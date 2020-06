«Københavns Aker Brygge» stenges

Politiet i København innfører strakstiltak etter at folk har strømmet til Sandkaj og Göteborgs Plads i Nordhavn.

Fra klokken 12. 30 tirsdag formiddag har det vært midlertidig forbudt å oppholde seg på disse to populære stedene. Det skriver Ekstra Bladet, som viser til en pressemelding fra København-politiet.

Dette skjer for å hindre coronasmitte, og som følge av tilstandene søndag da mange strømmet til området. Det skal riktignok være lov å bade fra Sandkaj, men området skal forlates når badingen er unnagjort.

– Dessverre opplever vi at det er mange som ikke følger helsemyndighetenes generelle anbefalinger for å begrense smittefaren, derfor etablerer vi nå et oppholdsforbud i området, sier Anne Tønnes som er Københavns politidirektør.

Ekstra Bladets bilder fra stedet mandag viser folk som sitter som sild i tønne mens solen steker på brygga.

Den flytende delen av Sørenga (til venstre) har nå begrensninger på hvor mange personer som kan oppholde seg der samtidig. Foto: Helge Mikalsen

Bymiljøetaten i Oslo har allerede fastsatt begrensninger på det populære badestedet i Oslo, Sørenga. VG var på plass andre pinsedag da det flommet over av badegjester rundt i området, men på selve bryggen var det satt opp vakter som passet på at det kun var to hundre badegjester til stede.

– Vi har satt opp begrensninger på flytedelen på Sørenga for å begrense antallet som er samlet på ett sted, sier Monica T. Olsen, pressevakt bymiljøetaten.

Bymiljøetaten har også ansvar for mange av de brukte badestrendene i området, slik som Huk, Katten og Ingierstrand.

– Det er ikke snakk om at disse skal stenges ned nå, da vi er redde for at folk skal samle seg da på de stedene som holder åpent. Vi velger heller å informere om at folk skal holde avstand, sier hun.

Publisert: 02.06.20 kl. 15:44

