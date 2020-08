FANTASIREISE: En god bok kan gi reisestemning fra egen stue når fysisk reising blir vanskelig. Foto: Karin Beate Nøsterud/VG

Slik får du feriefølelsen - helt uten å forlate hjemmet

I lys av de nye reiserådene må vi igjen tenke litt nytt når det kommer til å planlegge høstferien og fremtidige reiser.

Nå nettopp

Er vi litt kreative og tilpasningsdyktige kan vi «reise», helt uten å dra hjemmefra. Det er ingenting som slår den ekte varen, men kanskje kan dette funke som plaster på såret. Her er noen forslag til alternative ferieopplevelser for familien, vennegjengen eller bare deg selv.

Reis digitalt

Godt.nos journalist fikk i mai kurs i å håndrulle pasta av «Pastabestemødrene» hele veien fra Italia. Foto: Mona Bristøl

Det finnes forskjellige tjenester som tilbyr digitale opplevelser, være det kurs, museumsbesøk eller konserter. Ferieleie-portalen Airbnb er blant dem som i Corona-tid har tilbudt et stort utvalg kurs og opplevelser på nett. Til en rimelig penge kan du «reise» til nye destinasjoner, enten det er med matlaging i Italia, dansing i Korea, guidet tur i Japan, gårdsbesøk i USA og mye, mye mer.

Samle sammen en liten gruppe eller gjør det alene. Les mer om hvordan det gikk da Godt deltok på et pastakurs holdt av en vaskeekte italiensk bestemor, rett fra kjøkkenet hennes i Toscana:

Fordyp deg i et tema

Har du litt ekstra penger å svi av kan du investere i for eksempel et MasterClass-kurs. Her kan du virkelig gå i dybden av en hobby eller et håndverk. Med MasterClass kan du kjøpe tilgang til videokurs med folk som er blant de beste i verden på det de driver med.

Lær skuespill fra Natalie Portman og Samuel L. Jackson. Lær å lage mat med Gordon Ramsay og Massimo Bottura. Lær tennis av Serena Williams og skateboarding av Tony Hawk. Lær skriving, grafisk desing og å oppdra hunden din. Bli bedre i noe du allerede kan litt om, eller lær deg noe helt nytt.

Har du ikke lyst til å svi av masse penger finnes det også utallige gode «kurs» på videotjenester som YouTube. For eksempel kan du lære yoga, å lage mat, fotografering, skriving, gaming, styrketrening og mye, mye mer. Helt gratis.

Les en bok eller hør en lydbok som gir feriestemning

BILLIG REISE: La forfattere og fantasien frakte deg fra hjemmet ditt til uante destinasjoner.

De som er glad i å lese vet godt at en god bok kan transportere deg fra der du er til helt andre steder. Hvis vi ikke kan dra på ferie kan vi gjennom bøker få litt ferie hjem til oss. La deg drømme bort med disse «feriebøkene»:

Call Me by Your Name av André Aciman

Boken bak den Oscar-vinnende filmen ved samme navn, gir minst like mye feriefølelse som filmen. Satt til en liten landsby i Nord-Italia en sommer på 80-tallet, er den dels en «coming-of-age»-fortelling og dels en kjærlighetshistorie som kommer til å trenge dypt og gjøre, slik de beste feriene gjør, at du aldri vil forlate den.

Wild av Cheryl Strayed

I denne selvbiografien forteller Strayed om å gå USA på langs mens hun forsoner seg med valgene hun har tatt ledende opp til det øyeblikket. Dette er en vakker skildring av USAs natur som kommer til å gjøre at du setter PCT på listen over post-Corona-reisemål.

My Life in France av Julia Child

Det verdenskjente kokkeikonet Julia Child skriver om sitt liv og virke i landet der hun tilbrakte store deler av livet. Opplev Frankrike gjennom Childs opplevelser med å flytte til et nytt land og å finne seg selv gjennom matlaging og skriving.

Eat Pray Love av Elizabeth Gilbert

Boken og filmen «Eat Pray Love» har nesten blitt en klisjé når det kommer til å reise for å «finne seg selv™». Klisjé eller ei, det er ikke uten grunn at boken er så populær. Drøm deg bort til Italia, India og Indonesia med Gilbert.

We Were Liars av E. Lockhart

Denne ungdomsromanen om en familie som tilbringer sommeren på deres private øy, kommer garantert til å gi deg feriefølelsen. Boken skildrer strand og sommer, men har noen mørke undertoner som gjør at du raskt forsvinner inn i den spennende fortellingen.

This One Summer av Mariko Tamaki og Jillian Tamaki

Dette er en vakker tegneserieroman om to unge jenter som er feriebestevenner. Vennskap og sommeraktiviteter blir bakteppet for en sår og gjenkjennelig fortelling om det å forstå, men også ikke forstå; om det å være barn, men også litt voksen.

Dra på glamping ... i stua

GJENSKAP HJEMME: Dette bildet er fra Arendal Herregaard Spa & Resort hvor du kan leie et luksuriøst telt å overnatte i. Gjenskap stemningen hjemme. Foto: Naina Helén Jåma/VG

Glamping, altså glamorøs camping, har de siste årene blitt svært populært. Å sove i telt gir en helt spesiell stemning så det er ikke rart mange vil ha den uten å gjøre kompromiss på komfort. Det kan imidlertid bli kostbart - og når vi i tillegg forsøker å begrense reisingen for øyeblikket, kan et godt alternativ være å lage en glampingplass hjemme i stua.

En hyggelig aktivitet for hele familien, for kjæresteparet, eller bare helt alene. Lag telt med laken, tepper og puter, og dra inn madrass eller feltseng. Gjør det koselig med lyslenker og planter, legg fra dere elektronikken på utsiden og kos dere på «tur». Kanskje sett på noen naturlyder på en høyttaler for å virkelig banke inn campingstemningen.

Hjemmespa

TREAT YO’ SELF: Du trenger ikke betale dyre dommer på et spa for å gjøre litt luksus på deg selv. Foto: Karin Beate Nøsterud/VG

«Reis» på spa hjemme i egen stue ved å gå helt ut med ansiktsmaske, agurkskiver på øynene, avslappende musikk og føttene i en bøtte med varmt vann, for eksempel. Gi deg selv litt «deg-tid» rett og slett.

Les MinMotes forslag til hvordan lage det perfekte hjemmespaet, med blant annet hårpleie, hudpleie, manikyr og velvære, her:

Kom i gang med friluft (i teorien) med kurs på nett

DIGITALT: Den norske turistforeningen tilbyr en rekke digitale kurs. Foto: Line Møller/VG

DNT lanserte i sommer et nettbasert nybegynnerkurs. «Digitale ferskingkurs» er en serie minikurs som har som mål å senke terskelen og inspirere flere til å ta steget ut i naturen.

I sommer har så å si alles Instagram blitt fylt med idylliske bilder fra fjelltopper, fjorder, hengekøyer og teltåpninger. Har du alltid ønsket at det var deg, men ikke våget deg ut på tur alene ennå? Ta det første steget mot å bli et friluftsmenneske, hjemme fra egen stue. Les mer om kurset og andre måter å få en start på friluftslivet her:

Publisert: 13.08.20 kl. 13:09

