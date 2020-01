LAKE DISTRICT: Cumbria-distriktet i Storbritannia hadde en kuldeperiode rundt nyttår. Dette bildet av Buttermere-sjøen ble tatt 31. januar 2019. Foto: Owen Humphreys / PA Wire

Vintermagiske innsjøer på intagramtoppen

Dette er noen av verdens mest instagrammede innsjøer – slik de ser ut om vinteren.

Nå nettopp

Omgitt av snø og is blir landskapet gjerne enda mer fotogent enn om sommeren.

Vi har funnet vinterbilder av noen de innsjøene som er aller mest delt på Instagram. De viser at is, snø og blek vintersol gir stedene sin egen magi.

LAKE DISTRICT: Vintersolen lyser på de snødekte toppene ved Buttermere-sjøen Foto: Owen Humphreys / PA Wire

Lake District, Storbritannia

Lake Distrikt er riktig nok ikke én innsjø, men en nasjonalpark med mange innsjøer og fjell som står på UNESCOS verdensarvliste. Søker du #lakedistrict på Instagram får du over 2,5 millioner treff. De fleste bildene er tatt sommer eller høst, men innsjøene her i det nordvestre hjørnet av England er også fascinerende om vinteren.

MICHIGANSJØEN: Dette bildet ble tatt ved South Haven Pier, da bevegelsene i vannet hadde dyttet isen opp og dannet et betagende mønster. Foto: Joel Bissell / AP

Michigansjøen, USA

Ordet Michigan betyr stort vann på ojibwe-språket. Vannet er 58.000 kvadratkilometer, og grenser til både Michigan, Wisconsin, Illinois og Indiana.

Søker du #lakemichigan på Instagram får du i overkant av 2,1 millioner treff. Her finnes det også flere fantastiske vintermotiver.

Bildet under, av Point Betsie Lighthouse i Michigan, ble tatt for to år siden:

Tahoesjøen, Sierra Nevada, USA

Tahoesjøen er den største fjell-innsjøen i USA. Den ligger på 1897 meter over havet i Sierra Nevada-fjellkjeden, to tredjedeler i California og en tredjedel i Nevada.

Rundt denne innsjøen finnes også noen av USAs mest populære skiområder, blant annet Squaw Valley.

Søker du #laketahoe på Instagram får du over 2,2 millioner treff. Siden innsjøen ligger så høyt, er det også mange fine vinterbilder på Instagram.

LAKE TAHOE: I området rundt denne fjell-innsjøen finnes også flere populære skiomrpder.

Comosjøen, Italia

Nå reisemagasiner har kåringer og lister over verdens vakreste innsjøer, blir Comosjøen i Italia ofte nevnt. Listene ledsages gjerne av idylliske sommerbilder. Søker du #lakecomo på Instagram får du 1,2 millioner treff, og søker du #comolake får du nesten 770.000 sommerbilder.

De aller fleste turistene er her om sommeren. Men området har en egen sjarm om vinteren, når det er snø på fjelltoppene og nesten tomt for turister.

Eriesjøen, USA/Canada

Eriesjøen er oppkalt etter urbefolkningen Erie, som bodde på sørsiden av sjøen før europeiske nybyggere drev dem vekk. Dette er en av de fire store innsjøene i området mellom USA og Canada. I USA grenser den til Ohio, Pennsylvania, New York og Michigan. I nord grenser den til Ontario i Canada.

Søker du #lakeerie på Instagram får du nesten 700.000 treff, med en god miks av sommer- og vinterbilder.

ERIESJØEN: Den isbelagte strandlinjen med Cleveland skyline i bakgrunnen, fotografert under en kuldeperiode sist vinter. Foto: AARON JOSEFCZYK / Reuters

Superiorsjøen, USA/Canada

Dette er den største av de fire store sjøene mellom USA og Canada. Den grenser til Ontario i Canada, og til Minnesota, Wisconsin og Michigan i USA.

Søker du #lakesuperior på Instagram får du i overkant av 775.000 treff. Mange av bildene viser isformasjoner som naturen selv har skapt. En skriver på Instagram at dette er et isslott selv Elsa ville vært stolt av.

SUPERIORSJØEN: Her har isen bygget seg opp ved Apostle Islands National Lakeshore. Foto: ERIC MILLER / Reuters

Crater Lake, Oregon, USA

Selv på vulkanske fjell kan snøen legge seg. Søker du #craterlake på Instagram får du drøye 330.000 treff. Mange av bildene viser en snødekket kraterinnsjø midt i den gamle vulkanen Mount Mazama, som kollapset etter et utbrudd for 7700 år siden. Dette er den dypeste innsjøen i USA, 594 meter dyp.

Ingen elver som renner ut eller inn av denne innsjøen. Vann som fordamper erstattes av regn og snø, i et tempo som gjør at hele vannmengden byttes ut i løpet av 250 år.

CRATER LAKE: USAs dypeste innsjø ligger i Mount Mazama, Oregon. Foto: Marc Adamus / AP

Bledsjøen, Slovenia

Bledsjøen i Gorenskaja-regionen nordvest i Slovenia er sannsynligvis mest kjent for den lille øya med Mariakirken. Det er i alle fall et motiv som går igjen på de i overkant av 270.000 bildene som et tagget #lakebled på Instagram. De fleste bildene er tatt om sommeren, men stedet tar seg også godt ut i vinterdrakt.

Ved Bledsjøen ligger også småbyen Bled, som sammen med Bledborgen og Mariakirken ute på øya i innsjøen er blant Slovenias mest kjente turistdestinasjoner.

BLEDSJØEN: Småbyen Bled i De juliske Alper er et av Slovenias mest populære reisemål. Foto: HRVOJE POLAN / AFP

Moraine lake, Canada

I VG reises reportasje om Roadtrip i kanadiske Rocky Mountains i fjor, skrev journalisten at Moraine lake sannsynligvis er Canadas mest fotograferte innsjø. Den er i alle fall blant de mest taggede innsjøene på Instagram. Søker du #morainelake får du opp i overkant av 200.000 bilder av den spektakulære innsjøen i Banff nasjonalpark.

Den ligger på 1884 meter over havet, i Valley of the Ten Peaks, og det klare turkisgrønne vannet i innsjøen kommer fra isbreer

MORAINE LAKE: Innsjøen med isbrevann ligger i Banff nasjonalpark i Kanadiske Rocky Mountains. Foto: MARK BLINCH / Reuters

Bajkal, Russland

Innsjøen Bajkal i det sørøstlige Sibir figurerer også ofte på lister over fantastiske innsjøer eller spektakulære naturopplevelser. Rundt sjøen er det nasjonalpark med mange dyr- og plantearter som bare finnes akkurat der. Bajkal står på UNESCOS verdensarvliste. Den er hele 1680 meter dyp, og regnes for å inneholde en femtedel av verdens forsyning av ferskvann.

Søker du #lakebaikal på Instagram får du 165.000 bilder, og søker du bare #baikal får du 870.000. Bildene viser både varme sommerdager og magiske vinternetter med snø og is.

BAJKAL: Om vinteren fryser sjøen til, og lokalbefolkning og turister kan gå ut på isen. Dette bildet ble tatt sist vinter.

Publisert: 25.01.20 kl. 03:34

