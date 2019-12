SØRLANDET: Søndag skal togene her driftes av Go-Ahead. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Sørlandsbanen blir Sørtoget. Dette betyr det for deg

Søndag 15. desember tar det britiske selskapet Go-Ahead over togtrafikken på Sørlandet. Slik merker passasjerene endringene.

Oppdatert nå nettopp

I tillegg til togene på strekningen Oslo – Kristiansand – Stavanger, tar Go-Ahead over trafikken på Jærbanen og Arendalsbanen samme dag.

Det offisielle åpningstoget fra Stavanger til Oslo søndag vil ha både levende musikk og prominente gjester om bord. Men på de ordinære avgangene vil ikke folk flest merke så mye til endringene med det aller første. Bortsett fra personalets nye uniformer og noe høyere priser. Det vil bli flere endringer etter hvert.

NYE UNIFORMER: Slik vil de som jobber på Sørtoget gå kledd. Foto: STI Norway

Prisen

Lavprisbillettene mellom Oslo og Stavanger blir noe dyrere med Go-Ahead enn de var med Vy. Men prisen for fullprisbillettene på strekningen blir den samme: 1053 kroner.

I dag koster Vys rimeligste miniprisbilletter 249 kroner. Dermed har det gått an å kjøre hele turen mellom Oslo og Stavanger for denne prisen.

Go-Ahead vil ha miniprisbilletter til 249 kroner mellom Oslo og Kristiansand. Skal du videre til Stavanger blir laveste pris 319 kroner for voksen og honnør og 249 for barn og student.

– Blir det flere eller færre av de rimeligste miniprisbillettene?

– Hvor mange miniprisbilletter Vy selger i dag er ikke kjent for oss. Derfor er det dessverre ikke mulig for oss å svare på dette. Vi er imidlertid kjent med at Vy jobber aktivt med å sette riktige priser i henhold til etterspørselen i markedet. Dette vil kunne tilsi at antallet av de rimeligste billettene blir tilsvarende det samme hos oss, skriver administrerende direktør i Go-Ahead Cathrine Elgin i en e-post til VG reise.

Den største prisøkningen vil passasjerer som må bytte togselskap merke. For dem kan miniprisbillettene bli dobbelt så dyre, melder NRK.

Skal du for eksempel fra Kristiansand til Geilo må du benytte både Go-Ahad og Vy. I praksis blir det da minipris pluss minipris i to ulike selskaper.

Til sommeren blir det enda et togselskap på norske skinner. Når SJ tar over Dovrebanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Raumabanen og Meråkerbanen den 20. juni, må du innom tre togselskap hvis du for eksempel skal fra Kristiansand til Røros, skriver NRK. Da blir det minipris ganger tre.

Administrerende direktør i Go-Ahead Cathrine Elgin bekrefter at det vil bli dyrere for dem som skal reise på tvers av togselskapene og kjøper lavprisbilletter.

– Det stemmer også at de som faller innenfor passasjerkategorien voksen og honnør, og som reiser fra Oslo og forbi Nodeland (neste stasjon etter Kristiansand), må betale noen kroner mer for den rimeligste billetten.

– Alle andre passasjerer vil se at prisene på våre rimeligste billetter tilsvarer de prisene de betaler i dag, skriver hun i e-posten til VG reise.

Navnet

Sørlandsbanen bytter navn til Sørtoget. Direktør i Magnus Hedin i Go-Ahead har tidligere fortalt E24 at de stilte seg spørsmålet om hvor man tar toget – til «Sør» – da de valgte å forenkle dagens navn. I tillegg mener de det er viktig også å se på navnet når man ønsker å skape noe helt nytt.

– Men navnebyttet er kun kommersielt for selskapet ut mot kunden. Selve banen, hvor det også vil gå godstog, vil fremdeles gå under Sørlandsbanen, presiserer rådgiver i Go-Ahead Norge Simen Trannum overfor VG.

Bestillingene

Tog til Kristiansand kan fremdeles bestilles gjennom Vy-appen, og på Vys nettside. Du kan også bestille på Go-Aheads nettside, go-aheadnordic.no.

Enturs app, billettautomater og nettstedet Entur.no fungerer også både for Vys og for Go-Aheads tog. I tillegg kan du kjøpe billetter på alle betjente stasjoner. Om kort tid blir det også mulig å kjøpe billetter gjennom reisebyrået Berg-Hansen.

KRISTIANSAND: Miniprisen mellom Oslo og Sørlands-hovedstaden blir som før. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Rutetidene

E24 har tidligere skrevet at Go-Ahead planlegger to ekstra avganger, og dermed vil ha to timers frekvens mellom Stavanger og Oslo. Men det skjer ikke med en gang.

– Første driftsår blir rutetilbudet det samme som det er i dag. Dette er regulert i vår trafikkavtale med Jernbanedirektoratet. Fra andre driftsår kan vi se nærmere på om det bør gjøres endringer. Ruteplanprosessen ledes av Bane NOR, og vi skal komme med forslag til endringer og forbedringer av den, forklarer administrerende direktør i Go-Ahead Cathrine Elgin.

Togsettene

Go-Ahead vil i likhet med Vy leie materiell fra Norske Tog, og i starten vil togene se helt like ut. Men vognene skal bygges om til Sørtog-drakt, moderniseres og tilpasses behovet til dagens kunder. Arbeidet med dette starter i 2020 og vil strekke seg noe utover i tid, ifølge Cathrine Elgin.

E24 har tidligere fortalt at Go-Ahead vil henge opp bilder av Sørlandske helter i vognene, og at de ta i bruk nattvognene også på dagtid og gjøre dem om til lounger hvor man kan strekke ut bena.

– I forbindelse med ombyggingen vil vi etablere konseptet Pluss. Det blir mer komfortable seter, mer plass og flere singelseter, skriver Elgin til VG.

– Blir det flere eller færre sovevogner?

Antall sovevogner er regulert i trafikkavtalen vår med Jernbanedirektoratet og vil være det samme som i dag, men vi vil se på muligheter for å innarbeide flere soveseter i forbindelse med ombygging.

– Hvordan skal togene bli mer barnevennlige?

– Vi vil tilby løsninger og aktiviteter som gjør det attraktivt for barnefamilier å reise med oss. Barna skal ønske å reise med tog. Glade barn gir glade foreldre. Blant annet ønsker vi å samarbeide med Dyreparken og Kaptein Sabeltann. Vi ønsker at opplevelsen skal starte allerede på toget. Dette gleder vi oss til å komme i gang med, skriver administrerende direktør Cathrine Elgin til VG.

SABELTANN: Go-Ahead vil samarbeide med Dyreparken om passasjerer som skal hit. Foto: Kjell Inge Søreide / VG

Maten

Go-Ahead har annonsert at det blir ny lokal meny på Sørtoget. Vi har spurt hva den helt konkret vil bestå av og hva de nye rettene vil koste. Men svarene er ikke fullt så konkrete:

– Vi bruker naturlige og gode råvarer og vi velger norsk der vi kan. Derfor har vi samarbeid med flere utvalgte lokale leverandører langs Sørlandsbanen. Det vil også finnes et godt tilbud til dem som velger kjøttfrie alternativer eller har behov for laktose- eller glutenfri mat.

– Og prisen?

– Prisnivået vil være konkurransedyktig mot dagens tilbud, og på nivå med kafeer og kaffebarer i de store byene.

Jærbanen og Arendalsbanen

– Blir det endringer på strekningen Stavanger-Sandnes-Egersund og Nelaug – Arendal?

– Det første passasjerene langs Jærbanen og Arendalsbanen vil merke etter 15. desember er våre ansatte i nye flotte uniformer. Mange tror kanskje det vil bli mange andre store endringer med en gang, men det er ikke praktisk mulig for oss da vi overtar både togsettene og de ansatte fra Vy omtrent over natten, skriver administrerende direktør i Go-Ahead Cathrine Elgin i en e-post til VG Reise.

TOGPERSONALE: Både på Sørtoget, Jærbanen og Arendalsbanen vil de se slik ut. Foto: STI Norway

Publisert: 10.12.19 kl. 18:10 Oppdatert: 10.12.19 kl. 18:30

