HER PÅLØPER KOSTNADENE ALLEREDE: Color Line på vei ut Oslofjorden. Foto: Jørgen Braastad

Sjokkregning etter tur med Kielfergen: 12.000 Euro!

Publisert: 14.06.18 14:28 Oppdatert: 14.06.18 15:28

En familie fra Berlin fikk seg litt av en overraskelse etter et lite minicruise med Kielfergen.

De fikk seg en økonomisk blåmandag etter en tur med Color Line . Hjemme i Berlin dumpet telefonregningen ned i postkassen. Pålydende ikke mindre enn 12.000 Euro, skriver Kieler Nachrichten.

Med på turen var deres tolv år gamle sønn, som ifølge avisen kjedet seg på overfarten til Oslo. Dermed bestemte han seg for å se litt på YouTube-videoer. Ikke voldsomt med trafikk, 470 megabyte. Men prisen endte opp på 12. 000 euro, rundt 113.000 blanke norske kroner med dagens kurs.

Han var logget på Telenor Maritim via satellitt, derav den høye prisen. Familien fikk dog et avslag på 5.000 Euro etter å ha klaget, men ferieturen svei greit nok på pungen for Berlin-familien likevel.

Color Line sier de forsøker å informere så godt som mulig.

– Operatøren den enkelte har sender SMS som forteller at man går ut av vanlig nett, og informerer om priser. Det er Telenor Maritim som leverer dette som en tjeneste i internasjonalt farvann, og det er de som setter prisene. I tillegg har vi informasjon på skipene over anlegget, og i foldere som er lagt ut, sier Marianne Gade Gørbitz, IT-direktør i Color Line.

– I tillegg har vi installert WiFi i våre skip, som vi oppfordrer gjestene om å bruke.

Forbrukerrådet sier de kjenner godt til problemstillingen med høye telefonregninger etter fergeturer.

– Det er ikke gøy å få høy telefonregning når man trodde man var på trygg grunn. Forbrukerrådet har fått 1025 spørsmål siden januar. Vi vet ikke hvor mange som gjelder besøk høye regninger for databruk på ferge eller skip, men vi kjenner til problemstillingen, og pleier å gå ut med advarsler knyttet til ferietiden, sier leder for Forbrukerdialog, Pia Cecilie Høst, som påpeker at kostnadene gjerne påløper før man er kommet forbi Nesodden.

– På skip og utenfor EU og prisene er helt andre enn hjemme. Prisene finner du hos mobiloperatøren. Vi anbefaler å enten kjøpeadgang til internett eller data om bord, og slå av datatrafikk. Du skal få melding når du kommer til et nytt nasjonalt nettverk. Du er informert om dette gjennom vilkårene dine, så du kommer ingen vei hvis du får sjokkregning etter turen. Derfor bruker vi å advare, sier hun.