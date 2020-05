KONGEPARKEN: Her blir det god plass i sommer. bare 1500 gjester får slippe inn av gangen Foto: Kongeparken

Her er nyhetene i familieparkene

Badeland, brusfabrikk, skattejakt og orangutanghus. Årets nyheter i de største familieparkene handler om mer enn nye smittevernregler, og at alle inngangsbilletter må forhåndskjøpes på nett

Nå nettopp

Den største nyheten av dem alle er nok at parkene faktisk får åpne i sommer. Lenge var det usikkert, men nylig ga regjeringen grønt lys for åpning etter 1. juni, hvis de holder seg til en ny bransjestandard for smittevern.

Hva det helt konkret innebærer i den enkelte park varierer noe. Men alle har skjerpede regler til hygiene, avstand mellom gjester, og ikke minst antall besøkende samtidig. Det betyr at det blir god plass i parkene år, og at billetter må forhåndsbestilles på nett. Parkene oppfordrer også gjestene til å ha FHIs smittestopp-app aktiv under besøket.

KONGEPARKEN: Tårnet med 80 meter fritt fall var ny i fjor. Foto: Erica Moe

Kongeparken

Kongeparken åpner 1. juni. Deretter blir det helgeåpent frem til skoleferiestart, og åpent hver dag fra 20. juni.

Her blir det to nye attraksjoner i år. Den første, et bruslaboratorium, vil være på plass i begynnelsen av juni. Der kan gjestene mikse og blande 120 smakssorter for å lage sin egen favorittbrus.

Senere i sommer åpner skattejakt med bankkort.

Gjestene mottar et digitalt spillekort ( bankkort ) når de ankommer parken. Målet er å være en fysisk del av et spill som man typisk vil finne på PC, men nå i den virkelige verden. Deltageren skaper sin egen avatar og samler en digital valuta - poter - når de er i Kongeparken. Gjennom hele dagen kan gjestene «tjene» poter på forskjellige opplevelser og oppgaver. Alle poengene de samler kan brukes i det virtuelle spillet og til slutt hente en premie i bankhvelvet. For å komme til hvelvet, der de mottar nøkkelen til sin bankboks, må de komme seg igjennom et lasersikkerhetssystem, forklarer lekemester Håkon Lund.

Dette er laget i samarbeid med en bank som vil lære barn om sparing. Alt er ferdig produsert, men med coronasituasjonen er det usikkert når den blir montert.

– Vi satser på å få det til i løpet av sommeren. For øvrig ser det ut til at alle attraksjonene vil være åpne i år. Vi hadde kommunelegen på besøk mandag og fikk da tillatelse til å slippe inn 1500 gjester per dag. Parken kan ha over 10.000 besøkende, så de som kommer hit i år kan føle seg som skikkelige VIP-gjester, sier Håkon Lund.







BANKHVELVET: Nytt i Kongeparken i år

Dette er flere av de nye smitteverntiltakene i Kongeparken:

All billettbestilling skjer på nett. Siden det er begrensninger på antall gjester i parken er det viktig å bestille i godt tid, for å være sikker på å få plass.

Ved alle aktivitetene er det laget køsystemer slik at gjestene ikke skal stå nærmere enn en meter innpå hverandre.

Restaurantkapasitetet er begrenset og bestilles via en app eller man kan ta med egen piknikk - eller grillmat.

Ved inngangen og ved alle attraksjoner er det satt ut håndsprit.

Syke gjester slipper ikke inn, og gjester over 70 anbefales å ikke komme.

Ekstra renholdsarbeidere er på jobb hele tiden.

Les mer om smitteverntiltakene i Kongeparken her.

HUNDERFOSSEN: Har investert i nytt badeland Foto: Hunderfossen

Hunderfossen

Hunderfossen har åpningshelg 6. og 7. juni. Deretter er det åpent påfølgende helg, og fra den 16. juni er det åpnet hver dag.

Årets store nyhet, det moderniserte badeanlegget, åpner samtidig med skoleferien, den 20. juni.

Ifølge direktør Hogne Høstmælingen har Hunderfossen investert nærmere 17 millioner kroner i badeanlegget, som blant annet får et stort vannlekområde med 33 nye vannleker, sklier og vannkanoner. Det blir også et nytt småtrollbasseng for de aller minste, pluss solsenger, utedusjer, spisested og kiosk. I storbassenget blir det kraftige vanndyser som sørger for motstrøm eller medstrøm, alt etter hva du selv vil ha, og vannet skal holde 25 til 28 grader.

De fleste attraksjonene i parken blir åpne her også, men med smitterestriksjoner for å unngå nærkontakt.

Gokartbanen og Lekehuset er midlertidig stengt i påvente av nye retningslinjer fra FHI. Ballrommet er det eneste som kommer til å være stengt hele sesongen.

NYTT BADEANLEGG: Den 20 juni skal det nye badeanlegget i Hunderfossen åpner 20. juni. Foto: Illustrasjon: Hunderfossen

Dette er flere av de nye smitteverntiltakene i Hunderfossen:

I den nye Hunderfossen-appen er det en digital kø-løsning hvor du bestiller besøk i de mest køutsatte attraksjonene. Da slipper du å stå i kø, og møter opp ved inngangen på det angitte tidspunkt.

Køløsningen i appen vil også benyttes på enkelte spisesteder.

En-metersregelen gjelder også i parken. På steder hvor det kan bli kø er det innført avstandsmarkeringer.

Trollet Buldre kan ikke gå i parken i sommer, da det er vanskelig for barna å la være å klemme.

Trollnatt-oppsetningen kan heller ikke gjennomføres i år.

Foreldre kan i noen tilfeller hjelpe egne barn for å unngå unødvendig kontakt med ansatte, for eksempel ved å løfte ut og inn av Den lille bilbanen eller bli med rundt på Volvo lastebilbane,

I attraksjoner hvor det er plass til flere familier er annenhver sitterad avsperret.

Gjester med corona-symptomer bes om å holde seg borte og gjester i risikogruppene anbefales å vente med besøke til pandemien er over.

De som allerede har kjøpt årskort kan benytte disse, men alle nye billettbestillinger må være til bestemte dager, og det må gjøres elektronisk.

Ekstra renhold

TUSENFRYD: I noen av aktivitetene blir det ledige hold-avstand-seter i sommer. Foto: Tusenfryd

Tusenfryd

Fra og med lørdag 13. juni har TusenFryd åpent hver dag.

Da legges det til rette for at flest mulig av aktivitetene skal gå som normalt, men noen av vil ha begrenset tilgjengelighet.

– Den eneste innretningen som blir helt stengt er 5D-attraksjonen «Nightmare.» Øvrige innretninger vil være i drift, men noen påvirkes mer enn andre av avstandskrav og setekapasitet, sier administrerende direktør Bjørn Håvard Solli.

Det blir ingen scenearrangementer i Tusenfryd denne sesongen, også det av hensyn til smittevern. Men Solli forteller at de jobber med å få på plass et spennende alternativ.

Dette er flere av de nye smitteverntiltakene i Tusenfryd:

Håndsprit vil være tilgjengelig ved inngangen og ved alle attraksjonene.

Avstandsbegrensningen på en meter gjelder i hele parken. Det kan blant annet føre til redusert setekapasitet på enkelte av attraksjonene, og at det er avstandsmarkeringer på områder hvor det ofte blir køer.

Gjester som er syke eller i risikogruppen bes om å komme tilbake på et senere tidspunkt.

Det blir færre busser enn vanlig til Tusenfryd i sommer. Bruk bil eller sykkel.

Alle gjester bes om å kjøpe billett elektronisk, og det selges kun daterte billetter. Hvor mange som slipper inn kan justeres etter som parken får erfaring med hvordan kapasiteten påvirkes av smitteverntiltakene.

Spisesteder vil ha begrenset utvalg og bufféservering erstattes med andre retter.

Salg av sesongkort er stanset inntil videre. De som allerede har kjøpt kan benytte dette, men må reservere dagsbesøket gjennom nettsidene. Sesongkortene som allerede er kjøpt for 2020 vil også gjelde i 2021.

Det er utvidet renhold av toaletter, attraksjoner, bord og flater.

Les mer om smitteverntiltak i Tusenfryd her.

BØ SOMMARLAND: En-metersregelen vil gjelde i hele parken i sommer. Foto: Bø Sommarland

Bø Sommarland

Vannparken Bø Sommarland åpner 4. juli, og vil ha åpent hver dag fra da.

På parkens nettside står det at de legger til rette for at flest mulig vannsklier skal være åpne, men det vil være ulike tiltak ved de enkelte av dem.

HOPP I DET: I år blir det begrenset antall gjester. Foto: Bø Sommarland

Dette er flere av de nye smitteverntiltakene i Bø Sommarland:

Værgarantien gjelder ikke i år. Vanligvis får gjestene et nytt gratisbesøk innen de neste syv dagene dersom det regner når de er i parken. Dette utgår i år, da det ville blitt vanskelig å overholde kapasitetsbegrensningene.

Alle gjester bes om å kjøpe billetter på nett. Det selges kun daterte billetter for å holde kontroll på antall gjester.

Gjester som har kjøpt sesongkort må reservere dagsbesøk på nettsiden. Sesongkort som allerede er kjøpt i år gjelder til 3. juli 2021.

Alle skal sprite hendene ved inngangen og underveis under besøket.

Spisesteder og kiosker vil ha begrenset utvalg.

Utvidet renhold av toaletter, attraksjoner, bord og flater.

Gjester som føler seg syke eller er i risikogruppen bes om å vente med å komme dit.

En-metersregelen gjelder i hele parken, og det blir satt opp avstandsmarkeringer der det vanligvis er kø.

Les mer om smitteverntiltak i Bø Sommarland her.

DYREPARKEN: Orangutangene i Dyreparken skal få nytt område

Dyreparken

Dyreparken har fått holde åpent hele tiden mens de andre har vært stengt, men med spesielle smitterestriksjoner.

Fra og med 6. juni åpner flere aktiviteter i helgene, blant annet Spøkelseshuset, JungelBob og Tømmerrenna. Da vil også Trikkefører Syversen kjører Linje 1 i Kardemomme by, men uten passasjerer. Tante Sofie og Politimester Bastian vil være på plass i Kardemomme by. I Abra Havn blir det levende sjørøvere igjen for beboerne der.

Fra og med den 16. juni blir det helt nye forestillinger med Sirkus Jesper i sirkusteltet på Festplassen ved Kardemomme by alle dager utenom mandag.

SIRKUS JESPER: Tidligere røver Jesper har blitt direktør for sitt eget sirkus i Dyreparken. Foto: Dyreparken

Når skoleferien starter 20 juni blir det sommerprogram med flere aktiviteter.

I sommer vil Dyreparken åpne et helt nytt orangutanganlegg. Dette er et steg i Dyreparkens bidrag til bevaringsprogrammet for orangutanger, en av verdens mest truede dyrearter. Orangutangene får mye større boltreplass enn før. Området øker fra en øy og ett hus, til tre øyer og tre hus. For gjestene betyr det at de kan komme tettere på dyrene i det nye orangutangområdet.

I fjor åpnet Dyreparken Safaricamp med 19 glampingtelt ved Grashavets bredd, et steinkast fra inngangen til Dyreparken. Disse teltene var utsolgt i hele juli i fjor, og i år utvider de med 13 nye glampingtelt. Det blir også ny gangvei langs Grashavet fra Abra havn til Dyreparken.

GLAMPING: Det blir flere glampingtelt langs Grashavet. Foto: Daniel Schjott / Dyreparken

Om det blir kveldsforestillinger med Kaptein Sabeltann på scenen i Kjuttaviga i sommer, er ennå ikke avklart. Terje Formoe har skrevet en ny versjon av den første Sabeltannforestillingen fra 2011, Kaptein Sabeltann og Havets hemmelighet. Dyreparken lover mer informasjon om dette de nærmeste dagene.

På grunn av coronasituasjonen blir åpningen av Kaptein Sabeltanns Kongelige Sjørøverteater utsatt til neste år.

SABELTANN: Den nyeste forestillingen er en omskriving av den aller første, Kaptein Sabeltann og Havets hemmelighet. Foto: Dyreparken

Dette er flere av de nye smitteverntiltakene i Dyreparken:

Dyrepresentasjonene var en periode avlyst. Nå er de i gang igjen som er forsøksordning med forhåndsbestilling på nett, og maks 50 personer på hver presentasjon.

Alt matkjøp fra spisestedene i parken må bestilles via Dyreparkens app. Du velger utleveringstidspunkt og betaler med Vipps eller kort.

Alle spisestedene som har hatt buffé får nå et annet mattilbud. Spisestedene er bare åpne i helgene.

Apejungelen og Tåkeskogen er stengt inntil videre.

Stallen med sjiraffer og andre savannedyr er også stengt inntil videre, men du kan se dyrene når de oppholder seg utendørs på savannen.

Områder hvor gjester kan klappe dyrene er stengt inntil videre.

Gjester må kjøpe inngangsbillett via nettsiden eller app.

Enkelte lekeplasser er stengt.

Badelandet har utsatt sesongstart til 20. juni.

Les mer om smitteverntiltak i Dyreparken her

Publisert: 26.05.20 kl. 13:28

