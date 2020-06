ISLAND: Det første direkteflyet fra Oslo til Reykjavik etter corona gikk mandag. Dette er Den blå lagune. Foto: Karin Beate Nøsterud / VG

Slik kommer du til Island, Gotland, Finland og Danmark nå

Selv om flere land åpner sine grenser for nordmenn, er det bare tre land og én svensk øy norske myndigheter gir grønt lys for. Slik kommer du dit med bil, ferge og fly.

Oppdatert nå nettopp

UDs reiseråd gjelder fremdeles for Fastland-Sverige. Men vi kan reise til den svenske øya Gotland i Østersjøen, øst for fastlandet, og til Finland, Danmark og Island.

Ennå er flytilbudet til disse stedene litt magert, men det kommer til å ta seg raskt opp. Til Island er du avhengig av fly, men til de andre stedene kan du også komme med bil og ferge.

ØRESUNDBROEN: Nå kan vi kjøre til Danmark igjen. Foto: JOHAN NILSSON / Scanpix

Før helgen sa statsminister Erna Solberg at det var greit å kjøre bil sørover gjennom Sverige og over Øresundbroen når vi skal til Danmark.

At det også er greit å kjøre rundt 50 mil østover gjennom hele Sverige for å ta ferge til Gotland eller Finland, bekrefter Folkehelseinstituttets informasjonsavdeling. De viser til siste oppdatering på Helsenorges nettside om reiser til og fra utlandet:

«Det åpnes for å kunne kjøre i privatbil gjennom et område i Norden med forhøyet smitterisiko (per nå Sverige) på vei til eller fra Norge, uten at det medfører innreisekarantene når man kommer til Norge. Det er under forutsetning av at det ikke overnattes i dette området, og at man holder avstand dersom man må stanse. Det forutsettes også at man tar korteste reisevei.»

Covid-19-test på Island

Til Island går det nå direktefly fire dager i uken. Island åpnet for turister fra hele EU, Schengen og Storbritannia i dag, og for å holde kontroll på virusspredningen må alle ta en Covid-19-test ved ankomst.

Etter at testen er tatt kan turistene sjekke inn på hotellet, og så kommer testresultatet i løpet av dagen.

– Er testen negativ, er det bare å sette i gang med å nyte ferien på Sagøya. Tester du positivt får du tilbud om å være i karantene på et pensjonat dersom du ikke har familie eller et annet sted å være. Blir du syk blir du tatt hånd om av islandske helsemyndigheter, og når du er frisk nok til å reise endrer vi hjemreisebilletten gratis, sier norgesansvarlig for Icelandair, Bjørn Tore Larsen.

Testen er gratis i juni, men fra og med 1. juli vil den koste 100 euro – rundt 1000 kroner per person. Barn født i 2002 eller senere slipper å ta testen.

Mer om islandske myndigheters coronahåndtering av turister her.

ICELANDAIR: Har startet flytrafikk fra Gardermoen igjen. Foto: Jan Ovind / VG

Slik kommer du til Island

Med fly: Icelandair startet mandag med direkteflyginger til Reykjavik fra Oslo mandager, onsdager, torsdager og søndager, men satser på å øke frekvensen utover sommeren. Ordinærpris ligger fra 1750 tur-retur, men det kan være kampanjer ned i 1100. Det er billigst å reise søndag – torsdag.

– Ikke alle vil kjøre Trollstigen eller gå Trolltunga. Det viser bookingen vår, sier Bjørn Tore Larsen for Icelandair optimistisk.

SAS flyr til Reykjavik via København mandager, onsdager, fredager og søndager.

GOTLAND: Øya med middelalderbyen Visby er Svenskenes svar på «Syden» Foto: Karin Beate Nøsterud / VG

Slik kommer du til Gotland

Med bil og ferge: Fergeturen fra fastlandssverige til Gotland tar tre timer. Det går ferger fra to havner: Nynäshamn like sør for Stockholm, og Oskarshamn som ligger litt lenger sør. Oskarshamn er kortest kjørevei fra Norge, 454 kilometer fra Svinesund når du kjører via Göteborg. (Til Nynäshamn, nærmere Stockholm, er det 529 kilometer.) Fergene driftes av Destinationgotland. Priser fra 324 SEK for en enkletperson og 895 for to voksne pluss bil 1. juli.

Fly: Foreløpig er flyruter til Gotland rene melkeruter. Med SAS må du for eksempel via både København og Stockholm for å komme med flyet til Gotland, som starter å gå den 18. juni. Prisen for melkeruten ligger nå på mellom 5000 og 6000 kroner. Men dette kommer til å endres raskt, ifølge pressesjef John Eckhoff. SAS kommer til å oppdatere sommerrutene i løpet av uken.

FINLAND: På fine sommerdager slapper helsingforsboerne av i Esplanadparken. Foto: Martti Kainulainen / AP

Slik kommer du til Finland

Med bil: Er du i Finnmark, nord for treriksgrensen, kan du kjøre rett over til Finland. Er du lenger sør må du igjennom Sverige, eventuelt også over Bottenviken med ferge.

Med bil og ferge:

Umeå og Vaasa, tar rundt fire timer og opereres av Priseksempel 1. juli: 41 Euro for en voksen, 140 euro for to voksne og en bil. Den nordligste fergen går mellomogtar rundt fire timer og opereres av Wasaline. 1. juli: 41 Euro for en voksen, 140 euro for to voksne og en bil.

Fra Stockholmsområdet går det ferger til blant annet Helsingfors og Turku. Sjekk Priseksempel 1. juli: 40 SEK for en voksen med Viking Line. går det ferger til blant annetogSjekk Viking Line Finnlines og Tallink Line . Turen tar 10 til 17 timer, avhengig av fergetype.1. juli: 40 SEK for en voksen med Viking Line.

Den korteste fergestrekningen går fra Grisslehamn i Uppsala kommune litt nord for Stockholm til den finske øya Eckerø, fra og med 15. juli. Den tar mindre enn to timer og opereres av Eckerö Linjen . Priseksempel 55 SEK for en voksen, 270 SEK for to voksne pluss bil 16. juli.

Korteste kjørevei fra Svinesund til Stockholm er 522 kilometer og tar i overkant av seks timer å kjøre.

Fly: Finnair flyr daglig mellom Oslo og Helsingfors, og vil øke til to flyginger daglig fra 1. juli, ifølge Finnars nettside. Siden viser at du kan få tur-returbilletter fra rundt 1300 kroner i hele juli

– Mens en del flyselskap fremdeles viser rutetider fra før corona på sine sider, viser vi oppdatert versjon både når det gjelder tider og priser, opplyser Finnairs kommunikasjonsavdeling til VG.

KØBENHAVN: Nå er det også tillatt å overnatte i byen. Foto: Dag Fonbæk / VG

Slik kommer du til Danmark

Med bil: Øresundsbroen gjør det mulig å kjøre mellom Norge og Danmark via Sverige. Norske myndigheter tillater nå at vi kjører der. Men regn med forvente markant forlenget reisetid så lenge det er grensekontroll, skriver dansk politi på sin nettside med coronainformasjon.

les også Danmark åpner: Enorme køer ved grensene

Med bil og ferge:

Fjordline seiler fra Kristiansand til Hirtshals daglig. Rutene fra Bergen og Stavanger til Hirtshals starter opp igjen den 16. juni, og fra Langesund i løpet av juni. Priseksempel Kristiansand - Hirtshals, en vei 1. juli: 170 kroner for en voksen, 720 for to voksne og en bil. Reisen tar to timer og 15 minutter. seiler fra Kristiansand til Hirtshals daglig. Rutene fra Bergen og Stavanger til Hirtshals starter opp igjen den 16. juni, og fra Langesund i løpet av juni.Kristiansand - Hirtshals, en vei 1. juli: 170 kroner for en voksen, 720 for to voksne og en bil. Reisen tar to timer og 15 minutter.

DFDS fra Oslo til København starter opp igjen den 26. juni, men med en midlertidig endring i ruten: Frem til den 31. august vil Pearl Seaways og Crown Seaways også seile innom Frederikshavn på vei til og fra København. Priseksempel en vei, 1. juli: 1699 for en person på tosengs innvendig lugar, 2137 for to personer på innvendig lugar pluss bil. fra Oslo til København starter opp igjen den 26. juni, men med en midlertidig endring i ruten: Frem til den 31. august vil Pearl Seaways og Crown Seaways også seile innom Frederikshavn på vei til og fra København.en vei, 1. juli: 1699 for en person på tosengs innvendig lugar, 2137 for to personer på innvendig lugar pluss bil.

Color Line De to daglige avgangene med SuperSpeed fra Larvik og Kristiansand til Hirtshals begynner å gå igjen den 15. juni. Turen tar tre timer og 45 minutter fra Larvik og tre timer og 15 minutter fra Kristiansand. Priseksempel en vei 1. juli: 270 kroner for en voksen, 845 for to voksne pluss bil. De to daglige avgangene med SuperSpeed fra Larvik og Kristiansand til Hirtshals begynner å gå igjen den 15. juni. Turen tar tre timer og 45 minutter fra Larvik og tre timer og 15 minutter fra Kristiansand.en vei 1. juli: 270 kroner for en voksen, 845 for to voksne pluss bil.

For Sea seiler den 20 minutter korte strekningen mellom Helsingborg i Sverige og Helsingør i Danmark mange ganger daglig. Priseksempel en vei 1. juli: 513 SEK for to personer pluss bil seiler den 20 minutter korte strekningen mellom Helsingborg i Sverige og Helsingør i Danmark mange ganger daglig. en vei 1. juli: 513 SEK for to personer pluss bil

PS: Sjekk palmestranden i Helsingborg

Med fly:

Fly: SAS flyr daglig fra Oslo til København. De flyr også fra Stavanger, Bergen og Trondheim, men der vil frekvensen variere. Lavpriskalenderen viser priser fra rundt 1750 kroner for tur-retur Oslo – København.

Sun-Air startet denne uken med enkelte flyginger mellom Oslo og Billund, til priser rundt 3000 kroner tur-retur.

les også Danmarks justisminister: Norske turister kan overnatte i København i sommer

NORWEGIAN: Offentliggjør nye sommerruter onsdag. Foto: Jan Ovind / VG

Flere flyruter kommer

SAS oppdaterer sitt sommerprogram i løpet av uken og Norwegian skal legge frem sitt sommerprogram onsdag.

– Vi jobber nå med å få på plass de siste detaljene i flyprogrammet for juli og august. Vi ser fram til å lansere et oppdatert sommerprogram førstkommende onsdag og kan allerede nå røpe at vi kommer tilbake med flere populære reisemål i Europa, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til VG.

