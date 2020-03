STENGT: Ski-anlegget i Hemsedal holder stengt i 14 dager. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Alle de største alpinanleggene er stengt

Skiheiser er stengt. Hoteller og restauranter er stengt. Samtidig ber flere kommuner hytteeiere om å holde seg hjemme.

Oppdatert nå nettopp

Det er i dag opp til lokale myndigheter om skianlegg skal stenge for å stanse spredning av coronaviruset. Alle de største anleggene er nå stengt.

Noen har stengt heiser og bakker. De fleste har også stengt hoteller og restauranter. Noen kommuner anmoder også hyttefolk om å holde seg unna. De får full støtte av helsedirektør Bjørn Guldvog som fredag anmodet nordmenn om ikke å reise på hytta, fordi det da er fare for at de tar med seg viruset til små lokalsamfunn. Her er oversikten:

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

les også Helsedirektøren om karantenebryteri: – Kan være straffbart

Trysil – Heisene er stengt inntil videre. All kommersiell overnatting som hotell og hytter stenges fra og med mandag 16. mars, også det inntil videre. Det kan åpne til påske hvis myndighetene tillater det. Kommunen råder hyttefolk som har bostedsadresse utenfor Trysil om å holde seg hjemme.

Hemsedal – Hemsedal skisenter og Solheisen er stengt i 14 dager i første omgang. Restauranter har også påbud om å stenge, men det er tillatt med takeaway. Overnattingssteder har fått beskjed om å stenge. Ifølge NRK slår Hemsedal kommune nå full alarm fordi det er ventet 25.000 mennesker dit til helgen, og ber om hjelp fra politiet og politikere for å stanse hytteturistene.

Hafjell – Alle skiheiser er stengt frem i første omgang til og med 27. mars med mulighet for at det blir forlenget. Alle restauranter i tilknytning til bakken er også stengt.

Oslo Vinterpark – Melder på sin nettside at det er midlertidig stengt

Ski Geilo – Skiheiser, spisesteder og hoteller er stengt i to uker. Kommunen ber hyttefolk la være å reise dit nå. Langrennsløyper blir ikke kjørt opp, nettopp for at ikke folk skal fristes til å reise dit.

les også Sp-Vedum: Vil ha politiker-dugnad og pengestøtte til folk med yrkesforbud

Norefjell – Både skianlegget, Norefjell Ski & spa og hotellet stenges i første omgang til 3. april

Kvitfjell – Alle skiheiser er stengt frem i første omgang til og med 27. mars med mulighet for at det blir forlenget. Alle restauranter i tilknytning til bakken er også stengt.

Oppdal – Hele skisenteret stenges i første omgang frem til og med 27. mars, med mulighet for at dette blir forlenget. Oppdal kommune ber hyttefolk holde seg hjemme, ifølge Opdalingen.

Hovden – Alpinsenteret, alle restauranter og Hovdehytta på Hovden stenger i første omgang frem til 26. mars. da blir det tatt en ny avgjørelse.

Myrkdalen – Skisenteret er stengt i første omgang til 26. mars. Myrkdalen er åpen med redusert kapasitet frem til mandag 16. mars. Fra og med mandag er all overnatting i Myrkdalen Fjellandsby stengt. Restaurant Tunet er åpen for catering.

TRYSIL: Her er det også strengt nå Foto: Frode Hansen / VG

Kongsberg – Skisenteret opplyser på sin nettside at det er stengt i første omgang frem til 27. mars

Rauland – Samtlige skiheiser, serveringssteder og overnatting med all tilhørende aktiviteter er stengt inntil videre. Vinje kommune oppfordrer også hyttefolk til å vurdere nøye om de skal reise dit nå.

Gausta -Skianlegg og alle restauranter og serveringssteder er stengt inntil videre.

Voss resort – Voss Resort og gondolen er stengt i første omgang til 26. mars

Sirdal – Midlertidig stengt. Ny vurdering blir gjord den 19. mars

Beitostølen Resort – Alpinanlegget og begge hotellene stenger fredag 13. mars. Hotellene stenger på ubestemt tid, noe som også inkluderer påskeukene. Alpinanlegget stenges i første omgang for to uker. Da blir det gjort en ny vurdering om bakkene skal åpne igjen. Spisestedene og butikkene på Beitostølen vil holde åpent.

Narvik – Skisenteret er stengt i første omgang til 27. mars, med mulighet for forlengelse

Skeikampen - Alpinsenteret, serveringssteder og hotell er stengt frem til 27. mars. Forlengelse må påregnes. Langrennsløypene opprettholdes som normalt.

Publisert: 13.03.20 kl. 15:38 Oppdatert: 13.03.20 kl. 16:15

Mer om Alpinanlegg Coronaviruset

Fra andre aviser