TOGTRØBBEL: Bane Nor varsler togtrøbbel i mange år fremover. Foto: Frode Hansen

Varsler togtrøbbel i Norge frem til 2030

Publisert: 17.06.18 22:43

REISE 2018-06-17T20:43:20Z

Hvis du håper tiden med forsinkede tog er over - tar du feil.

Norge skal bruke 20 milliarder kroner på et signalsystem på jernbanen som først vil være klart i 2030, noe som kan bety tolv år til med signalproblemer.

– Kjempeutfordrende

Sverre Kjenne, direktør for digitalisering og teknologi i Bane Nor , innrømmer overfor Aftenposten at togene vil ha problemer i lang tid fremover.

– 2030. Tidligst i 2030. Det blir en kjempeutfordrende reise de neste årene, svarer Kjenne på spørsmålet om når Norge vil få et fungerende system.

I dag bygges det et midlertidig signalsystem som først skal erstatte dagens system, og deretter byttes igjen med det nye systemet ERTMS. Planen er at ERTMS-systemet skal erstatte alle dagens signalsystemer, noen så gamle at de ble brukt under 1. verdenskrig, skriver avisen.

– Neppe populært

Dagens signalsystem vil kun være operativt i noen få år på flere steder før det erstattes av ERTMS-systemet. På spørsmål om dette ikke er sløsing med milliarder, svarer Kjenne at de ikke har noe valg.

– Alternativet hadde vært å fryse all jernbaneutbygging i Norge i flere år. Det hadde neppe vært populært, sier Kjenne.

Det er ikke alt som går på skinner med det nye ERTMS-systemet heller. I Danmark har systemet kostet 7 milliarder kroner mer enn planlagt. I Norge har ERTMS-prosjektet en kostnadsramme på 26,6 milliarder, skriver Aftenposten.

(NTB).