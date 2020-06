BEKYMRET: – Det er viktig å være klar over at sykehusene i mange land fortsatt er sterkt preget av coronapandemien, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG. Foto: Heiko Junge

Nakstad bekymret for Syden-utfart: – Folk bør tenke seg om

SAS og Norwegian setter opp flere utenlandsruter fra neste uke. Nakstad ber folk bruke sunn fornuft før de bestiller sydenturen.

Søndag åpnet Spania grensene for nordmenn.

Italia åpnet landet for besøkende fra EU og Schengen allerede 3. juni, mens Frankrike gjorde det samme 15. juni.

Disse landene ligger på topp seks-listen over de landene som er hardest rammet av coronapandemien, selv om de nå har fått smittetallene under kontroll.

Utenriksdepartementet fraråder nordmenn å reise dit.

Åpner opp flere ruter neste uke

Samtidig åpner SAS og Norwegian opp for en rekke reisemål fra neste uke. Fly settes opp til steder som Palma de Mallorca, Gran Canaria, Alicante, Malaga og Barcelona fra Oslo.

Nordmenns potensiell sydenutfart bekymrer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad:

– Folk bør tenke seg om før de planlegger slike reiser, skriver han i en e-post til VG.

FULLT: På søndag var det godt med folk på stranden i Barcelona. Foto: NACHO DOCE / X01629

Land som Frankrike har fremdeles høye smittetall, og 242 dødsfall den siste uken, ifølge VGs oversikt.

– Det er viktig å være klar over at sykehusene i mange land fortsatt er sterkt preget av coronapandemien. Det kan påvirke den behandlingen man tilbys dersom man blir syk i utlandet, sier Nakstad.

– Hvis du planlegger å dra til land som Utenriksdepartementet fraråder å reise til, bør du sette deg godt inn i hva det innebærer for forsikringsdekning og muligheter for hjelp hvis uforutsette ting skjer.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak er gjort for nordiske land som oppfyller visse smittekrav.

Det betyr at du risikerer å ikke få hjelp hvis du får problemer på reisen.

I tre måneder har Spania hatt en av Europas strengeste coronarestriksjoner. Landet er et av de hardest rammede i Europa, med over 245.000 registrert smittet av coronaviruset. Til sammen har Spania registrert over 28.000 coronadødsfall.

Til sammenligning er tallene i Norge henholdsvis 8742 og 248.

Flyselskaper merker økt pågang

Norwegian sier til VG at responsen er positiv når det gjelder pågangen til Spania og andre europeiske reisemål. Hverken Norwegian eller SAS ønsker å opplyse om hvor mange nordmenn som snart er på vei til sørligere strøk.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff, sier til VG at de fra juli setter opp en rekke nye ruter på grunn av økt etterspørsel.

– Vi vurderer markedet fortløpende med tanke på nye ruter og økt frekvens på de eksisterende rutene, sier han.

Han legger til at det er langt færre som reiser sammenlignet med en normal sommer.

Ulike forsikringsregler

Forsikringsselskaper har ulik praksis på reiser under coronapandemien. Gjensidige dekker deg under reisen, bortsett fra covid-19-sykdom og utgifter i forbindelse med viruset.

De siste dagene har Gjensidige opplevd stor pågang fra mange som vil flytte forsikringen sin til dem, opplyser kommunikasjonssjef Christian Haraldsen til VG.

Det sees i sammenheng med at de er blant få forsikringsselskaper som dekker deg hvis du reiser til et land på tross av UDs reiseråd.

Tryg og Europeiske Reiseforsikring følger UDs reiseråd og forsikrer derfor ingen som velger å trosse rådene og reiser utenfor Norden.

Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If, sier til VG at de har fått flere spørsmål på hvorfor de ikke gjør det samme som Gjensidige:

KLAR TALE: Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, sier at nordmenn som velger å reise, tar en stor risiko. Foto: BENJAMIN A. WARD

– Det hjelper ikke å få erstattet en mobil eller et fotokamera, hvis du blir alvorlig syk eller skadet og må bli innlagt på privat sykehus i noen uker, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland til VG.

– Myndighetenes reiseråd er derfor en god grunn, og da skal man ikke reise. Når vi i tillegg ikke kan garantere at kundene får nødvendig helsehjelp på tur, ønsker vi ikke at de skal reise. Da dekker vi heller avbestillinger.

Han tror ikke folk er helt klar over hvor dramatisk en sydentur kan ende:

– I teorien er du dekket gjennom Europeiske helsetrygdkort, men problemet er kapasiteten på offentlige sykehus. I Spania hører vi at de prioriterer egne fremfor turister. Og når det gjelder private sykehus er det mange av disse som ikke vil hjelpe deg før du har fått negativ coronatest, sier Handeland.

Det er også en fare for at folk som blir smittet i utlandet, setter seg på fly og reiser hjem til Norge igjen.

– Nå må vi være solidariske, for vi er midt i en nasjonal smittedugnad. Det blir feil av oss å indirekte sende folk ut som kan ta med smitte tilbake.

Publisert: 22.06.20 kl. 18:24

