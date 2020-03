VÅRMÅNED: Du trenger ikke reise langt for å nyte våren. Dette bildet ble tatt i Botanisk hage i Oslo en aprildag for to år siden. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hit kan du reise i april 2020

I april er det påske. Selv om mange skjelver av corona-frykt i disse dager betyr det ikke at du må la være å reise på ferie.

Ferie skal riktig nok være avkobling og glede, ikke stress og frykt for å bli syk. Så hvis du er redd for å reise, bør du legge påskeferien til et sted med lite folk og ditto smitterisiko, for eksempel til en hytte, telt eller hengekøye.

Bruk bil, ben, ski eller sykkel som fremkomstmiddel, fremfor offentlig kommunikasjon. Eller bare nyt feriedagene i nærmiljøet.

les også Corona-bekymret? Dette dekker reiseforsikringen

April er en fantastisk måned nesten uansett hvor du befinner deg i Norge. Det er fortsatt snø på fjellet, samtidig som krokus og påskeliljer spirer mange steder i lavlandet.

KROKUS: Slik blomstret det i Stokke i april 2018. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Men først litt om corona-situasjonen: Folkehelseinstituttet råder nordmenn til ikke å reise til områder med utbredt spredning av viruset. I skrivende stund (4. mars) innebærer det Kina, Iran, Sør-Korea, samt enkelte regioner i Nord-Italia.

Norske myndigheter har i dag ingen offisielle reiseråd når det gjelder for eksempel Spania, Frankrike eller Hellas som mange har bestilt vårturer til i april. Det er påvist coronavirus i disse landene – i likhet med i Norge – men ikke like mange som i Italia, som er hardest rammet i Europa.

På oversikten til European Centre for Disease Prevention and Control ser du hvor mange smittede det er i hvert land.

VÅRSOL: På fine dager er det være varmt og lunt i solveggen på Tjuvholmen. Foto: Arkivbilde: Mona Langset / VG

Påske i Norge

April kan være helt fantastisk i Norge. Bor du i en av byene, eller reiser på påskeferie til for eksempel Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø, er det alltid noe som skjer. Selv om butikkene har stengt skjærtorsdag, langfredag og de to påskedagene, og noen utesteder og restauranter tar fri, går ikke byene helt i hi.

Her kan du lese hva vi skrev om bypåske i fjor.

les også Internasjonalt reisemagasin roser Trondheim opp i skyene

På solfylte dager går det an å finne en lun krok på strendene selv om det ennå er en stund til det blir badetemperatur i sjøen.

Alle byene har også fint turterreng like utenfor døren, med muligheter til å få servert ferske boller og kakao på markastuene.

APRIL-TUR: Lasse Mausehund og Irja Lie Haug gikk på ski fra Frognerseteren til Kikut 13. april 2019. Foto: Mona Langset / VG

I fjor gikk det an å gå på ski fra Frognerseteren i Oslo i påsken. Om det blir mulig også i år, kan du se på skiforeningens føremelding.

Selv om marka skulle egne seg bedre for fottur enn for skitur i april, blir det i alle fall mulig å bruke alpinski og brett. Både i Oslo Vinterpark, og de store alpinanleggene andre steder i landet er det full aktivitet til over påske. Sjekk åpne bakker og heiser på Fnugg.no.

Hafjell og Kvitfjell planlegger å holde åpent frem til 19 april, mens Trysil har vinterfinalehelg den 23. og 24 april. Hemsedal kjører helt frem til den 3. mai. Og snø er det mer enn nok av Ski Star meldte om 160 centimeters snødybde i Trysil og 144 i Hemsedal denne uken.

PUDDER: Det har kommet mye nysnø i Trysil den siste uken. Foto: Ola Matsson / Skistar

Toppturer

Vi har tidligere skrevet om den franske turistguiden Fred Buttard som forelsket seg i Finnmarksalpene, og arrangerer toppturer med ski og kajakk der. Sesongen hans varer fra november til juni, men den aller fineste perioden er fra slutten av april og i mai, mener han.

Det er flere fjellområder i Norge hvor du kan få mektige toppturopplevelser i april og mai. Lyngen i Troms, Lofoten i Nordland og Romsdalen er blant klassikerne for dem som vil gå med randoneeski til fjelltopper med postkortstemning og høy instagramfaktor.

Hytteturer

Er du redd for corona-smitte er hytta et sted du kan senke skuldrene. Og har du ikke egen hytte, er det nok av hytter til leie, både i påskeferien og i ukene og helgene etter.

Vil du bo i nærheten av et alpinanlegg, så start søket på alpinanleggenes nettsider. På Finn.no kan du sjekke rubrikken «feriehus og hytter til leie» Der er det over 3400 ledige hytter i Norge i påskeuken. Novasol, som formidler feriehus i inn- og utland har i skrivende stund over 600 ledige ferieboliger i Norge i påsken.

Vil du heller ha en liten, enkel hytte langt fra både skianlegg og folk flest, kan du sjekke tilbudet til Inatur.no. De har spesialisert seg på hytter som er godt egnet til jakt og fiske. Der er det nå rundt 480 ledige hytter i påskeferien.

HENGEKØYE: En overnattingstur i hengekøye kan gjerne være kortreist. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hengekøyeturer

Hittil har vi hatt en rekordmild vinter. Hvis det fortsetter slik kan april bli en flott måned til å overnatte i telt eller under åpen himmel. Hengekøyetrenden brer om seg. Les om da VGs reportere ble hektet på hengekøye i løpet av en natt i skogen.

En miniferie i telt eller hengekøye kan gjerne være kortreist. Mange trenger ikke gå lenger enn rett utenfor huset. Og selv om du bor midt i Oslo er det kort vei til skog med allemannsrett og uendelige muligheter til å henge opp køyer eller sette opp telt. Har du ikke utstyret du trenger er det mye å få kjøpt brukt, eller til låns gjennom Bua.io.







ATLANTERHAVSVEIEN: Brua over Lauøyfjorden

Roadtrip

Kanskje 2020 skal bli påsken da du reiser på roadtrip i Norge? Vi har noen av verdens flotteste veistrekninger her i landet. Nylig figurerte både Trollstigen og Atlanterhavsveien på en liste over verdens 15 mest instagrammede roadtrips, gjengitt i en rekke internasjonale medier. Trollstigen er vinterstengt, men Atlanterhavsveien, som forbinder Averøy ytterst i havgapet med fastlandet er åpen hele året. Den ble i 2005 kåret til århundrets byggverk i Norge, og omtales ofte som verdens vakreste bilreise.

Strekningen mellom Bud og Kristiansund er på litt over åtte mil og tar deg over holmer og skjær ved hjelp av åtte broer. Langs Atlanterhavsveien finner du også en av Norges tøffeste turpromenader, bokstavelig talt i vannkanten på Eldhusøya.

les også Scener til den nye Bond-filmen kan bli spilt inn ved Atlanterhavsveien

les også Her er den første Bond-bilen på Atlanterhavsveien

Atlanterhavsveien er en av Norges nasjonale turistveier. Opp igjennom årene er det bevilget atskillige millioner over statsbudsjettet til å oppgradere rasteplasser, utsiktspunkt, og toaletter på noen av våre flotteste «postkortveier.»

Bestemmer du deg for å la 2020 bli året da du er turist i eget land og utforsker noen av veiene, sørg da også for å legge inn en pause ved en av de nye arkitekttegnede toalettbygningene. Flere av dem er arkitektoniske smykker vel verdt et besøk selv om du ikke «må.»

UREDDPLASSEN: Et smykke av en toalettbygning i Gildeskål på Helgelandskysten. Foto: Steinar Skaar / Statens vegvesen

