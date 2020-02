TUT: Det finnes utallige flotte togturer i verden. Foto: Mikhail Sotnikov / iStockphoto

De fineste togturene i verden

Opplev verden fra togskinnene!

Nå nettopp

Hva med å bruke årets ferie på en av verdens flotte togturer? Du kan oppleve alt fra utsikt over den franske rivieraen, «klatring» opp bratte fjellkjeder, kryssing av spektakulære elver og rikt dyreliv rett utenfor togvinduet.

Det anerkjente reisemagasinet Condé Nast Traveller har fått Monisha Rajesh, togeksperten og forfatteren bak boken «Around the World in 80 Trains» til å kåre de ti beste togturene i verden:

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Vil du heller reise i Norge? Fem fantastiske togturer

1. Tokaido Shinkansen: Fra Tokyo til Osaka, Japan

Japan er kjent for sine lynraske tog, og med det raskeste toget på shinkansen, Nozomi, tar ruten på 515 kilometer kun to og en halv time. Det går nesten for fort til at du kan få med deg det vakre landskapet utenfor togvinduet, hvor du blant annet kjører forbi Fuji-fjellet. Et annet høydepunkt på togreisene i Japan er faktisk maten. Japan er nemlig kjent for «ekiben» – en spesifikk type lunsjbokser som selges på tog og togstasjoner. Ekibensene er unike for hver region i Japan, og blir laget med lokale råvarer.

JAPAN: Shinkansen fra Tokyo til Osaka. Foto: Meow creation / iStock Editorial

Tips: Dette må du få med deg i Japan

2. Den transmongolske jernbane: Fra Ulan Bator, Mongolia til Beijing, Kina

Den transsibirske jernbane er kjent som en av de flotteste togstrekningene i verden, men ifølge togeksperten er den transmongolske ekspressen hakket finere. Den går mye av den samme ruten, men svinger inn til Mongolia fra Sibir, som gjør at man får se et enda mer variert landskap. Da toget krysser grensen til Mongolia er det grønne dyner så langt øye kan se. I Kina kan du se glimt av Den kinesiske mur.

Annonse fra: Sjekk hotellprisene i Beijing

MONGOLIA: Grønne dyner så langt du kan se. Foto: jaturunp / iStockphoto

3. Riviera-jernbanen: Cannes, Frankrike til Ventimiglia, Italia

Denne strekninger går fra den franske, luksuriøse byen Cannes og følger kystlinjen over grensen til Italia hvor den ender reisen i Ventimiglia. Turen tar bare en og en halv time, og du kjører forbi både kjente og mindre kjente franske havnebyer som Cagnes-sur-Mer, Juan les Pins, Antibes, Nice og Monaco. Fra togsetet har du ypperlig utsikt til de store yachtene som ligger i havn langs kysten, den lange strandpromenaden før du etter hvert «klatrer» opp fjellsidene og senker farten ved den gamle italienske togstasjonen.

Se også: Roadtrip i Sør-Frankrike

Annonse fra: Dette er hotellprisene i luksuriøse Cannes

FRANSKE RIVIERAEN: Her ser du utsikt over landsbyen Eze som ligger i høyden over den franske rivieraen. Foto: Julia700702 / iStock Editorial

4. «The Sunset Limited»: Fra New Orleans til Los Angeles, USA

USA er kjent for roadtrips langs route 66, men det er minst like fint å oppleve statene fra togsetet, hvor du får en innblikk i den varierte kulturen og naturen i de forskjellige statene. På to dager frakter den deg fra New Orleans til stjernebyen Los Angeles, og du suser forbi kaktusene i New Mexico, solnedgangene i Arizona og det er verdt et stopp i El Paso i Texas hvor de er kjent for å servere skikkelig god burrito på togstasjonen.

Vil du heller kjøre bil? Tre roadtrip turer for deg som vil se mye av USA

Annonse fra: Her bor du i Los Angeles

TEXAS: Strekninger går gjennom variert landskap. Foto: Richard Schafer / iStockphoto

5. Orientekspressen: Fra Venezia, Italia til London, England

Dette er luksus på skinner! Toget som går mellom Italia og London byr på private sovekupeer, og du får et innblikk i gamle dagers elegante togreiser. Turen tar to dager med overnatting om bord. Her er det ikke bare en, du får servert mat laget av kokker i toppklasse med sølvbestikk og krystallglass. Du kjører forbi de sveitsiske alpene, Paris og gjennom Eurotunnelen.

Tips: Slik tar du toget til Sør-Europa

Annonse fra: Sjekk hotellprisene i London

LUKSUS: Orientekspressen byr på skikkelig gammeldags tog-luksus. Foto: Roberto / iStock Editorial

6. «The Death Railway»: Fra Bangkok to Nam Tok, Thailand

Denne strekningen har fått kallenavnet «death railway» fordi over hundre tusen fanger døde mens de ble tvunget til å bygge jernbanen i 1942–1943. Dette er en vakker – men også mørk – togreise som tar det gjennom det frodige landskapet og over den berømte elven Kwai. Du kjører også forbi mange små, fargerike togstasjoner på veien.

Reiseguide: Opplev det ekte Thailand

Annonse fra: Disse hotellene finner du i Bangkok

THAILAND: Her kjører toget over elven Kwai. Foto: Appfind / iStockphoto

7. Qingzangbanen: Xining til Lhasa, Kina

Dette er en ganske så ekstraordinær togtur, som tar deg over 5000 meter over havet. Den går fra Xining i provinsen Qinghai til Lhasa i Tibet, og er verdens høyeste jernbanelinje. Jernbanelinjen sto ferdig i 2006, og knyttet Tibet til resten av Kina, som tidligere var en region det var vanskelig å komme seg til. Mange får høydesyke når de tar turen, selv om toget er utstyrt med trykkabin og oksygengassystem. Toget stopper på stasjonen Tanggula, som er på det høyeste punktet i løpet av strekning på 5068 meter over havet. Du kjører forbi sjarmerende landsbyer, høye fjell og innsjøer.

Flere tips: Alene til Kina med tog

VERDENS HØYESTE JERNBANELINJE: Strekningen klatrer opp de høye fjellformasjonene. Foto: tupianlingang / iStockphoto

8. Mandovi-ekspressen: Mumbai til Madgaon, India

Toget tar det fra den bråkete storbyen til landsbyene, hvor det er metervis mellom hver gang du ser liv. Den tar deg gjennom konkan-kysten med arabiahavet på den ene siden og utsikt over det vakre landskapet på den andre. Turen tar nesten 12 timer, og når du nærmer deg Goa suser toget forbi palmer og kokosnøttlunder. Toglinjen har fått navnet Mandovi-ekspressen på grunn av at toget krysser elven ved samme navn.

Se også: Derfor bør du reise til Goa

OVER FOSSEN: Toget går over Mandovi-elven. Foto: Pavel Sipachev / iStockphoto

9. Reunification-ekspressen: Hanoi til Da Nang, Vietnam

Turen starter i Hanoi, og går helt til byen Ho Chi Minh, men den første delen til Da Nang er spesielt fin. Den begynner dypt inn i storbyen, så du får se Hanoi fra togskinnene når den suser forbi høyblokkene og gatene. Etter hvert kommer du dypere og dypere inn i jungelen og du kjører forbi små landsbyer. På slutten av reisen kjører toget ved klippene hvor du får se Sør-Kinahavet.

VIETNAM: Her ser du et tog utenfor byen Da Nang. Foto: quangpraha / iStock Editorial

10. «The Rupert Rocket»: Jasper til Prince Rupert, Canada

Her får du se den kanadiske naturen på sitt beste. Du kjører forbi noen av de mest spektakulære fjellformasjonene i landet som Cariboo og Mount Robson, elven Skeena og innsjøen Moose. Turen tar to dager, og stopper over natten i Prince George. Det er også mulig å få øye på det rike dyrelivet fra togsetet, som for eksempel svartbjørn, hvithalehjort, elg, elk og hvithodehavørn.

Vil du heller sitte ved førersetet? Roadtrip i Kanadiske Rocky Mountains

CANADA: Toget går over fjellkjeden «Canadian Rockies». Foto: MJ_Prototype / iStockphoto

Publisert: 22.02.20 kl. 08:17

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser