FAVORITTREISEMÅL: Gran Canaria er storfavoritt for nordmenn som ønsker sol og strand i påskeferien. Foto: marako85 / iStockphoto

Book påskeferien før det er for sent

Lyst til å reise til sørligere strøk i påskeferien? Da har du hastverk.

Nå nettopp

I år havner påsken i begynnelsen av april. Hvis du er så heldig å ha fri i helgene og på alle de røde dagene, trenger du bare å ta ut tre feriedager for å ha hele ti dager påskeferie. Men planlegger du å reise til utlandet etter jakten på sol, varme og bading så må du skynde deg.

Reisebyråene melder nemlig om at mange flyseter og hoteller på de mest populære reisemålene allerede er fylt opp i påskeuken.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

– På charterreiser er påsken ganske full, og flere hotell og reisemål har vært utsolgt en stund. Det er fortsatt noe ledig på Tenerife og Gran Canaria, men da må man være rask, sier Siri Røhr-Staff som er informasjonssjef i Ving.

Tips: De fineste solnedgangene på Gran Canaria

Men håpet etter en solfylt ferie er ikke helt ute.

– Velger man å pakke reisen selv med fly og hotell er det flere muligheter, og da kan man også velge hvor mange dager man skal være borte, legger hun til.

Ifølge Apollo, Ving og Finn er de mest populære reisemålene utenlands i påskeferien Gran Canaria, Tyrkia, Tenerife, Kreta, Emiratene, Mallorca, Lanzarote og Kypros.

Annerledes Sydenferie: Utforsk Tenerife med bil

Annonse fra: Sjekk prisen på dette luksushotellet på Gran Canaria

HOTELLFERIE: Hotellet Villa del Conde Resort and Thalasso i Meloneras på Gran Canaria. Foto: Bård Ove Myhr/VG

Finn viser også til at det er en stor økning av nordmenn som ferierer i Norge, hvor topp fire destinasjoner er Trysil, Geilo, Hafjell og Sjusjøen.

– Samtidig er det mange som tar noen dager i en storby i påsken. På den tiden begynner det jo å bli deilig vårvær mange steder i Europa, sier Søhr-Staff fra Ving.

Vil du heller toge til sørligere strøk? Slik tar du toget til Sør-Europa

– Lønner seg å være tidlig ute

Finn opplyser også at de ser den samme trenden hvert år ved at det ofte blir utsolgt i påsken – og jo lenger man venter jo dårligere utvalg å velge mellom og jo dyrere priser. I januar 2020 har trafikken til Finn reise sin kategori «Feriehus og hytter» økt med 15 prosent, og en stor andel av disse har booket i påsken.

STRAND OG SOL: Mange nordmenn ønsker å bruke påskeuken på lange dager på stranden. Her fra sørkysten av Tenerife. Foto: Mona Langset/VG

Beatriz Rivera i Apollo forteller at hvis man er ute etter de aller rimeligste billettene er du allerede for sent ute.

– Som med alle fellesferier lønner det seg alltid å være litt tidlig ute med å bestille, særlig dersom man har spesifikke preferanser med tanke på reisemål og hotell – og hvis man er flere som reiser sammen. Påskeferien kan være lur å bestille i desember, eller helt i starten av januar, sier hun og legger til:

– De siste ukene har salget skutt i været, så med tanke på pris og ledighet lønner det seg å være litt tidligere ute. Det er ofte slik at vi ser en økning i bestillinger av ferie etter ferie – altså så fort juleferien er over begynner planleggingen av påsken, og etter påsken sikrer veldig mange seg sommerferien. Og økt etterspørsel fører naturlig til økte priser.

Stor guide: Øyhopping på Kanariøyene

Annonse fra: Sjekk hotellprisene på Gran Canaria

Rivera forteller at det er en stor andel barnefamilier som reiser på påskeferie til sørligere strøk.

– Eksempelvis er 66 prosent av våre reisende til Kreta denne spesifikke uken barnefamilier.

Fått med deg? Dette er Gran Canarias «hemmelige» strand

Finn eies av Schibsted, som også eier VG. Finn har kommersielle integrasjoner i VG Reises artikler, men har ingen påvirkning på det redaksjonelle innholdet.

Lyst på daglig reiseinspirasjon? Følg VG Reise på Instagram!

Publisert: 13.02.20 kl. 04:24

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser