fullskjerm FÆRDER NASJONALPARK: Hovedstadens nærmeste nasjonalpark, ti mil sør for Oslo.

Miljøvernministerens beste nasjonalpark-tips

Tidligere brefører og nåværende miljøvernminister Sveinung Rotevatn guider deg til de beste norske nasjonalpark-opplevelsene.

Nå nettopp

Som 18- 19- og 20-åring var klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) guide for cruiseturister på Briksdalsbreen, og på turer til Nordfjord og Geiranger.

Nå vil han guide deg og meg til de 47 nasjonalparkene i Norge. Til hjelp har han den helt nye nettportalen Norgesnasjonalparker.no som lanserer i dag. Den presenterer alle landets nasjonalparker, og viser hva hver og en av dem har å by på, helt gratis.







fullskjerm BREFØREREN: Sveinung Rotevatn som ung brefører på Briksdalsbreen,

– Våre nasjonalparker er verdifulle og spektakulære områder med uberørt natur, uten utbygging eller motorisert ferdsel. Vi ønsker å synliggjøre hva man kan gjøre der, vise hva besøkssentrene har å by på, og gjøre det enkelt å finne frem, sier han.

Dette er en nasjonalpark Store naturområder med særegne eller representative økosystemer. De dekker i alt 9,7 prosent av landarealet.

Nasjonalparkene beskytter naturen mot inngrep og er opprettet for å bevare hele økosystemer. Slik sikres samspillet i naturen mot forstyrrelser. Nasjonalparkene er også en viktig del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet.

På det norske fastlandet har vi 40 nasjonalparker. I tillegg er det syv på Svalbard.

Du kan lese mer om vern av natur her. Vis mer

Fem ting du må huske på i en nasjonalpark Ta hensyn til naturen Unngå å forstyrre fugler og dyr

Ikke hugg trær til bålet eller plukk planter. la kulturminner være i fred. Følg teltreglene Unngå å overnatte i telt eller hengekøye nærmere enn 150 meter fra nærmeste hus eller hytte.

Skal du bo mer enn to døgn på samme sted trenger du tillatelse fra grunneier, med mindre du er langt fra bebyggelse eller på høyfjellet.

Du bør alltid sjekke om det er spesielle bestemmelser om blant annet telting i verneforskriftene for området. Motorferdsel er som regel forbudt Forbudet gjelder terrengkjøretøy (ATV) i fjellet og noen steder for vannscootere langs kysten, men også elsykler og motoriserte modellfly/-båter og droner. Husk båndtvang Det er ikke lov å slippe hunden løs mellom 1. april og 20. august. Dette er blant annet for å unngå å forstyrre dyre- og fugleliv, og husdyr på beite. Følg lokale bestemmelser Sett deg inn i reglene som gjelder for området du besøker. Det kan gjelde begrensninger for muligheten til å sykle.

På kysten kan det gjelde forbud mot å gå i land i viktige områder for fugl.

Aktiviteter som surfing, kiting og bruk av paraglider kan også være begrenset av hensyn til dyrelivet. Vis mer

Som miljøminister og øverste sjef for dem alle er Rotevatn forsiktig med å si hvilken han liker best. Men kan ikke la være å snakke ekstra varmt om den nærmeste nasjonalparken der han selv vokste opp, på Nordfjordeid i Stad kommune.

– Det er utrolig fint i Jostedalen nasjonalpark. Det er gjerne der Visit Norway tar bilder av folk som stuper ut i det grønne Opstrynsvatnet, omgitt av høye fjell med snø på toppene, sier han.

Briksdalsbreen var en av hans egne favoritter da han jobbet som guide. Samtidig ble han alltid bekymret da han kom dit, fordi breen blir synlig mindre for hvert år. Nå er det ikke lenger guidede turer på breen, for den har blitt for bratt og farlig. Turistene kommer bare bort til brekanten.

Men det er guidede turer på andre breer, for eksempel Nigardsbreen. Både Briksdalsbreen og Nigardsbreen er i virkeligheten brearmer av Jostedalsbreen.









fullskjerm BRIKSDALSBREEN: Vårt kongepar tok med seg kongelige fra hele Europa til Briksdalsbreen da de feiret sitt sølvbryllup.

Selv om klima- og miljøministeren ikke vil flagge sine favoritter blant nasjonalparkene, kan han fortelle hvilke han selv har besøkt mest. Det er Jotunheimen med alle de spektakulære toppene, Rondane som er helt magisk når høstfargene brer seg over det storslåtte landskapet, og Jostedalen, som er nærmest der han selv vokste opp.

– De fleste av oss bor i nærheten av en nasjonalpark, sier Rotevatn. Også de som bor i Oslo.

– Du skal ikke lenger enn til Færder eller Ytre Hvaler nasjonalpark ved Oslofjorden, sier han, og peker på kartet på nettsiden. Litt lenger sør langs kysten ligger Jomfruland og Raet nasjonalparker. Alle med sjø, holmer og skjær som er fantastiske å utforske med kajakk. Da får du både opplevelse og trening på kjøpet, sier miljøvernministeren, som oppfordrer alle som ikke har gjort det ennå til å ta et kajakkurs i sommer.







fullskjerm YTRE HVALER: Sveining Rotevatn var nylig på besøk i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Dette er klima- og miljøminister Sveinung Rotevatns fem forslag til hvordan du kan bruke nasjonalparkene:

Dra på natureventyr med familien

De fleste nasjonalparker og landskapsvernområder har steder som passer godt til turer med barn. Allemannsretten deg mulighet til å sette opp telt i nasjonalparkene. Er du ikke en telt-type er det også hytter du kan overnatte i flere steder. Husk at DNT må forhåndsbestilles i år på grunn av corona.

Allemannsretten Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmarka i Norge.

Alle som bruker allemannsretten plikter å opptre hensynsfullt og varsomt, slik at man ikke gjør skade eller skaper ulemper for andre.

Overnatting eller telting må skje mer enn 150 meter unna bebodd hus eller hytte.

Rydd etter deg og ta med søppel hjem.

Å tenne et bål er en av allemannsrettene, men husk forbudet mot å gjøre opp ild i tidsrommet 15. april til 15. september med mindre det åpenbart ikke kan medføre brannfare. Ikke tenn bål på bart fjell, fordi fjellet kan sprekke. Slukk alltid bålet. Vis mer

Sjunkhatten ved Bodø kalles «barnas nasjonalpark» blant annet fordi den er så lett tilgjengelig.

I Gutulia nasjonalpark ved Engerdal kan barna teste kunnskapene sine og lære noe nytt i en natursti.

Stabbursdalen nasjonalpark mellom Alta og Lakselv kan tilby store naturopplevelser og er verdt et besøk. Verdens nordligste furuskog finnes her. Dermed har også mange fugler, planter og dyr sin nordligste utbredelse her

Øst i Trollheimen finnes området som kalles «Barnas naturverden» med korte og barnevennlige dagsetapper mellom hyttene. Husk å bestille på forhånd.

Opplev fjellet

Mange av nasjonalparkene er fjellnasjonalparker med mulighet for toppturer med storslått utsikt, for eksempel Møysalen i Vesterålen eller Jotunheimen med blant annet Galdhøpiggen.

Har du litt lavere ambisjoner eller foretrekker rolig vandring i vidstrakt fjellterreng er Varangerhalvøya i Finnmark eller Langsua nordvest for Lillehammer gode alternativer.

KAJAKK: En fin måte å komme tett på naturen på. Dett er i Færder nasjonalpark Foto Snorre Tønset/KLD

Kom tett på naturen i kajakk

Stadig flere kjøper kajakk, og stadig flere steder er det kajakk til leie. Nasjonalparker som Færder ytterst i Oslofjorden, Ånderdalen på Senja og Sjunkhatten ved Bodø er som skapt for kajakk som transportmiddel.

Eller hva med en kanotur i Femundsmarka?

les også Til topps på Senjas seil

Oppsøk villmarka

I nasjonalparkene finner du urørt natur og natur som fortsatt er villmark. Noen områder er villere enn andre. I Øvre Pasvik, for eksempel entrer du bjørnens rike. Der finner du også den største urskogen av furu i Norge.

Villmark finner du også i Blåfjella-Skjækerfjella i Trøndelag, Lomsdal-Visten på Helgeland, eller i grensetraktene mot Sverige hvor både Skardsfjella-Hyllingsdalen og Femundsmarka ligger, nordøst og sørøst for Røros.







fullskjerm ØVRE PASVIK: Med norges største furu-urskog.

Høst av naturen

Blåbærene modnes i juli, mens moltebærene blir søte og gode i august. Selv om områdene er vernet er det fullt mulig å plukke sopp og bær og fiske.

Du må huske å løse fiskekort. Du finner fort ut hvem som er grunneier ved å google «fiskekort» og navnet på det stedet du er.

LOFOTODDEN NASJONALPARK: Det siste området som fikk nasjonalparkstatus – i 2018 – her sett fra fjellet Mannen. Foto: Sara Skei Tønset

Ikke gå i kø

– Mange skal ut i norsk natur. Sportsbutikkene er tomme for telt og hengekøyer, og det er bra. Nå bygger vi gode friluftsvaner for generasjoner fremover. Men det kan bli folksomt enkelte steder. I påsken skulle jeg på fisketur til et vann i Oslomarka, og endte med å gå rundt hele vannet før jeg fant et sted jeg kunne stå mer enn tre meter fra noen andre, forteller Sveinung Rotevatn.

Alle nasjonalparkene våre rommer store naturopplevelser, så ikke følg strømmen til de mest besøkte. Finn din egen favoritt blant de 40 nasjonalparkene du kan velge blant på fastlandet og syv på Svalbard

Det er også positivt for å redusere risikoen for spredning av coronasmitte.

Publisert: 16.06.20 kl. 12:49

Fra andre aviser