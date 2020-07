SOMMARØY: En av de fine, hvite, myke strendene i Norge. Foto: CH / VisitNorway.com

Her er 15 fine strender i Norge

Myk korallsand, turkis hav og sol fra klar himmel. Vi snakker ikke om Syden, men om Norge.

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Selv om det nå er åpnet for at vi kan dra til syden, betyr det ikke at vi må. Noen av de vakreste strendene har vi her i Norge. Ikke bare langs kysten, men også i innlandet er det fine strender i innsjøer og elver. Fikk du for eksempel med deg reportasjen om strandferie i Setesdal? Eller den om Randsfjorden som har Norges største flytende badepark?

Riktig nok er det ikke syden-temperaturer overalt i Norge. I sør er det som regel godt over 20 grader i sjøen midt på sommeren, men på Vestlandet og Nord-Norge vil nok mange synes det er greit med våtdrakt. Likevel smaker pikniken på stranden godt uansett sjøtemperatur, og tur i storslagen natur er deilig uansett vær og vind.

Her er noen av strendene du kan besøke denne sommeren:

fullskjerm neste SJØSANDEN, Mandal

Sjøsanden, Mandal

Den 800 meter lange finkornede sandstranden i Norges sørligste by er populær både blant lokalbefolkning og turister. Mange av gjestene her bor i hytter, motell eller telt på Sjøsanden Feriepark like ved.

Stranden er en del av friluftsområdet Furulunden, som ligger i gangavstand fra Mandal sentrum.

BYSTRANDA: Palmer på Sørlandet Foto: Kjell Inge Søreide / VG

Bystranda, Kristiansand

Her er det ikke bare myk og fin sand. Om sommeren er det palmer også. Om det blir noe Palmesus-festival i år er ennå usikkert. Men bare stranden får åpne, blir det god, urban sommerstemning. I tillegg til myk sand og palmer, finnes det bocciabaner, badebrygge, bordtennisbord og toaletter.

Dette var den første norske stranden som ble Blått Flagg-sertifisert. Det betyr blant annet at den holder en høy renhetsstandard både i vann og på land.

fullskjerm neste STORØYODDEN: Ved enden av den tidligere rullebanen på Fornebu

Storøyodden, Fornebu

Ved enden av det som var rullebane på Norges hovedflyplass i gamle dager er det laget en flott strand med gressletter og tilkjørt sand. Her er det også sandvolleyballbaner, utedusjer grillplasser og turveier.

Et stykke inn på gressplenen kan du se en liten bit av rullebanen fra gamle Fornebu flyplass.

Storøyodden har også blått flagg.

fullskjerm neste MJØSPARKEN: Det nye friområdet i Brumunddal er allerede tatt i bruk.

Mjøsparken, Brumunddal

Norges største innsjø har mange fine sandstrender. Det nyeste strand- og parkområdet ligger i Brumunddal, rundt verdens største trebygg, det 85,4 meter høye Wood Hotel, også kalt Mjøstårnet.

Tidligere var dette et industriområde, men nå er det omgjort til et flott parkområde. I tillegg til badelagune med sandstrand er det skatepark, lekeplass, sansehage, petanquebaner, basketbane, toalettanlegg, turstier og grillplasser.

PLAYA DEL OSEN: Nord i Osensjøen, Åmot kommune Foto: Hans Martin Nysæter / Trysil

Osensjøen, Åmot og Trysil

Ved den lange og smale Osensjøen i Innlandet fylke er det to fine badeplasser.

Den største - også kalt Playa del Osen - ligger ligger i nordenden. Ved Osen Vannsport og Camping (Åmot kommune) er det en nesten én kilometer lang sandstrand med utleie av robåter, kanoer og surfebrett.

I sør ligger Sjøenden, (Trysil kommune) med brygge, båtslipp, lekeapparater og trampoline.

Begge strendene har sandvolleyballbaner, kiosker og toaletter.

fullskjerm neste ORRESTRANDA: Ikke Danmark, men Jæren

Orrestranda, Jæren

Her føler du nesten at du er i Danmark, med sanddyner og bølgende hav så langt du kan se. Nettopp bølgene i havet og den friske vinden gjør dette til et av landets mest populære steder for surfing. Men folk kommer også for å bade og for å gå turer.

Dette er landets lengste sandstrand, rundt fem kilometer lang.

Denne stranden kan også heise blått flagg. Det vi si at den både er ren og handikapvennlig.

SOLASTRANDEN: Blått hav, hvit sand og grønt gress. Foto: Halvard Alvik / Scanpix

Solastranden, Stavanger

På Jæren ligger de fine, myke sandstrendene på rekke og rad. Orrestranden i sør og Solastranden lenger nord er blant de mest populære.

Ved den 2,3 kilometer lange Solastranden ligger Sola Strandhotell. Siden stranden er svært langgrunn egner den seg både for badende småbarnsfamilier og surfere.

Sunday Times har tidligere kåret Solastranden til verdens sjette beste strand. Da ble stranden utenfor Stavanger så vidt slått av strendene på Bahamas, Jomfruøyene, Kypros og tre til, på en listen over i alt 101 anbefalte reisemål.

ÅKRASANDEN, Solnedgang på Karmøy Foto: Helge Hansen / Scanpix

Åkrasanden, Karmøy

Åkrasanden, et kvarters bilreise utenfor Skudeneshavn, er en av flere strender på Vest-Karmøy med hvite myke sanddyner. Her er det også et rikt dyreliv, siden trekkfuglene finner mat i tangen her.

Om sommeren møter du barn med spade og spann, ungdom med brett eller sandvolleyball og voksne strandgjester med solstol. Hele året er dette også et fint utgangspunkt for turer.

Åkrasanden er en av 17 norske strender på den eksklusive Blått flagg-listen.

fullskjerm neste HODDEVIK: Kjent for sin lange sandstrand og gode surfemuligheter

Hoddevik, Stadlandet

I likhet med Orrestranda er dette et av toppstedene for surfere. Faktisk kommer surfere fra hele verden hit til denne kilometerlange idylliske hvite sandstranden, ytterst i havgapet.

– Stad er en sikker vinner når det kommer til bølger. Ytterst på Stad finner du Hoddevika som er et perfekt utgangspunkt for deg som ikke har erfaring, har proffsurferne Sturla Borch Fagerhaug tidligere sagt til VG

fullskjerm neste STOKKØYA: Utenfor Trondheim finnes Norges kuleste strandbar

Stokkøya, mellom Trondheim og Steinkjer

På Hosnasand-stranden på Stokkøya finner du sannsynligvis Norges kuleste strandbar i tilknytning til et sjøsenter med masse aktiviteter, overnattingsmuligheter og god mat i restauranten.

Stokkøya ligger to og en halv times kjøring nord for Trondheim, og du kan komme hit med buss eller bil. I likhet med Trondheim, har Stokkøya fått mye internasjonal oppmerksomhet, både på grunn av arkitekturen, maten og omgivelsene. Blant annet har CNN og The Guardian omtalt stedet som et av verdens beste beach-resorter med fornuftige priser.

fullskjerm neste HAUKLANDSTRANDA: Finkornet sandstrand i Lofoten

Hauklandstranda, Lofoten

Hvit sand, blått hav, grønne fjell. Hauklandstranda på nordsiden av Vestvågøy er blant de best rangerte norske strendene hos Tripadvisor.

Stranden er lett tilgjengelig, ti minutters biltur fra Leknes. Det er mulig å parkere rett ved stranden. Ta gjerne en tur opp på fjellet Mannen (400 moh.) når du er der, og få panoramautsikt over Lofoten.

Setter du opp telt der i sommer, blir du neppe helt alene. Det er mange som har oppdaget at dette er et fantastisk sted å våkne.

fullskjerm neste ERSFJORDSTRANDA: Friluftsområdet ved Nasjonal Turistveg Senja har åpnet i sommer.

Ersfjordstranda, Senja

Den finkornede sandstranden med gressletter og spisse fjelltopper rundt, har lenge vært et populært utfartssted. Den siste tiden har området på yttersiden av Senja blitt betydelig oppgradert, blant annet med større parkeringsplass, turstier, bålplass, og ikke minst det nye gullfargede toalettbygget, populært kalt «Gulldassen.»

Dette er en del av arbeidet med å gjøre Nasjonale Turistveger enda mer attraktive. Statens vegvesen og Berg kommune hadde offisiell åpnding av Ersfjordstranda friluftsåpning i juni.

MJELLESTRANDA: Langgrunt i Bodø Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / VG

Mjellestranda, Bodø

Visesangeren Terje Nilsen fra Bodø uttrykte noe mange bodøværinger føler da han skrev den kjente visen om dette stedet: «Æ lengtet ofte utover te’ Mjelle.» På fine solskinnsdager flokker de utover til stranden som har så myk sand at den er «som balsam førr en bygutts såre bein» ifølge visesangeren.

Noen ganger får sanden på Mjelle en karakteristisk rødlilla farge. Det er fordi fjellene rundt inneholder kobolt, og regnet vaskes kobolten langsomt ut i sanden.

Sandstranden er omgitt av høye fjell og store gressletter, hvor folk møtes for å grille sammen, sole seg, leke, gå tur. Og bade hvis man er tøff nok.

BLEIK: Lys melis-sand på Andøya Foto: Dag Fonbæk / VG

Bleikstranda, Vesterålen

Ved fiskeværet Bleik på yttersiden av Andøya ligger den nesten tre kilometer lange Bleikstranda. Stedet med den hvite sanden har fått navn fra det gammelnorske ordet «bleikr» som betyr blek eller lys.

Siden stranden er så lang er det fullt mulig å finne en plass for deg selv, enten du vil spise lunsj i fred og ro, eller sette opp telt for natten. Sjansen er stor for at du ser en ørn gli forbi. Fuglefjellet Bleiksøya med over 40.000 hekkende lundefugl og en stor koloni havørner ligger like utenfor.

fullskjerm neste SOMMARØY: En av de fine, hvite, myke strendene i Norge.

Sommarøy, Tromsø

Den hvite stranden med og det krystallklare vannet er så vakker at du nesten kan lure på om den er ekte. Men det er den altså. I motsetning til det spinnville påfunnet om å gjøre Sommarøya til en «tidløs sone» i fjor sommer. Det viste seg å være et PR-stunt. Likevel kan ingen ta fra Sommarøy at den kan by på fantastiske naturopplevelser til fots i fjellet eller i kajakk på sjøen.

Rundt 300 mennesker bor i det levende fiskeværet, som er forbundet med Kvaløya og Tromsø med broer. Du kommer dit med buss eller bil, en times kjøring fra Tromsø sentrum.

Publisert: 15.04.20 kl. 11:34 Oppdatert: 15.07.20 kl. 14:19

