få med deg årets kirsebærblomstring.

Nå nettopp

Kirsebærtrærne som blomstrer er et sikkert vårtegn, og hver sesong florerer det av fantastiske bilder på sosiale medier av de sukkerspinn-lignende blomstene.

Kirsebærtrærne blomstrer cirka en måned hver vår, men det spørs veldig på været når de viser seg i sin fulle prakt. Selv om det er Japan som er mest kjent for de pastellfargede blomstringene finnes det veldig mange flere steder hvor du kan få med deg fenomenet.

Her er fem av beste stedene å se kirsebærtrærne blomstre:

1. Hirosaki Park i Hirosaki, Japan

Kirsebærblomsten er den nasjonale blomsten til Japan, og blomstringen er en nasjonal begivenhet som går under navnet «Hanami». Selv om du kan få se blomstringen i store deler av landet, er den aller mest kjente parken Hirosaki, hvor det er plantet 2600 krisebærtrær, eller «sakura», rundt det 400 år gamle Hirosaki-slottet. Her vil du nok ikke akkurat være alene – i løpet av blomstringsdagene besøker over en million japanere parken. I Japan er det spådd at blomstringene mest sannsynlig vil skje fra og med midten av mars i år. Det er tidligere enn normalt fordi det har vært en særdeles varm vinter.

WOW: Hirosaki – parken er det mest kjente stedet å få med seg blomstringer, men du kan få med deg fenomenet i hele landet. Foto: coward_lion / iStock Editorial

2. Kungsträdgården i Stockholm, Sverige

Du trenger ikke å reise så langt for å få med deg fenomenet. I hjertet av Stockholm finner du parken Kungsträdgården, hvor det i 1998 ble plantet 63 trær fra Japan som kommer til liv i løpet av våren. Det er ikke bare i Kungsträdgården du kan oppleve blomstringen, rundt om i byen finnes det nemlig over 10.000 kirsebærtre. Hvis du skal få med deg trærne fra sin beste side i Stockholm må du imidlertid skynde deg, for ifølge Aftonbladet begynte blomstringen allerede i midten av januar – tre måneder tidligere enn normalt.

BLOMSTRER: Kungsträdgården i Stockholm har fått tilsendt titalls kirsebærtre fra Japan. Foto: HasseChr / iStock Editorial

3. Tidal Basin i Washington D.C, USA

Washington DC har også fått kirsebærtrær i gave fra Japan, faktisk 3600 stykker. Når de slår ut i full blomst, arrangeres den årlige festivalen «National Cherry Blossom Festival». Når trærne vil blomstre i år er for tidlig å si, men datoen til festivalen er satt til 4. april. Det beste stedet å se trærne blomstre er rundt vannreservoaret Tidal Basin, hvor også festivalen foregår. Tidal Basin ligger rett ved

WASHINGTON: Rundt vannreservoaret Tidal Basin er det flust av kirsebærtrær. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

4. Kew Gardens i London, England

Sørvest i London ligger den store botaniske hagen Kew Gardens, som har den mest innholdsrike plantesamlingen i verden. Og de har selvfølgelig også kirsebærtrær! De har til og en engen kirsebær-allé, hvor du finner blomstene i flere forskjellige fargevarianter. Du kan også finne kirsebærtre flere steder i London, som Greenwich Park, Regent’s Park og St. James Park.

BOTANISK HAGE: I den botaniske hagen Kew Gardens i London finner du mange kirsebærtre. Foto: jikgoe / iStock Editorial

5. Heerstrasse i Bonn, Tyskland

Langs «Heerstrasse» i Bonn er den mest kjente japanske kirsebærhagen i Europa. «Heerstrasse» har faktisk fått kallenavnet «Cherry Blossoms Avenue». Rett ved siden av Beethovens hus, finner du de pastellfargede kirsebærblomstene som ble plantet på 1980-tallet. Når kirsebærtrærne blomstrer varierer, men som oftest skjer det i april.

Det er ikke bare kirsebærtrærne som gjør at du bør ta turen til Bonn, byen i Vest-Tyskland er nemlig på Lonely Planets liste over anbefalte byer å besøke i 2020.

«CHERRY BLOSSOMS AVENUE: I byen Bonn i Tyskland finner du er av de fineste stedene med kirsebærtre i Europa. Foto: WOLFGANG RATTAY, Reuters

Publisert: 24.02.20 kl. 06:47

