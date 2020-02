FARRIS BAD: Spaet i Larvik ligger rett ved vannkanten. Foto: Alf Øystein Støtvig, VG

De flotteste spahotellene i Skandinavia

På disse hotellene er det luksus, avslapning og massasje som står i fokus.

Vil ha en skikkelig avslappende ferie? Da kan et opphold på et spahotell være perfekt enten om du skal på tur med venner, med partner eller ønsker å nyte ferien i fred og ro for deg selv.

Du trenger absolutt ikke å reise langt for et fantastisk spahotell. I Norge og resten av Skandinavia er det en rekke flotte spahotell som er verdt et besøk. Her har vi plukket ut seks av dem:

Britannia Hotel i Trondheim, Norge

Adresse: Dronningensgate 7, 7011 Trondheim

Pris: Du må booke en behandling for å få tilgang til spaet. Behandling koster fra 795,- for voksne. Hotellrom kommer i tillegg.

Britannia Hotel som ligger midt i Trondheim sentrum åpnet de nyoppussede dørene igjen i 2019, og har de siste ukene fått mye oppmerksomhet for både Michelin-mat og anerkjennelse fra internasjonalt reisemagasin. Spaet på hotellet er heller ikke til å kimse av, med basseng, badstuer og utallige behandlinger med alt fra massasje, til pedikyr og peeling.

BRITANNIA: Hotellet var ferdig oppusset i fjor.

Yasuragi i Stockholm, Sverige

Adresse: Hamndalsvägen 6, Saltsjö-boo

Pris: Fra ca. 4200 kroner for to personer med dobbelt rom i en natt, inkludert spa og middag.

Yasuragi i den svenske hovedstaden byr på japansk spafølelse, med japansk bad og diverse behandlinger. Yasuragi betyr indre ro og harmoni, og vi du vel mest sannsynlig gå ut med litt lavere skuldre etter en helg her. Spahotellet ligger rett utenfor Stockholm og kan jo kombineres med en pause fra storbyferien? Hotellrommene er heller ikke å klage på, med minimalistisk og stilig interiør.

JAPANSK SPA: Du trenger ikke reise lenger enn til Stockholm for å få den japanske spafølelsen. Her er fra hotellet Yasuragi.

Farris Bad i Larvik, Norge

Adresse: Fritzøe Brygge 2, 3262 Larvik

Pris: Tilgang til spaet er inkludert for alle hotellgjester. Hotell koster fra ca. 2000,- for dobbeltrom i én natt.

Farris Bad kan faktisk skilte med å være Skandinavias største spa med sine 2500 kvadratmeter. Det ligger langs kysten, så her får du både frisk havbris og spa med basseng basert på en ekte mineralholdig kilde. Du kan nyte saunaen og en rekke behandlinger, med god utsikt over fjorden. Det er 16 års aldersgrense på spaet.

SKANDINAVIAS STØRSTE: Farris Bad er Skandinavias størsta spa. Foto: Alf Øystein Støtvig, VG

Nimb i København, Danmark

Adresse: Bernstorffsgade 5, 1577 København

Pris: Hotellgjester får fri adgang til spaet. Hotellrom koster fra ca. 5200 DDK (ca. 7020 norske kroner).

Hotellet er i en spektakulær bygning fra begynnelsen av 1900-tallet, og har sentral plassering rett ved jernbanestasjonen i fornøyelsesparken Tivoli. Hotellet har blitt kåret til et av verdens aller beste hoteller av magasinet Condé Nast som beskriver det som både praktisk og magisk. I tillegg til å ha Danmarks første takterrasse med basseng, tilbyr de god mat og ikke minst et skikkelig fint spa med massasjer og tyrkisk bad.

TAKTERASSEN: På taket til Nimb kan du slappe av og nyte solen.

Upper House i Göteborg, Sverige

Adresse: Gothia Towers, Mässans gaten 24, 402 26 Göteborg

Pris: Hotellrom koster fra ca. 3090 SEK (ca. 2950) for dobbeltrom i en natt, inkludert spa.

Dette femstjernershotellet ligger midt i Göteborg i Gothia Towers. Spaet ligger i en av de øverste etasjene, som gjør at du kan plaske i utendørsbassenget med en fantastisk utsikt over byen. Du kan også bli med på en yoga-time eller synke ned i et av de varmende bassengene.

UTSIKT: Upper House ligger i Gothia Towers midt i Gøteborg.

Hotel Veljefjord, Danmark

Adresse: Sanatorievej 26, DK-7140 Stouby

Pris: Fra ca. 2900 DKK (ca. 3200 norske kroner) for dobbeltrom i én natt inkludert tilgang til spa.

Hotellet, som også kalles «slottet i skogen», er et spektakulært bygg som ble åpnet i 1900 – da som et sanatorium. Det har etter hvert blitt omgjort til hotell og spa, og ligger i et frodig område rett ved stranden. Her kan du gå tur i skog og mark, nyte solen på stranden, sjekke ut de termiske badene på spaet og spise på restauranten på hotellet.

«SLOTTET I SKOGEN»: Hotellet ligger rett ved vannet omringet av grønn skog.

