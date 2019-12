KUL GATE: Det er spennende å gå på oppdagelsesferd i de mange mindre kjente gatene i Arroios, for eksempel Rua do Bem-Formoso. Foto: Kikka Krog

Kåret til verdens kuleste nabolag

ARROIS (VG) For få år siden var Arroios et beryktet og fryktet dop- og prostitusjonsstrøk i Lisboa som turister ble anbefalt å styre unna. Nå er bydelen kåret til verdens kuleste nabolag.

Det ypperste innen up-and-coming kunst, kultur, mat og drikke på kloden akkurat nå, finner du i den flerkulturelle bydelen Arroios i hjertet av Lisboa. Det mener i hvert fall utelivsekspertene i Time Out Magazine.

Nylig lanserte de en liste over de femti kuleste nabolagene i verden, hvor altså Arroios troner øverst, fulgt av Shimokitazawa i Tokyo og Onikan i Lagos, Nigeria.

VEGGPRYD: Arroios kan skilte med mye kul gatekunst. I Rua de Saco finner vi dette imponerende mega-verket over to vegger, signert kunstneren som går under navnet Violant. Foto: Kikka Krog

Time Out trekker blant annet frem den vellykkede balansen mellom nytt og gammelt og skryter av all den stilige gatekunsten, mangfoldet og mylderet av spisesteder hvor du kan nyte mat og drikke fra alle verdenshjørner.

For mange i Lisboa er denne nyvunne statusen til Arroios vanskelig å ta inn over seg. For dem har området alltid vært ensbetydende med kriminalitet, narkohandel og prostitusjon, et strøk de hele livet er blitt rådet til å skygge unna, og i hvert fall ikke oppsøke på nattetid.

BERYKTET BAR: Norske Elin Moe (50) på Bar do Infame som er utsmykket med et 3D-kunstverk av den portugisiske øko-kunstneren Bordalo II: en øyenstikker laget av gamle maskindeler og annet avfall. Foto: Kikka Krog

– Mannen min ble litt skeptisk da jeg fortalte ham hvor jeg skulle. Han tilbød seg å kjøre meg til døren, ler norske Elin Moe (50) som er gift med en portugiser og har bodd i Lisboa siden 2012.

Vi møter henne i baren til den nokså nyetablerte restauranten Infame – som betyr «beryktet» på portugisisk. Et passende navn, kan man kanskje si, i og med plasseringen på hjørnet av Largo de Intendente, en del av Arroios som inntil for få år siden var kjent som Lisboas «red light district».







FANCY: 1908 Lisboa Hotel og restaurant Infame holder til i dette storslåtte Art Nouveau-bygget fra 1908. Foto: Kikka Krog

Fra beryktet til berømt

Positive ting begynte å skje i 2011 da daværende ordfører i Lisboa, og nåværende statsminister i Portugal, António Costa, bestemte seg for å flytte ordførerkontoret til Intendente, det mest belastede området av Arroios, for en treårsperiode. Målet var å få bukt med de største problemene og gi bydelen et sosioøkonomisk løft, noe à la det Oslo har forsøkt med Tøyen.

Det ble satt inn mange ressurser for å gjøre gatene og plassene både tryggere og vakrere. Blant annet ble gatekunstnere oppmuntret til å forskjønne og «humanisere» mang en grå, kjedelig murvegg i området. Åtte år senere kan man vel konkludere med strategien til Costa og co. har hatt god effekt. Likevel er det mye som gjenstår.

MARKED: En søndag i måneden er det marked på Largo de Intendente. Her selges typisk portugisiske matvarer, håndlagde såper og smykker, brukte klær etc. Foto: Kikka Krog

– Det er blitt mye renere her, forteller en kvinne som jobber i en av butikkene på Largo de Intendente.

– Men det er bare på overflaten. Problemene er der fortsatt. De er bare mindre synlige.

På kort tid har Largo de Intendente slått seg opp til å bli et av de mest populære utelivs-områdene i Lisboa. Den imponerende art nouveau-bygningen fra 1908 på hjørnet av plassen ut mot bydelens hovedpulsåre Avenida Almirante Reis er nyoppusset og omgjort til fancy 1908 Lisboa Hotel. I tillegg huser bygget Infame bar og restaurant.







BAKGATE: De mest eksotiske spisestedene og vannhullene finner du i bakgatene. Foto: Kikka Krog

Rett over gaten ligger Ramiro som trolig er Lisboas mest berømte og tradisjonsrike sjømat-restaurant. Hvis du vil spise her, gjør du lurt i å bestille bord på forhånd, for ikke sjelden er det lange køer på utsiden. At en så forholdsvis dyr og førsteklasses restaurant har klart å overleve i dette tøffe strøket år etter år, kan jo tyde på at maten de serverer er verdt å risikere liv og lemmer for. Ryktene sier så.

På torget Largo de Intendente finner vi flust av hyggelige kafeer, restauranter og uteserveringer. For den som ønsker god mat og drikke til en billig penge, er for eksempel Josephine et godt valg. Der kan du kjøpe dagens lunsj – inkludert et glass limonade eller vin og kaffe – til 7,50 euro. Svinebiffen med couscous og salat til, som vi ble servert, smakte i hvert fall helt utmerket.











FLISEFINT: Suvenir- og gaveforretningen A Vida Portuguesa, med en av Lisboas vakreste husfasader, holder til i den gamle keramikkflise-fabrikken på Largo de Intendente. Foto: Kikka Krog

Midt på plassen står en rødfarget smijernsinstallasjon med hvilebenker, laget av Joana Vasconcelos, en av Portugals mest berømte kunstnere. Suvenir- og gavebutikken A Vida Portuguesa, som holder til i en gammel keramikkfliser-fabrikk, har trolig Lisboas nydeligst dekorerte husfasade og er verdt å se bare av den grunn. Casa Independente, tvers over plassen, er et kombinert serveringssted og kulturhus hvor det jevnlig arrangeres konserter, poesikvelder og teaterforestillinger.

KULER´N I PARKEN: Mariana Teixeira (20), Beatriz Banha (24) og Luísa Luz (28) bor i verdens kuleste bydel, Arroios. Her sitter de og slapper av i Alameda-parken. Foto: Kikka Krog

I Alameda-parken nord i Arroios møter vi venninnene Mariana Teixeira (20), Beatriz Banha (24) og Luísa Luz (28). De kommer alle tre fra byen Évora, men bosatte seg i Arroios da de flyttet til Lisboa for å studere. Jentene ler godt og mildt uforstående til at deres bydel ifølge Time Out er verdens kuleste.

– Jo da, det er helt kult å bo her. Men det er ikke noe her som er utpreget kult, sier de og beskriver Arroios som et upretensiøst sted med en overvekt av gamle folk, innvandrere og studenter.

– Men det er kanskje nettopp det som gjør det kult, reflekterer de.

Når de tenker etter, er det likevel på én ting de har merket at Arroios er blitt «kulere» i det siste: Husleieprisene har skutt i været. Nyinnflyttere må gjerne ut med rundt 600 euro for å leie en liten hybel her.

– Nesten like mye som en portugisisk minstelønn, forteller de.

KULEST I VERDEN: Arroios er det kuleste nabolaget i verden skal vi tro Time Out Magazine. Dette bildet fra Largo de Intendente viser den spesielle suvenirbutikken A Vida Portuguesa og nabobygget med kafeen O das Joanas. Foto: Kikka Krog

Her kan du bo i Arroios

Staselig: 1908 Lisboa Hotel. Nytt firestjerners hotell i nyrestaurert art nouveau-bygning. Pris for dobbeltrom: Ca. 1300–1500 kroner per natt. Adresse: Largo do Intendente Pina Manique 6 / Avenida Almirante Reis 2.

Middels: Hotel Travel Park Lisboa. Trestjerners standard-hotell. Pris for dobbeltrom: ca. 700–900 kroner per natt. Adresse: Av. Almirante Reis 64.

Rimelig: Planet House. Moderne gjestehus for ungdommelige mennesker. Pris for dobbeltrom: Ca. 600 kroner per natt. Adresse: Rua dos Anjos 45.









TING OG TANG: I denne butikken i Av. Almirante Reis, like nedenfor Alameda, har de det meste av ting du trolig ikke trenger. Foto: Kikka Krog

