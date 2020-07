PÅ TUR: Det er her du finner Trond Granlund. I marka. Foto: Wenche Granlund/Privat

Min sommerby – Trond Granlunds Lørenskog

En av de virkelige veteranene innen norsk pop og rock har ett sted han tilbringer mer tid enn noe annet: – Du finner meg i Østmarka.

Torstein Norum Bugge

Nå nettopp

I sommer intervjuer vi kjente mennesker om deres beste tips og personlige minner fra byen de har tilbrakt mange somre i.

les også Min sommerby - Dag Otto Lauritzens Grimstad

les også Min sommerby - Erna Solbergs Bergen

les også Min sommerby – Anita Krohn Traaseths Sandefjord

les også Min sommerby – Åge Sten Nilsens Fredrikstad

Det er få som kan skryte på seg like lang fartstid i norsk musikkbransje som Trond Granlund. Fra han ga ut sitt første soloalbum i 1973, «Rock», til årets plateslipp, «Skogslusken», har han vært innom alt fra Elvis Presley-imitasjoner, rock og pop på engelsk, norsk visesang og ikke minst roots- og blues-sjangerne. Granlund vant også Spellemannsprisen i 1981, for albumet «Pleasant Surprise», og var duopartner med Marius Müller (kjent for «Den du veit») i flere år.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Det er altså slettes ingen merittløs mann vi skal studere sommervanene til. Granlund har bodd på Lørenskog rett utenfor Oslo-gryta i det som nesten må kunne kalles en mannsalder.

GITAR FOR HÅNDEN: Dette er nok slik de fleste kjenner Trond Granlund, og det er nok av musikkinstrumenter hos musikeren hjemme på Lørenskog. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Trond Granlund (69) Født og oppvokst på Oslos østkant

Flyttet til Lørenskog i 1968

Debuterte med albumet «Rock» i 1973, og fulgte opp med soloalbumet «Granlund» i 1976. Har gitt ut over 25 album og solgt over en halv million plater

Slo gjennom med låta «Say We’re Not Apart» på slutten av 70-tallet, en hyllest til Elvis

Vant Spellemansprisen i 1981 for albumet «Pleasant Surprise»

Kjent for sin hese, distinkte stemme og rootsorienterte musikk, men har vært innom de fleste sjangre på veien dit

Aktuell med det nye albumet «Skogslusken» Vis mer

Han vokste riktignok opp på Oslos østkant, nærmere bestemt Torshov og Manglerud, og flyttet til Lørenskog i 1968. Og der har han forblitt.

Hva er det som er så fint med Lørenskog, og spesielt om sommeren?

– For meg er Østmarka det fineste med sommeren i Lørenskog og Oslo. Og når været er fint befinner jeg meg der ute i marka syv dager i uka.

Dette med marka skal vi komme tilbake til, for Granlund har et helt spesielt forhold til Oslo-områdets skog og mark.

ØSTMARKA: Granlund i sitt naturlige habitat. Foto: Wenche Granlund/Privat

Dette ser vi også i hvor Granlund anbefaler å spise ute i Lørenskog.

Hva er den fineste uteserveringen?

– Den fineste uteserveringen er å sitte ute i naturen og spise medbrakt frukt.

Skal du til Lørenskog kan det altså hende at du ikke skal belage deg på å dra på restaurant, men rett og slett ta med deg et eple og sette deg på en trestamme. I alle fall om du er Trond Granlund, altså.

Men bading da – hvor er det man går for å ta seg en dukkert?

– Det beste badevannet er Steinbruvann i Lillomarka ved Grorud. Her i Lørenskog er det også mange fine vann. Jeg bader også ofte i Mønevann, sier Granlund.

FAVORITTSTED FOR EN DUKKERT: Steinbruvann i Lillomarka. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hvor tar du med en venn som ikke har vært her før?

– Et kjedelig svar, men det blir i Østmarka igjen. Det er og blir det fineste med storbyen Oslo at det er så kort vei til skog og mark.

Din beste matopplevelse her om sommeren?

– Når kona mi lager indisk mat. Da koser vi oss alle sammen.

Man skulle kanskje tro at en kulturpersonlighet som Granlund ville ha lokale musikkopptredener eller festivaler på toppen av opplevelseslista, men her hadde den garvede musikeren et nokså overraskende svar. Vel, kanskje ikke så overraskende, for er det én ting Granlund er så er det jordnær og folkelig:

Hva er den beste kulturopplevelsen om sommeren?

– En god fotballkamp på TV er aldri feil.

Enkelt og greit, altså.

FAMILIE PÅ TUR: Trond Granlund er glad i å dele marka med andre. Her på tur med barnebarnet Anine på tur ved ei myr på Puttåsen. Foto: Wenche Granlund/Privat

Vi pleier også å forsøke å lure ut noen sommerminner fra de vi intervjuer i disse sakene, og da helst av den uforglemmelige og den flaue typen. Her svarte imidlertid Granlund kontant at han rett og slett ikke hadde hverken uforglemmelige eller spesielt flaue sommerminner

Men han kan kontant fortelle hvor du burde gå for å finne den fineste solnedgangen:

– På toppen av Ramstadslottet.

Det er altså flere anbefalinger som ikke strengt tatt ligger i Lørenskog, men så er også Granlund først og fremst fra Lørenskog-området, og har tross alt tilbragt mangfoldige år på Oslos østkant og omegn.

Så, til sist: hva gjør du egentlig i sommer?

– Vel, som du ser av svarene mine så prøver jeg å være på tur i Østmarka hver dag det er fint vær. Denne sommeren har jeg jo veldig få konserter, så derfor er jeg ekstra mye på tur. Og på kveldene så ser jeg ofte en fotballkamp, avslutter Granlund.

Publisert: 17.07.20 kl. 11:46

Mer om Lørenskog Østmarka Reise Norgesferie

Fra andre aviser