TRYSIL: Stedet mange først og fremst forbinde med ski, tar mål av seg til å ha Norges beste stisykkeltilbud om sommeren. Foto: Mona Langset / VG

Her er det sykkelanlegg ved skistedene

Snøen er for lengst borte, men i og rundt mange alpinanlegg er det full aktivitet. Sjekk hvor det er tilrettelagt for stisykling og utforsykling på steder du ellers forbinder med ski.

Nå nettopp

Sykkelturer i skog og fjell har vært populært lenge. Men tilbudet om nye typer sykkelaktiviteter øker. Mye skjer i og rundt alpinanleggene.

Hafjell var først ute med heisbasert sykling i Norge. Det startet i 2002. Siden har interessen både for utforsykling – eller downhill som det også kalles på norsk – og på tilrettelagte stier og parker eksplodert.

Skistedene investerer i anlegg for stisykling med doserte svinger og flyt, og stadig flere får egne ferdighetsbaner og «pumptracks,» asfalterte sykkelbaner med kuler, hopp og doseringer for sykkel.

fullskjerm neste NY PUMPTRACK: Norges største av sitt slag åpnber på Hafjell 4. juli.

Hafjell

Hafjells sykkeltilbud har vokst fra én utforløype i 2002 til Norges største anlegg for heisbasert sykling med 18 utforløyper i dag. 4. juli 2020 åpner også Norges største asfalterte pumptrack på Mosetertoppen, ved avstigningen til gondolen. Den blir 2500 kvadratmeter stor og kan brukes med alle typer sykler.

Hafjell skisenter har hovedsakelig et utforsykkeltilbud, men på fjellplatået ved toppen av skianlegget er det også et nettverk av naturlige stier og seterveier.

– Hvis du skal sykle ned skibakken er det best å ha en downhillsykkel eller en fulldempet stisykkel med gode bremser. Det er mye nedover, og du er nødt til å ha bremser som tåler det, sier daglig leder i Hafjell sommer, Knut Løkås. Hafjell.no.

fullskjerm neste TRYSIL: Twin Peaks er en av de nyeste stiene i Gullia

Trysil

Trysil satser stort på stisykling, og har de siste årene utvidet tilbudet hvert år. I 2016 anla de Europas lengste flytsti, den 7,5 kilometer lange Magic Moose, fra Knettsetra til Turistsenteret. For å komme til Knettsetra kan du ta med sykkelen i Fjellekspressen. Heisen åpner denne helgen, og fra og med den 29. juni går den hver dag frem til 16. august.

I Gullia, litt bortenfor Turistsenteret, er det et stort utvalg av løyper for stisykling i ulik vanskelighetsgrad.

Trysil har i tillegg to sykkelparker: En med balanseelementer, små hopp og doserte svinger utenfor Radisson Blu-hotellet, og GT Bikepark med asfaltert pumptrack og fire ulike hopplinjer ved inngangen til Gullia. I fjor høst ble GT Bike Pike utvidet med en Pro Park, beregnet på mer avanserte syklister. Her er det blant annet en paralellslåmsti hvor du kan konkurrere mot venner.

Det er også mange naturlige stier som egner seg for terrengsykling i Trysil.

– Vi har hatt en kjempestart på sykkelsesongen. De første ukene hadde vi en dobling av trafikk på sykkelstiene våre sammenlignet med fjoråret, forteller markedsansvarlig Gro Bruksås i Trysil. Skistar.com/no/trysil.

TRYSIL: Parallellslalåmstien Twin Peaks kom på plass i fjor høst, men har offisiell åpning neste uke. Foto: Jonas Sjögren

Oppdal

I Oppdal er det utallige muligheter til variert sykling i terrenget, og det er gitt ut en egen «stisykkel-bibel» for Oppdal. Initiativtager til den 300 siders boken er Vertical Playground (VPG)-gründer Trygve Sande.

Mange tar også med sykkel i gondolen, og sykler ned alpinanlegget. Gondolen til toppen av Skjørstadhovden (1125 moh.) går daglig fra 27. juli til 16. august, og i helgene frem til midten av oktober 2020. Oppdalskisenter.no

fullskjerm neste HEMSEDAL: Sykkelparken i Tottelia

Hemsedal

Første del av sykkelparken Tottelia Rides åpnet sommeren 2019. Foreløpig består den av tre mini-flytstier med ulik vanskelighetsgrad fra grønn til rød, på til sammen 1,7 kilometer. Den blå løypen er laget som en parallell løype så man kan leke to og to sammen.

Dette er første skritt på veien til en stor stisykkelsatsing for nærmere 25 millioner kroner de neste fem årene i Hemsedal. Løypene i Tottelia skal på sikt kobles sammen med stinett videre til skisenteret.

På grunn av anleggsarbeidet i sommeren 2020 er eneste atkomst til Tottelia nå via Skiheisveien. Hemsedal.com.

Flere sykkelstier i Hemsedal finner du på Trailguide.net

fullskjerm neste BEITOSTØLEN: Kasper Madsen, som leder Bike Beitostølen, og Tony Seito, som vintertid er skitrener hos Beito Aktiv, på sykkeltur i 1000 meters høyde.

Beitostølen

På Beitostølen kan du ta med sykkelen i Fjellheisen og sykle innover fjellet på stier i 1000 meters høyde.

Du kan også kjøre bil til Garli-området på rundt 1000 moh., sykle ned til sentrum, ta stolheisen opp, og sykle tilbake til Garli igjen. I dette området er det mange kilometer med naturlige stier.

Som forlengelse av Garlirunden skal det bygges en 600 meters flytsti i løpet av sommeren, der du sykler med utsikt til Bitihorn og Jotunheimen.

Fra toppen av Fjellheisen bygges det to nye sykkelstier i sommer: En naturlig sti med ilagte punkter i tre og grus for dem som har syklet en del, og den 1700 meter lange «Sentrumslinja» med doseringer, kuler og flyt-elementer, som også skal kunne brukes av trehjulssykler og rullestoler.

Beitostølen sentrum får også sin pumptrack i sommer. Den skal være på plass innen slutten av juli. Beitostolen.com.

fullskjerm neste DRAMMEN: Nest størst på Downhill etter Hafjell.

Drammen

I Drammen skisenter er det ikke bare en sykkelpark, det er også klatrepark og zipline i det samme området hvor du kan stå på ski om vinteren.

Drammen aktivitetspark fikk sin første downhill-løype i 2004, og i dag er det utvidet til ni løyper i ulik vanskelighetsgrad, fra den enkle «Flyt», til de svarte «NM» og «113.»

Expressheisen i Drammen skisenter tar syklister og turgåere opp til «taket» av byen. Dette er et godt utgangspunkt for vanlige sykkelturer i naturen, for eksempel inn til Tverken og ned til Landfalltjern- I tillegg er dette starten på downhill-løypene.

Stolheisen og bikeparken er åpen hver onsdag, fredag, lørdag og søndag til ut på høsten. Drammen-skisenter.no

fullskjerm neste VOSS: Fra sentrum tar gondolen deg opp til sykkelløypene i og rundt alpinalegget.

Voss

I Voss er det to alpinanlegg. Voss resort er Vestlandets største skianlegg om vinteren. Om sommeren kan du ta med sykkelen i gondolen fra sentrum. Når du går av på Hangurstoppen har du tilgang til fine sykkelstier innover fjellet, og til grusvei og stier nedover i og rundt skianlegget. Voss resort anbefaler en runde i Hanguren Panorama for familier med små barn, mens litt større barn kan sykle via Tråstølen ned til Bavallen eller videre helt til sentrum.

I Myrkdalen har det skjedd mye på sykkelfronten de siste par årene, og mer skal det bli. I 2018 kom en ny ferdighetsløype, og i fjor åpnet en 850 kvadratmeters pumptrack. I juli i år starter byggingen av en ny hopplinje i Mykrdalen, og planen er at den skal være klar i starten av august. Visitvoss-sykling

fullskjerm neste HOVDEN: Foreløpig er det to downhilløyper i alpinalegget.

Hovden

Fra toppen av stolheisen er det laget to sykkelløype for downhill i alpinanlegget, en lett og en mer krevende. Begge løypene er i overkant av tre kilometer lange, og 360 høydemeter. I løpet av sommeren kommer det til å anlegges flere nye sykkeltraseer i bakken.

Rundt Hovden finnes det også flotte stier som egner seg for sykling i høyfjellsterreng. Hovden Aktiv tilbyr guidede downhill-turer og sykkelturer i høyfjellet.

Downhillsykler og terrengsykler kan leies ved alpinanlegget. Stolheisen går hver dag fra 3. juli til 15. august, og deretter i helgene utover høsten. Hovdenalpinsenter.no.

fullskjerm neste NARVIKFJELLET: Noe av Norges råeste downhillsykling med høydeforskjell på over 500 meter

Narvik

I Narvikregionen er det mange fine områder for sykling i kupert terreng. Tar du med sykkelen i gondolen kan du sykle innover fjellet, og ta en gang- og sykkelvei ned igjen. Det er også mulig å ta med sykkelen i barneheisen i bunnen av alpinanlegget.

Alpinanlegget i Narvikfjellet byr også på noe av Norges råeste downhillsykling med høydeforskjell på 500 meter. For å sykle ned hele alpinanlegget må du ha med egen downhillsykkel. Det leies ikke ut der.

Vil du ut på vanlig sykkeltur kan du leie terrengsykkel eller elsykkel på turistinformasjonen i sentrum. Gondolen går hver dag ut august, deretter i helgene ut oktober. Narvikfjellet.no

fullskjerm neste SKEIKAMPEM: Mange fine terrengsykkelmuligheter. Nå også pumptrack og ferdigetsbane ved alpinanlegget.

Skeikampen

Skeikampen startet sin storsatsing på sykkel for hele familien med å bygge ny pumptrack og ferdighetsbane for sykkel i fjor. I år åpner en ny familieløype med doserte svinger for stisykling i alpinanlegget.

Vanligvis er det også mulig å ta med sykkelen i stolheisen og starte turen på toppen av skianlegget, eller sykle hele skibakken ned, selv om det ikke er opparbeidet egen downhill-løype. Men akkurat sommeren 2020 skal alle skiheisene demonteres for vedlikehold, så dette tilbudet kommer tilbake i 2021.

Det er også fine familievennlige sykkelstier langs Peer Gyntveien. Skeikampen.no.

Sjusjøen

Sjusjøen Mountain Bike Park har merkede sykkelstier i alle vanskelighetsgrader og ulike lengder. Det er også en egen ferdighetsløype med hindre og utfordringer og en asfaltert pumptrack. Skiheis for sykkel går bare i høstferien. Sjusjoen-skisenter.no.

GEILO: Geilo Bike Arena er gratis å bruke. Foto: Ski Geilo

Geilo

Selv om den heisbaserte syklingen på Geilo er stengt i år, er det likevel et sykkeltilbud til hele familien her.

Geilo Bike Arena, som ligger i tilknytning til sommerparken, er et gratis tilbud med pumptrack, flytsti og dirttrack (det vil si pumptrack på grus.) Den største sykkelutleien i Geilo ligger også her, med uteleie av el-, sti- og terrengsykler.

Det er også mange muligheter til å sykle på stier innover fjellet.

Downhill-løypene i alpinanlegget er stengt fordi det skal bygges ny flytsti her i år, og de eksisterende løypene skal utbedres. Alle sykkelløypene i skianlegget skal være klare sommeren 2021. Skigeilo.no.

fullskjerm neste ÅL: Parken i Ål skisenter tiltrekker noen av verdens beste freeridesyklister under den årlige festivalen

Ål i Hallingdal

I tilknytning til Ål skisenter ligger Hillbilly Bikepark, tidligere kalt Slåtta Bikepark. Sykkelmiljøet her har fått mye oppmerksomhet på grunn av sykkelfestivalen Huckfest som i år arrangeres for 11. gang. Hit kommer verdenskjente stjerner for å sykle i parken som er bygget i skianlegget. Vanligvis er det rundt 1000 deltagere på festivalen, i år er den smittebegrenset til 200.

Downhillparken har løyper fra blå til svart vanskelighetsgrad. Ål Adventure som står bak parken, arrangerer også guidede sykkelturer på høyfjellet, hvor de starter med shuttlebuss til toppen.

Bikeparken og heisen har ikke faste åpningstider, men det annonseres på Facebook når den er åpen. Grupper kan booke egne åpningstider. Hillbillymtb.com.

KJERRINGÅSEN: Ski om vinteren, sykkel om sommeren Foto: Kjerringåsen Sykkelpark

Sarpsborg

Kjerringåsen skisenter i Sarpsborg gjøres om til Kjerringåsen Sykkelpark når det ikke er snø. Sesongen er vanligvis lang, fra tidlig i mai til langt ut i oktober, men stengt i sommerferien.

Når den åpner igjen i midten av august kan du sykle i ti forskjellige utforløyper med ulik vanskelighetsgrad, noen i selve alpinanlegget, og noen i skogen rundt.

Sykler og nødvendig beskyttelsesutstyr kan leies. Facebook.com/Kjerringaasendownhill.

Kristiansand

I Tveit Skisenter, like utenfor sørlandsbyen, finner du Kristiansand Sykkelpark. I den 450 meter lange bakken finner du den eneste heisbaserte syklingen i 30 mils omkrets, for nybegynnere og eksperter.

Parken drives på dugnad av Kristiansands Cykleklubb og Tveit IL Facebook.com/Kristiansandsykkelpark.

Tryvann

Oslo vinterpark/sommerpark hadde tilbud om heisbasert sykling en kort periode, men har sluttet med det. Nå tilbyr de sykkelutleie og guidede sykkelturer på stier i Oslomarka.

I Oslo er det også populært å ta T-banen til Frognerseteren og sykle «Korketrekkeren» eller andre stier ned mot byen. Oslosommerpark.no/sykkel.

Sykkellykke flere steder

PS: Det finnes også steder uten tilknytning til alpinanlegg som satser på et sykkeltilbud, for eksempel Nesbyen, Arendal, Kragerø og Østmarka i Oslo.

Det er også utallige muligheter for vanlige sykkelturer i hele Norge.

Nettsidene Trailguide.no og Terrengsykkel.no er gode utgangspunkt. Her kan du legge inn søkekriterier for geografisk område, lengde og vanskelighetsgrad for å finne passende turer.

Publisert: 21.06.20 kl. 05:29

