PARIS: Den franske hovedstaden er perfekt for en kjærlighetstur. Her ser du utsikt fotografert fra Montmartre. Foto: MaxOzerov / iStockphoto

Valentines: Hit kan du reise på romantisk helgetur

Hva med en reiseopplevelse som årets Valentines-gave?

Nå nettopp

14. februar er den store dagen hvor man feirer kjærligheten, Valentines Day. En reise er en uforglemmelig gave, så hva med å overraske partneren med en opplevelse inn- eller utenlands – enten om dere vil kaste dere på en «hoppe på»-tur eller booke noe som dere kan gleder dere til.

Her er fem forslag til romantiske helgeturer:

Paris

«Lysets by» er desidert Europas mest romantiske by og proppfull av aktiviteter og restauranter som er perfekt for et forelsket tospann. I februar er kanskje ikke været på topp, men hvis du overrasker partneren din med en reise til våren får du med deg Paris på sitt aller mest romantiske med fargerike, nyutsprungne blomster og trær. I Paris oser det av ting man gjøre med en partner, som en rusletur langs Seinen, nyte utsikten fra Montmartre og en tur på Louvre. En del av sjarmen med Paris er også å sitte på en fortauskafé og se på livet som surrer forbi, så sjekk ut disse kaféperlene!

Se også: Storbyguide til fantastiske Paris

Se også: Storbyguide til fantastiske Paris

Tromsø

Man trenger absolutt ikke reise utenlands for å feire kjærligheten. Tromsø er kjent som Nordens Paris, og her er det nordlyset som lyser opp istedenfor Eiffeltårnet. Tromsø byr på mange spennende opplevelser, som å jakte på nordlyset og hvalsafari. Tromsø har også mange koselige spisesteder – hva med noen drinker og småretter på Hildr? Området rundt Tromsø by er også flott, for eksempel kan det være verdt å ta kjøreturen ut til Grøtfjorden på Kvaløya for fantastisk utsikt.

Se også: Sjekk hotellprisene i Tromsø

WOW: Utsikt fra Grøtfjorden på Kvaløya i Tromsø. Foto: Ingeborg Aspeli, VG

København

Den danske hovedstaden er kanskje ikke like innlysende romantisk som Paris, men København er perfekt for en partur fylt med god mat og drikke – og kanskje litt shopping? Det tar kun en liten time med fly til København, som gjør at det passer perfekt for en kort helgetur - og passer både for designkjennere og matfanatikere. Det er noe for enhver smak i den hippe bye, så ta en titt på disse restaurantene før du tar turen. Anbefalt hotell i København er Skt. Petri som byr på stilig interiør, herlig frokost og beliggenhet rett ved hovedgaten Strøget. Her kan dere nyte lange brunsjer, sykle fra bydel til bydel og ta en tur innom museet Glyptoteket.

Se også: Sjekk ut de beste hotellene i København

HIPT: Det er mange kule områder i København, som Nørrebro som vi ser et glimt av her. Foto: olli0815 / iStock Editorial

Tretopphyttetur

Å dra på tur tretopphytter kan være den perfekte aktiviteten for et par som kanskje ikke får så mye alenetid i hverdagen. Her er det ingen Netflix eller sus og dus fra storby som forstyrrer, så her står avslapning, naturopplevelse og den gode samtalen i sentrum. Det finnes tretopphytter flere steder her til lands, for eksempel utenfor Horten, Hedalen og Ringsaker. Tretopphytter er veldig populært, så her må du booke en stund i forveien!

Les mer: Luksus i tretoppen

OPP I LUFTEN: Nyt stillheten og naturen i en tretopphytter. Her fra tretopphyttene i Ringsaker. Foto: Tretopphytter Ringsaker

Den blå lagune

Hva med en avslappende spahelg på Island? Den blå lagune er et geotermisk spa og ligger ved Grindavik på Reykjaneshalvøya sydvest på Island – ikke langt fra Keflavik flyplass. Den blå lagune er en av Islands mest populære attraksjoner, så du må regne med mye folk. Men det er likevel en turistattraksjon det er verdt å plaske rett ut i. I området rundt er det også en rekke spahoteller hvor man kan trekke seg tilbake og nyte opplevelsen som er bra for både kropp og sjel. Skal du virkelig slå på stortrommen er spahotellet The Retreat et veldig godt valg.

Se også: Her bor du i nærheten av den blå lagune

DEN BLÅ LAGUNE: Nyt det mineralholdige vannet med din bedre halvdel. Foto: Karin Beate Nøsterud, VG

Publisert: 10.02.20 kl. 11:04

