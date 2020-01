TRENDY TRØNDERE: Trondhein er et av reisemålene man bør oppleve i 2020, ifølge Travel+Leisure Magazine. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Internasjonalt reisemagasin roser Trondeim opp i skyene

Victoriafallene, Kuala Lumpur, Patagonia og Trondheim!

Nå nettopp

Dette er steder som er listet opp på fronten av anerkjente Travel+Leisure Magazines januarutgave, som er viet hvor man bør reise nå i 2020. Inne i magasinet – med nærmere fem millioner lesere verden over – er det en tre siders reportasje om trønderbyen.

Reportasjen ble også publisert digitalt på Travel+Leisures nettside denne uken, med tittelen «Hvordan tilbringe en perfekt langhelg i Trondheim, Norge»

Reiselivsdirektør Tanja Holmen i Trondheim forteller at hun føler seg nærmest startstruck over omtalen i det anerkjente internasjonale reisemagasinet, og er takknemlig for hvert eneste ord som er skrevet.

– Jeg fikk vite det da direktøren for Britannia kom og la et eksemplar av det helt ferske reisemagasinet på pulten min. Det er jo helt fantastisk. Det er alt man kan drømme om som reiselivssjef, sier Tanja Holmen til VG

– For Trondheim betyr det mye å bli sett utenfra. Særlig nå som Britannia har gjenåpnet, og vi har mulighet til å ta imot andre grupper reisende også, sier hun.

Ærverdige Hotel Britannia fra 1870 er det eneste femstjernershotellet i landsdelen. I 2016 stengte det for totalrehabilitering, men i april 2019 åpnet det igjen i all sin prakt.

Les også: Oslo var på National Geographic Travellers liste over de kuleste reisemålene i 2019

Eventyrlig vakker by

Travel+Leisure Magazine beskriver Trondheim som eventyrlig vakker med en miniatyr av Notre-Dame (Nidarosdomen), med gangavstand til alt, og med restauranter i verdensklasse.







NIDAROSDOMEN: En miniatyr av Notre Dame, ifølge Travel+Leisure Magazine

I 2019 fikk Trondheims-restaurantene Fagn og Credo hver sin stjerne i Michelin-guiden. I år skal Michelinutdelingen for første gang skje i Norge, og det skjer i Trondheim den 17. februar.

VG reise har tidligere omtalt Trondheim som et matmekka med historisk svung. Vi har også skrevet at byens restauranter bærer preg av at Trondheim befinner seg midt i matfatet.

Journalisten fra Travel+Leisure har spist og drukket mye god mat i Trondheim. Han skryter blant annet av Bula Bistro og restaurant To Rom og Kjøkken, som VGs og Godt.nos matanmelder har gitt terningkast seks.









BRITANNIA: Gjenåpnet i april 2019 etter å ha vært stengt for rehabilitering i tre år.

Nyrenoverte Britannia Hotel får også rosende omtale i artikkelen, blant annet for maten i Speilsalen, frokosten i Palmehaven, Brasseriet og Vinbaren.

Hotelldirektør Mikael Forselius, som har en ambisjon om å tiltrekke seg en større andel internasjonale gjester i årene fremover, er svært glad for omtalen.

– Da er artikler og anerkjennelse fra de viktigste reisemagasinene i verden avgjørende for å lykkes, sier han i en pressemelding.

Les også Godt.no: Matguide til Trondheim: Flust av valgmuligheter i hyggelige omgivelser.

TRONDHEIM: Verdt å besøke, ifølge Travel+Leisure Magazine. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: 24.01.20 kl. 13:13

