TRETOPPHYTTE: «Treetop Island» er en bitte liten øy med en tretopphytte i et skogstjern på Sørlandet. Foto: @janfriestad

Sommerferie i toppen av et tre

Ta trappen til topps og våkn opp til lyden av fuglekvitter og en helt spesiell utsikt.

Etter at den første utleiehytta ble bygget oppe i trærne i Veldre Almenning på Ringsaker i 2006 har det nærmest vært en tretopphytte-boom i Norge. Nå finnes det mellom 30 og 40 utleiehytter i tretopphøyde fra Sørlandskysten til Trøndelag.

– Å bygge hytter i trær er ikke noe nytt. Det har mennesker gjort til alle tider, sier Frode Schei.

Han var det første som kom på ideen om å bygge hytter i trærne til turistformål i Norge.

EKORNSELFIE: Frode Schei, gründer av de første tretopphyttene i Norge tar selfie med en hyttegjest Foto: Frode Schei

– For meg var det å bygge hytter i trærne noe jeg hadde gjort siden guttedagene på 70-tallet. Senere har jeg utdannet meg innen skogbruk, og drevet med fritidsaktiviteter som har gitt erfaring med naturlover, mye med hanggliding. Derfor kan jeg mye om vind, skog og elementer, og det er viktig når man skal bygge sikre hytter i levende trær, sier han.

Schei er opptatt av at tretopphyttene skal være trygge.

– Man må ta hensyn til mange fysiske lover når man skal bygge på den måten, sier han. Men legger til at så langt han vet har det ikke skjedd ulykker med noen av tretopphyttene i Norge.

Frode Scheis allsidige naturinteresse har også vært en drivkraft for å bygge hytter i trærne. Han har fokus på at gjestene skal komme tett på dyre- og fuglelivet rundt hyttene. Derfor er blant annet fuglefrø inkludert i leieprisen.

HYTTENABOER: Gründer Frode Schei legger vekt på at gjestene skal komme tett på dyrelivet i skogen på Ringsaker Foto: tretopphytter.no

Luksus i naturen

Samtidig som flere nordmenn oppdager friluftslivets gleder og finner lykken med å sove i hengekøye, øker også etterspørselen etter luksus i tretoppene og muligheten til å våkne omgitt av ekorn og småfugl etter en natt i en behagelig seng.

VG reise har innhentet overnattingspriser på nettsidene til hytteutleiere fra Sørlandet til Trøndelag. Prisene gjelder for hele hytta, uavhengig av hvor mange som bor i den. For de fleste kommer også et rengjøringsgebyr i tillegg. På grunn av coronasituasjonen kan du ikke velge å gjøre rent hytta selv ved avreise i år.

Tretopphyttene er presentert i rekkefølge fra Sørlandet og nordover:













fullskjerm GJERSTAD: «Gjøkeredet» Her kommer fuglene på besøkpå terrassen.

Gjerstad, Aust-Agder

I sørlandskommunen Gjerstad, litt inn i landet mellom Kragerø og Risør, er det tre tretopphytter: «Kråkeslottet» ligger på Tångvall ved Lundvann. Her er det tre etasjer med soverom, fullt utstyrt kjøkken inkludert oppvaskmaskin, bad dusj og toalett og sengeplass til åtte. «Gjøkeredet» og «Flåklypa» ligger i Digerdal, begge med soveplass for seks til åtte, vann til oppvask, men ikke drikkevann, vedfyring og utedo på bakkeplan.

Pris fra 2500 til 4999 kroner døgnet. Trehyttene.no









fullskjerm FIDDAN: «Treetop island» er en bitteliten øy med tretopphytte i et skogstjern

Fiddan, Aust-Agder

The Times har omtalt Øy-hytta på «Treetop Island» i Bervannet på Sørlandet som et spektakulært skandinavisk reisemål. Dette er en av de to hyttene på Fiddan, 45 minutters kjøring inn i landet fra Mandal. (Se også bildet helt øverst på siden). «Øy-hytta» har hems med tre sengeplasser og sofakrok i stuen som kan gjøres om til dobbeltseng. Kjøkkenet har gasskomfyr og kjøleskap drevet av solceller. En 12V pumpe gir vann i kranen og lys i hytta og på utedoen. Kano eller robot følger med.

«Villmarkstårnet» er bygget langs en elgsti ved Svartevann, midt i den sørlandske villmarka, Her er det seks sengeplasser, gassdrevet koketopp og kjøleskap, vedkomfyr med kokeplate og stekeovn og vaskevann fra regntank. På bakkeplan er det utedo, bålplass og badestamp.

Pris «Øy-hytta» fra 2600 og «Villmarkstårnet» fra 2390 kroner døgnet.

Treetop.fiddan.no







fullskjerm HARMARK: «Gluba» tretopphytte ligger midt i de sørlandske skoger, like ved Glubetjønna

Harmark, Aust-Agder

«Gluba» tretopphytte finner du oppe i trærne mellom Kristiansand og Farsund. Selv om det er like ved sørlandskysten er den nærmeste stranden en innsjø, nærmere bestemt Glubetjønna. Hytta har en dobbeltseng, pluss en hems med plass til to barn, og en sovesofa. Det er et lite kjøkken med vann fra regnvannsoppsamlingstank og lys med strøm fra solcellepanel og snurredass. På verandaen er det halvtak over en sjeselong, spisebord og hengekøye. Kano på Glubetjønna er inkludert i prisen.

Pris fra 2000 kroner døgnet Gluba.no











fullskjerm HALDEN: Like ved Sverige holder «Tretopphytter på grensen» til

Halden

I skogen utenfor Halden holder firmaet Tretopphytter på Grensen til. Her finner du «Elghytta» og «Beverhytta» mellom trærne åtte meter over bakken. Begge har soveplass til syv, varmt og kaldt vann i springen, biodo inne og utedo på bakken.

«Elghytta» er tilpasset rullestolbrukere med større bad og atkomst via en rampe. Med i leien følger en «Tunejolle» av tre som ligger på vannet nedenfor hyttene.

Pris fra 2990 til 4990 kroner døgnet. www.tretopphyttergrensen.no









fullskjerm OSLOFJORDEN: Fin utsikt fra hemsen på «Ugleredet»

Nordre Vegge, Oslofjorden

En times kjøring sør for Oslo finner du «Tretopphytter Oslofjord» åtte meter opp i trærne, 100 meter over bakken i skog med barlind og misteltein. Hyttene, som er trygt forankret i furuene, er oppkalt etter fugler som holder til i området: «Ugleredet», «Haukeredet», «Falkeredet», «Ørneredet» og «Våkeredet.» Alle hyttene har bad og kjøkkenkrok med komfyr og kjøleskap og innlagt vann, soveplass for syv til ni personer, og hems med store takvinduer.

Pris fra 2990 til 5999 kroner døgnet. Tretopphytter-oslofjord.no













fullskjerm

Sandane, Gloppen

Olav Aarbrekk som bygget de to «Engeset Trehyttene» på Sandane er utdannet snekker, og lærer innen idrett og friluftsliv. Til hyttene brukte han erfaring fra begge områdene.

Hyttene er organiske, fuglene har bygget reir i fuglekassene i kledningen. Begge har store vindusflater mot fjorden, vannbåren varme og lys med solceller og komfyr med gass. Toalettene er av forbrenningstypen.

Den minste hytta har dobbeltseng, en hengekøye og mulighet for å legge inn en ekstra madrass på gulvet. Den største, Familiehytta, har to etasjer med et «klatretre» imellom, eller så kan man også gå i på utsiden. Her er det fem sengeplasser nede pluss en dobbel sovesofa oppe. Ute er det felles grillplass med bålpanne.

Leies ut via Airbnb. Den lille for 2150 og den store for 3150 kroner døgnet, pluss airbnb-gebyr. Kan også bestilles via Gloppen hotell. Facebook.com/engesettrehytter









fullskjerm ULVIK: I «Hardanger Panorama Lodge er det god plass og god utsikt:

Ulvik, Hardanger

I «Hardanger Panorama Lodge» kan du tilbringe natten 11 meter over bakken og ha utsikt til Hardangerfjorden. Den 54 kvadratmeter store hytta er bygget på stålsøyler, og inneholder blant annet tre soverom med sengeplass til seks, bad med innlagt vann, dusj og toalett, wifi og velutstyrt kjøkken. Hvis du ikke vil bruke kjøkkenet kan du bestille mat fra Hardanger Gjestehus.

Pris fra 3999 kroner døgnet. Hardangerpanoramalodge.no

fullskjerm FINNSKOGEN: Pan-hyttene med prisbelønt design.

Finnskogen, Solør

Pan-hyttene på Finnskogen er riktig nok ikke bygget i trær, men de står på stålkonstruksjner i tretopphøyde. Hyttene har fått internasjonal oppmerksomhet for sitt design og ingeniørløsninger. I 2019 vant PAN Tretopphytter hovedprisen i arkitekturkonkurransen European Steel Design Awards. Arkitektens visjon var å lage noe som skulle falle naturlig inn i det eksisterende landskapet, uten å lage inngrep i naturen.

Det er to hytter på 40 kvadratmeter. Begge har sengeplass til seks, kjøkken, dusj og toalett, innlagt strøm og vann.

Pris fra 3990 kroner døgnet. Panhytter.no

fullskjerm RINGSAKER: Hyttene er fundamentert i levende trær

Ringsaker

Det var på Ringsaker, 1,5 times kjøring nord for Oslo, tretopphytteeventyret startet i 2006. Mens noen tretopphytter i virkeligheten står på solide fundamenter på bakken, er de fleste hyttene her forankret i levende trær.

Her er det i dag seks helt unike hytter i trærne, pluss en lavvo på bakken. «Himmelhytta» er en eksklusiv hytte med glasstak over sovehemsen og utsikt til stjernene, med sengeplass til syv på en kolle i Veldre Almenning. «Gran» passer best til småbarnsfamilier med atkomst via en 40 meter lang trebro, og sengeplass til syv, også den i Veldre Almenning. «Klatrehytta» ligger på Helgøya i Mjøsa. Her er det soveplass til åtte. Alle hyttene har biotoalett og dusj.

Pris fra 1999 kroner til 4999 kroner døgnet, fuglefrø inkludert. Tretopphytter.no











fullskjerm VALDRES: «Dyttholsknatten» ligger ved elva

Hedalen, Valdres

Like ved Vassfaret nasjonalpark, i Hedalen, ligger de tre Fosstop-hyttene. De har alle høy standard med dusj, toalett, og kjøkken med kjøleskap og gassovn. «Dyttholknatten» har to soverom og sengeplass til fem, «Treknatta 1» og «Treknatta 2" som ligger ved siden av hverandre, har begge tre soverom med sengeplass til seks og fullt utstyrt kjøkken og bad.

Pris fra 3000 til 4500 kroner døgnet. Fosstopp.com









fullskjerm TRYSIL: «Elvehytta» ligger i Nybergsund, ved Trysilelva.

Nybergsund, Trysil

Ved gården Targ i Nybergsund, er «Elvehytta» bygget på påler syv meter over bakken. Den ligger helt nede ved Trysilelva. Her er det sengeplass til syv, kjøkkenkrok med kjøleskap og gasskomfyr. Hytta har også bad med forbrenningstoalett og dusjmulighet. Atkomsten til hytta er via en 35 meter lang bro som snor seg mellom trærne. Den gjør det mulig å komme dit med barnevogn eller rullestol.

Pris fra 2699 kroner døgnet. Trysiltretopphytter.store











fullskjerm TRYSIL: «Lykketoppen» ligger øde i skogen, men likevel bare ti minutter fra senrum.

Korsberget, Trysil

I de mørke og uberørte Trysilskogene, finner du «Lykketoppen» med åtte sengeplasser, åtte meter over bakken. Her er det vedfyring, solcellepanel og gasskomfyr, kjøleskap og bio-toalett inne i hytta. Selv om den ligger avsides til, er det ikke mer enn ti minutter å kjøre fra Trysil sentrum.

Pris fra 2990 til 4990 kroner døgnet. Tretoppentrysil.no

BILDE FREDAG ETTER LUNSJ







fullskjerm ENGERDAL: Bo i skogen sør for Røros

Engerdal

120 kilometer sør for Røros, på påler syv meter over bakken og 740 meter over havet, finner du «Kraggebua.» Like ved er det en gapahuk med bålplass, kaffekjele og sittebenker, 300 meter fra parkeringsplassen. På 22 kvadratmeter rommer den to soverom og hems med til sammen åtte soveplasser, gasskomfyr og kjøleskap. Vannforsyning via kanner med vann fra gården. Utedo i vedboden under hytta. En TV-skjerm i hytta formidler livet i fuglekassene «live» i hekketiden.

Pris fra 1830 til 2750 kroner døgnet. Tretopphytta.com

SOKNEDAL: Hytta i treet befinner seg bokstavelig talt på høyde med trekronene Foto: Hytta i treet

Soknedal, Trøndelag

Syv meter opp i furutoppene, 550 meter over havet, syv mil sør for Trondheim, i et område helt for seg selv, finner du den 14 kvadratmeter store «Hytta i treet» Den har soveplass til syv, kjøkkenkrok med gasskomfyr, bad med utslagsvask og utedo på bakkeplan.

Pris fra 1899 til 3499 kroner døgnet, fuglefrø inkludert. Hyttaitreet.no

INDERØY: Her kan du bo i «Spettespiret.» Foto: Letnes gård

Inderøy, Trøndelag

Ved Letnes gård på Inderøy er «Spettsespiret» bygget på påler slik at du kan bo i tretopphøyde. Her er det flott utsikt over Beitstadfjorden og Nordfjellet. Hytta har soveplass til seks og et lite kjøkken med kjøleskap, gasskomfyr og vann. I etasjen under, på bakkenivå, er det toalett og dusj. Utenfor er det en vedoppvarmet badestamp. Letnes.wordpress.com

Pris fra 2700 for en natt, 5000 for tre netter.

NAMDALEN: Her kan du bo i «Konglehytta» Foto: Ingeborg Fyrileiv Guldvik / Trio Media

Namdalen, Trøndelag

30 minutter nord for Namsos kan du bo tett på naturen i «Konglehytta Himmelhøy.» Her er det sengeplass til syv, fire av dem på hemsen med takvinduer. Hytta har bad med biotoalett, 12 v strøm og vann fra tank. Kjøkkenet har gasskomfyr og gasskjøleskap.

Pris fra 2495 kroner døgnet, fuglefrø og kano inkludert. Himmelhoi.no

Publisert: 13.06.20 kl. 09:03

