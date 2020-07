KRISTIANSAND: Sørlandsbyen med palmestrand er et populært reisemål for nordmenn i sommer. Foto: Mona Langset / VG

Sommerferie i siste liten – ikke for sent å bestille

Om du ennå ikke har bestilt sommerferie er det fortsatt mange muligheter til å finne overnatting i ulike prisklasser landet rundt. Her er alt du trenger å vite.

Oppdatert nå nettopp

2020 er sommeren da de fleste nordmenn skal oppleve Norge. Mange av oss vil ha den helt unike, norske opplevelsenen, så små nisjehoteller og historiske hoteller er mer eller mindre fullbooket i juli.

Administrerende direktør i De Historiske hotell & spisesteder Nils Henrik Geitle forteller at de opplever tidenes booking på hoteller i fjord og fjell. Men også på slike hoteller finner vi ledige rom i juli.

Priseksempler på historiske hotell, dobbeltrom en natt i juli: Haaheim Gaard i Tysnes : 1690 kroner, med frokost.

Vertshuset Røros 1400 kroner, med frokost.

Storfjord hotell Skodje , 2990 kroner, med frokost.

Lillesand Hotel Norge, 1341 for lite dobbeltrom med bad på gangen, eller 2691 kroner for Hamsunsuiten, begge med frokost.

Priser funnet på hotellenes nettsider 2. juli. Det er svært få rom ledig. Vis mer

TYSNES: På Haaheim Gaard er så godt som fullbooket, men det er enkelte ledige rom i juli got 1690 kroner med frokost. Foto: Helge Skodvin / VG

les også Her har reiselivskrisen snudd: – Har eksplodert hos oss

Ledige hotellrom i hele Norge

Mens små nisjehotellene opplever en gullperiode er det krise for andre.

NHOs befolkningsundersøkelse i mai viste at under én av ti nordmenn planla å overnatte på byhotell i sommer. Derfor er det mulig å få gode priser på byhoteller nå. Flere av de store hotellkjedene har sommerkampanjer, Nordic Choice og Scandic har for eksempel opp til 30 prosent rabatt.

THE THIEF: Luksushotellet i Oslo kan bookes med inntil 30 prosent sommerkampanjerabatt. Foto: Mattis Sandblad / VG

– De siste ukene har hotellbookingene økt fra uke til uke, og sist uke var all time high siden coronaen. Likevel er volumet fremdeles langt fra normalen, og antall bookinger ligger på halvparten av volumet på samme tidspunkt i fjor. Så det er mye plass på hoteller i hele Norge, sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge.

Priseksempler på sentrumshotell i tre norske byer, en natt i juli: Comfort Hotel Xpress Youngstorget i Oslo 566 kroner hvis du melder deg inn i Nordic Choice Club.

Bergen Budget Hotel 595 kroner.

P-Hotels Brattøra, Trondheim 699 kroner.

Priser funnet på hotellenes nettsider 1. juli. Vis mer

GEIRANGER: Selv i turistmagneter som her er det fortsatt mange ledige overnattingsmuligheter i sommer. Foto: Stella Bugge / VG

Geiranger

Selv i de mest populære turistområdene på Vestlandet er det mulig å finne overnatting i juli.

– På hotellene i Geiranger er det fremdeles mye ledig kapasitet. Det er også mye ledig på hyttene, sier Katrin Schimmer ved Geirangerfjord.no. Hun anbefaler likevel ikke å vente for lenge med bestilling, for det fylles opp for hver dag nå.

Når VG reise søker etter ledige hotellrom i Geiranger finner vi flere dager med ledig enn med fullbooket på alle hotellene.

Priseksempler på hotell i Geiranger, dobbeltrom en natt i juli: Hotell Geiranger 2490 kroner, med frokost.

Hotell Utsikten 2400 kroner for dobbeltrom med utsikt

Hotel Union Geiranger 3380, med frokost.

Priser funnet på hotellenes nettsider 3. juli. Vis mer

RAMPESTREKEN: Mange vil til Åndalsnes. Foto: Mona Langset / VG

Populært i Åndalsnes

Åndalsnes har lenge vært et attraktivt reisemål for toppturentusiaster, og mange vil gå Romsdalseggen. Hver morgen går det buss fra Åndalsnes sentrum til Vengedalen, der de fleste starter å gå den populære fjellturen. I år har området i tillegg fått mye oppmerksomhet i kjølvannet av TV2-suksessen «Kompani Lauritzen» som ble filmet her. Likevel er det fortsatt ledige hotellrom her i juli.

Populære Hotel Aak i Åndalsnes skriver på sin nettside at de har tatt et bevisst valg for et grønnere reiseliv, derfor er det ikke mulig å booke mindre enn to netter der. Unntak kun hvis det er mindre enn ti dager til ankomst, og det er noe ledig. De har noen få ledige rom i sommer til 7580 kroner for to personer, to netter, inkludert halvpensjon.

Hoteller med rimeligere rom i Åndalsnes i juli: Hotel Geist: 1595 for dobbeltrom med frokost

Grand hotel Bellevue: 1595 for twinrom. Priser funnet på hotellenes nettsider 3. juli Vis mer

les også Romsdalsferie i Kompani Lauritzens fotspor

NORD-NORGE: Rorbuer begynner å bli fullbooket i juli, men det er fortsatt noe ledig. Dette er Å Rorbuer i Lofoten, 7185 kroner for to personer tre netter i juli Foto: Frithjof Fure

Nord-Norge

Mange søringer har planlagt Nord-Norge-ferie i år.

– Vi ser at det er spesielt stor interesse for campingplasser, rorbuer, hytter og de spesielle, mindre overnattingsstedene, særlig på Helgeland og i Lofoten. Men vi vil understreke at det er ledig kapasitet også her, i tillegg til i hele Nord-Norge, sier administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv, Trond Øverås.

Norske turister trenger ikke bekymre seg over at det skal bli trangt om plassen.

– I fjor sto utenlandske gjestedøgn for 44 prosent av overnattingene, så ferierende nordmenn kan dessverre ikke veie opp for dette bortfallet, sier Øverås.

For å hjelpe turistene som kommer nordover i sommer har reiselivsnæringen i landsdelen gått sammen om en digital reiseguide på Facebook

– Når du liker «Nordlendingen» på Facebook, får du en messengermelding som åpner en chatboten «Den digitale nordlendingen. Den gir tips til transport, overnatting aktivitetstilbud og severdigheter, forteller Øverås.

Priseksempler for to personer i Nord-Norge, en natt i juli. Tromsø Lodge & camping : 1045 for campinghytte uten bad, 1645 med bad. 455 kroner for oppstillingsplass campingvogn eller bobil.

Å Rorbuer, Lofoten 2395 kroner for liten rorbu med plass til to.

Thon hotell Alta Sommerkampanje 897 kroner for et dobbeltrom.

Priser funnet på overnattingsstedenes nettsider 1. juli. Vis mer

ÅNDALSNES: Per Ove Haddal nøt utsikten fra området ved Rampestreken i pinsen. I sommerferien blir det mer hengekøye. Foto: Kristin Morseth

Fricamping

Gjør du som Osloparet Kristin Morseth og Per Ove Haddal er det ingen hast med å bestille. De har pakket telt og hengekøyer i bilen og satt kursen nordover.

– Vi bestiller ingen ting, og lar været bestemme hvor vi havner, sier Kristin Morseth.

Allemannsretten i Norge gjør at det sjeldent er vanskelig å finne et sted å overnatte ute. Alle har rett til å bruke utmark uansett hvem som er grunneier. Med andre ord: Du har nærmest uendelige muligheter til å sette opp telt eller hengekøye så lenge du holder deg minst 150 meter unna bebodde hus eller hytter. Hvis du vil bli på samme sted lenger enn to netter må du ha grunneiers tillatelse.

Les også: En natt i hengekøye

AURDAL FJORDCAMPING: Har noen få ledige hytter, men ganske fullt i juli. Foto: Mona Langset / VG

Populære campingplasser

Vil du bo i telt, men likevel ha tilgang til dusj, toaletter, kjøkken, lekeplasser, badestrender og andre fasiliteter, er campingplasser tingen. Mange av campingplassene har ikke forhåndsbooking av bobil- og teltplasser, så der må du bare dukke opp og håpe at det er ledig. Men ønsker du å sove i en ordentlig seng på campingplassen, bør du bestille så snart som mulig. Hytter begynner å bli utsolgt i juli, mens det fortsatt er en del ledig mot slutten av skoleferien.

– I juli er nesten alt av hytter og leiligheter er booket, det er noe mer ledig mot slutten av skoleferien, i august. Bookingen for sommeren 2020 har vært bedre enn på mange år, sier daglig leder ved Åros Feriesenter i Kristiansand, Kristian Herlovsen.

Når nordmenn ikke kan reise sørover i Europa vil mange sikre seg «sydenferie» på Sørlandet. Åros Feriesenter i Kristiansand kommune har oppvarmet basseng, lang sandstrand og ekte palmer. Men også campingplasser i innlandet har hatt bestillingstrykk på campinghytter i juli.

– I midten av juli begynner det å bli fullt, men i august er det mye ledig. Det er de store hyttene med eget bad som er mest ettertraktet, forteller eier og driver av Aurdal Fjordcamp, Knut Sundet.

Priseksempler campinghytter en natt i juli: Åros Feriesenter, 20 kvadratmeter hytte for fire personer, med enkelt bad: 1650 inkludert sluttrengjøring, 600 for å sette opp eget telt.

Aurdal Fjordcamp 500 kroner for enkel hytte, 1250 for leilighet med bad og toalett, 840 for å sette opp telt.

Bogstad camping, Oslo 1150 for hytte uten bad, 1455 med bad, og 455 for å sette opp telt. Her kan teltplassen forhåndsbestilles.

Priser funnet på campingplassenes nettsider 1. juli.

På Campingportalen.no finner du lenker til campingplasser over hele landet. Vis mer

forrige











fullskjerm neste CAMPINGSTRAND: Sørlandet er «Norges Syden» Denne stranden er på Åros Feriesenter i Kristiansand.

les også Her får du palmer og Syden-følelse i Norge

Mange leier ut privat hytte og hus

Med det samme hytteforbudet ble opphevet 7. april, begynte nordmenn å bestille feriehus i Norge. Søkesider som Finn Reise og Novasol fikk en voldsom trafikkøkning. I siste halvdel av mars og i april var det dobbelt så mange søk på feriehus og hytter i Norge, som i samme periode i fjor.

Enkelte uker har søket ligget tre – fire ganger høyere enn i fjor.

Likevel er det flere feriehus til leie i Norge nå enn i fjor sommer. Finn reise melder om dobling i antall utleieobjekter i kategorien Feriehus og hytter. Det skyldes i hovedsak at mange flere nordmenn legger ut egen hytte til leie, ifølge Finn.

– Vi vet også at mange leier ut sin private bolig i områder hvor nordmenn ønsker å feriere om sommeren. Spesielt i Kristiansandsområdet er dette utbredt, sier kommersiell direktør for Finn reise, Terje Berge.

Han påpeker at det er et stort potensial for å tjene penger på utleie av sin private bolig i perioder denne står ledig, for etterspørselen er stor.

– Mange steder er det mangel på utleieobjekter, for eksempel i Larvik, Sandefjord og Stavern – som alle ligger høyt på listen over mest søkte områder, sier han.

I skrivende stund finner vi over 5000 ledige feriehus i Norge når vi søker på en uke i midten av juli på Finn Reise og over 7000 ledige den siste skoleferieuken i august.

Ferieboligene til flere av de store utleieselskapene inngår også i søket på Finn Reise.

Airbnb viser ikke hvor mange ledige hus det er totalt når vi søker hele Norge, bare at det er «mer enn 300» den siste uken i juli. Når vi begrenser søket til geografiske områder får vi 68 treff i Sandefjord, 124 i Tønsberg og 194 i Kristiansand den siste ulken i juli.

Priseksepler hytter til leie Sørlandet, Søgne: Villa med eget basseng, kort gangavstand til badestrender, fem soverom og ti senger. Ledig i skoleferien for 50.000 kroner per uke.

Mandals skjærgård: Hytte på øy utenfor Mandal, usjenert med egen badeplass og båt. Fire soverom og åtte senger. Leies ut for 20.000 til 50.000 per uke.

Lofoten: Stor enebolig ved havet, 80 kvadratmeter terrasse og flott utsikt. Fire soverom og åtte senger. Ledig fra og med neste uke for 22.000 per uke. Priser hentet fra Finn Reise 2. juli Vis mer

forrige







fullskjerm neste SØRLANDET, SØGNE: 50.000 per uke.

les også Slik finner du feriehus i Sommer-Norge

Mange muligheter hos DNT

Overnatting på Turistforeningshytter må planlegges i år. På grunn av smittevernrestriksjonene gjelder ikke regelen om at det alltid er plass til alle som dukker opp.

Overnattingen må forhåndsbestilles på hyttenes nettside som du finner på ut.no. Det gjelder både for betjente, selvbetjente og ubetjente hytter. Det er heller ikke tillatt å sette opp telt rett utenfor hyttene eller benytte toaletter og dusj inne hvis du ikke bor der. Les mer om årets hytteregler på Dnt.no/hytter-covid-19

Men selv med mindre kapasitet er det fortsatt mye ledig i hele sommer, opplyser kommunikasjonssjef i DNT, Mette Øinæs Habberstad. Selv en del betjente hytter har fortsatt plass i juli, for eksempel Lysefjorden turisthytte og Haukeliseter fjellstue, Nørstedalseter i Breheimen og Svukuriset i Femundsmarka.

– I Narviksfjellene har vi vanligvis mye besøk fra svenske og finske gjester, men de uteblir i år. De betyr at de 27 hyttene i området der har mye ledig kapasitet. I hele Setesdal vesthei er det også mye ledig på Turistforeningshyttene, forteller hun.

Andre hytter er nesten fullbooket i helgene, men har ledig kapasitet på hverdagene. For eksempel Stranddalen i Rogaland og Skåpet i Ryfylkeheiene og hyttene i Oslomarka.

Priseksempler Turistforeningen 2020 (Gjelder for hytter som driftes av Oslo og omland): Dobbeltrom betjent hytte, inkludert frokost, niste og treretters middag. Voksen 960 medlem/1225 ikke-medlem. Ungdom 775 medlem/1225 ikke-medlem. Barn 480 medlem/ 665 ikke-medlem.

Seng på sovesal: Voksen 225 medlem/297 ikke-medlem. Ungdom halv pris. Barn 75 medlem/114 ikke-medlem

Selvbetjeningshytter: Voksen 280 medlem/400 ikke-medlem. Ungdom 140 medlem/400 ikke-medlem. Barn gratis. Hund i hunderom 100. Vis mer

forrige





fullskjerm neste TURISTFORENINGSHYTTE: En lys sommernatt på Liomseter i Gausdal vestfjell.

Enkle hytter hos Statskog og natur

Statskog har også åpnet sine hytter etter coronastengningen. Nå er det igjen mulig å bo rimelig eller helt gratis i enkle hytter eller koier. I koiene er regelen at du kan overnatte en natt per hytte, og at du må rydde og vaske etter deg. Disse hyttene er det ingen booking på. Les mer på Statskog.no.

Du kan også leie svært billige hytter med enkel standard gjennom natur. Noen av disse hyttene eiers av Statskog, og noen eies av fjellstyrene. De fleste ligger litt utenfor allfarvei, og er rettet mot jakt og fiske.

Markedsansvarlig Torbjørn Kvien Madsen forteller at de hadde 100 prosent økning i trafikken til sin nettside da myndighetene åpnet for fritidsreiser i Norge.

– Det er åpenbart stor interesse for overnatting og ferie i Norge for tiden, sier han.

Det til tross: Da vi sjekket Inatur.no den 2. juli, var det i overkant av 400 hytter ledige en hel uke i midten av juli, og nesten 600 den siste skoleferieuken i august.

Priseksempler natur Synnervika: Tømmerhus ved bredden av Femunden, båt og gratis fiske inkludert. To soverom, ni sengeplasser. Strøm. Utedo. 1200 kroner per døgn. Noe ledig i august.

Leppehytta: Liten hytte med fine tur- og fiskemuligheter i Gausdal Vestfjell. Uten strøm. Utedo. Sengeplass til fem. 550 per døgn. Noe ledig i august.

Glitterbue: Liten hytte med sengeplass til fire i Skjåk allmenning, Breheimen Nasjonalpark. Utedo og stearinlys. 200 per døgn. Mye ledig i juli og august. Vis mer

forrige







fullskjerm neste SYNNERVIKA: Tømmerhytte med båt og fiskerett ved Femunden, 1200 per døgn.

les også Her finner du de fineste turene i din egen skog

Mindre plass på fly, tog og båt

På grunn av en-metersregelen som fortsatt gjelder, kjører busser og tog med redusert kapasitet i sommer, så hvis du planlegger å reise kollektivt, bør du kjøpe billetter så fort som mulig.

Det er ikke umulig å legge opp til ferie med kollektivtransport i år, men det kan være litt mer komplisert enn ellers.

Vær oppmerksom på at sightseeingbåter og en del turistattraksjoner også kjører med halv kapasitet og færre avganger i år, så er det noe du vet at du vil få med deg lønner det seg å bestille nå.

les også Disse strendene kan heise Blått Flagg i år

BOBILPARKERING: Fagernes camping har utvidet plassen til bobilene i år. Foto: Kaja Funder Idstad / Fagernes camping

Bobil

Allerede i midten av april skrev vi om bobilboom til sommeren. De største utleieselskapene hadde aldri opplevd maken til bobinteresse blant nordmenn, og fortalte om ventelister for de mest populære ukene.

Likevel er det ikke helt umulig å skaffe seg bobil i sommer, da det fortsatt kommer inn avbestillinger fra utlandet.

– Den enkleste måten å kunne sikre seg en av bilene som blir avbestilt på, er å ringe oss eller følge med på vår nettside, sier Stian Skaufjell hos utleieselskapet McRent Oslo.

Bjørn Arve Opsahl som både selger og leier ut bobiler forteller at han kan skaffe nye bobiler til rundt 900.000 kroner med 14 dagers leveringstid. For leie er de fullbooket i Sør-Norge i midten av juli, men noe ledig tidlig og sent i skoleferien.

Direktør for Finn Reise, Terje Berge kan fortelle at de har registrert stor interesse for å kjøpe brukt bobil den siste tiden.

Å leie bobil for fire personer en uke i høysesong koster rundt 20.000 kroner.

HUNDERFOSSEN: Denne, og de andre familieparkene har begrenset antall gjester i år. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Husk å booke familieparken

Smitteverntiltakene i familieparkene innebærer blant annet et begrenset antall gjester hver dag, og at alle inngangsbilletter må kjøpes online på forhånd.

– Helt siden statsministeren kunngjorde at parkene kunne åpne igjen, har vi hatt en eksplosjon i bookinger av feriepakker med parkbilletter og overnatting. Nå ligger vi 107 prosent foran hele fjoråret, og har aldri opplevd lignende etterspørsel, sier direktør i Hunderfossen, Hogne Høstmælingen.

– Foreløpig er det likevel ingen fullsolgte dager i juli, men det kan endre seg fort, så vi anbefaler alle å bestille parkbilletter allerede nå for å sikre seg plass, sier han.

Også i Dyreparken er det stort bestillingstrykk om dagen.

– Bookingen er langt over samme uker tidligere år, og viser at populære dager begynner å fylle seg. Men det er ennå plass til dem som skulle ønske å ta turen til Dyreparken denne sommeren. Kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann, hvor plassene også er begrenset i år, begynner å fylle seg, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken Bjørnstad Schjøtt i Dyreparken. I år spilles forestillingene for maks 200 gjester av gangen.

les også Her er nyhetene i familieparkene

forrige





fullskjerm neste EBELTOFT: Dansk feriehus til leie for 8580 NOK en uke i august.

Danmarksboom

Mange fikk det travelt med å søke etter hotell og feriehus i Danmark da regjeringen varslet om at Danmark ikke lenger skulle omfattes av UDs reiseråd. Siden 15. juni har nordmenn kunnet reise til Danmark uten å sitte i karantene hverken i Norge eller Danmark.

– Hotellbooking i Danmark ble firedoblet samme dag som denne beskjeden kom fra Erna Solberg. Men en firedobling av hotellbookingen er likevel ikke noe stort volum i og med at utgangspunktet var lavt. Det er fortsatt mye ledig hotellkapasitet i Danmark. Men feriehus er nesten utsolgt i juli, sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge.

– Danskene skal også ha hjemmeferie, og har booket feriehus i eget land. Det danskene ikke har bestilt selv, har nordmenn og tyskere tatt. I ukene 28, 29, 30 og 31 finnes det nesten ikke noe ledig, men det er fremdeles noe helt i slutten av skoleferien, sier norgesansvarlig for Novasol og Dansommer, Pia Buen.

Priseksempler Feriehus Danmark Ebeltoft: Sommerhus ved Lyngsbæk Strand, tre soverom, seks senger. 8580 NOK den siste skoleferieuken.

Nordstrand: Rekkehus over tre plan med tre balkonger, fire soverom og åtte senger, 17.950 NOK den siste skoleferieuken. Priser funnet på Novasol.no 3. juni Vis mer

DANMARK: På danske badehotell får du frisk sjøluft og god mat. Foto: Dag Fonbæk / VG

Får du ikke tak i feriehus i Danmark er danske badehoteller en mulighet. VG har tidligere skrevet om badehotellene som ble populære rundt århundreskiftet, da folk ville kombinere gåturer på stranden med frisk havluft, avslappende bad og god mat.

Priseksempler badehotell, dobbeltrom en natt i midten av juli: Marinelyst Strandhotel i Helsingør 1759 DKK (ca. 2520 NOK) inkludert frokost og treretters middag

Skovshoved Hotel i Charlottenlund 1570 DKK (ca. 2250 NOK)

Gilleleje Badehotell i Gilleleje 1790 DKK (ca. 2570 NOK) inkludert adgang til tyrkisk bad og badstue Priser funnet på overnattingsstedenes egne nettsider 2. juli. Vis mer

Publisert: 06.06.20 kl. 05:46 Oppdatert: 04.07.20 kl. 01:08

