NORDLAND: Toalettbygget på Ureddplassen i Gildeskål ble nominert til Glassprisen i fjor. Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter.

Kule bygg langs Nasjonale Turistveier – her er årets nyheter

Legger du årets bilferie til noen av Norges Nasjonale Turistveier blir du ikke bare imponert av flott natur. Du får også se mye utradisjonell ny arkitektur.

Oppdatert nå nettopp

Mange av rasteplassene og toalettene langs Norges 18 Nasjonale Turistveger er så spektakulære at de får arkitekturpriser og internasjonal oppmerksomhet. Listen er lang. Se noen av dem i galleriet øverst i saken.

I år skal mange nordmenn feriere i Norge, og mange kommer til å oppleve landet med bil. Vi har tidligere skrevet om flere ekstraordinære toaletter langs Norges Nasjonale turistveger.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

les også Budsjettferie: Slik strekker feriepengene lengst mulig i Norge

Langs de 18 Nasjonale turistvegene landet rundt kommer det stadig ny bemerkelsesverdig arkitektur. I løpet av 2020 skal det ferdigstilles 12 nye bygg. I tillegg skal fem påbegynnes i år og ferdigstilles i 2021.

Nasjonale Turistveger startet som et statlig prøveprosjekt på oppdrag fra regjering og storting i 1994 til 1999, og er siden fulgt opp i Nasjonal Transportplan.

– Planen er at det skal fremstå som en helhetlig reiselivsattraksjon innen 2023, forklarer pressekontakt Per Johan Ritzler.

Fra prøveprosjektets start og frem til 2023 er det budsjettert med 3,6 milliarder kroner.

– Det er Samferdselsdepartementet, via Statens vegvesen, som finansierer utbyggingene, men ved større prosjekter bidrar kommune og fylkeskommune til sammen med en tredjedel av kostnadene, sier Ritzler.

Hardangervidda







HARDANGERVIDDA: Første byggetrinn av utsiktspunktet ved Vøringsfossen åpnet i 2018. Bla til neste bilde for neste byggetrinn som lages nå.

Turistvegen over Hardangervidda går over det største høyfjellsplatået i Europa. Den går også forbi Norges mest kjente foss, Vøringsfossen. Der er det allerede bygget en utsiktsterrasse, men nå kommer andre byggetrinn med bro over fossen.

VG skrev om den nye broen da den ble vedtatt bygget i 2014. Det var ikke helt ukontroversielt, på grunn av inngrepene i naturen. Første byggetrinn sto likevel klart i 2018, og nå bygges andre etappe med trappebro og utsiktspunkt over fossen. Brofestene er allerede på plass, og det hele skal være helt klart i løpet av 2020.

Les også: Eidfjord blant verdens mest populære cruise-reisemål

Hardanger











HARDANGER: Dette blir også et toalett. Bygges på rasteplassen ved Espeneset. Påbegynnes i år, skal være ferdig i 2021.

Kjører du Hardangervidda og videre vestover, kommer du inn på Nasjonal Turistveg Hardanger.

Denne veistrekningen har allerede et ganske spesielt betongbygg med turistinformasjon og toalett ved parkeringen til Steinsdalsfossen i Kvam.

Stien hvor du kan gå under den buldrende fossen ble oppgradert i 2014.

I år starter arbeidet med to spektakulære rasteplass-bygg. På Espeneset ved Sørfjorden blir det et med tak som strekker seg mot himmelen, som fjelltoppene rundt. Det ser luftig ut på illustrasjonen, men det skal også romme et toalett.

På Tyrverfjøra bygges det to nye toaletter som ligner en krysning mellom sopp og trær. Begge prosjektene skal ferdigstilles i 2021. (Se illustrasjon i billedgalleriet)

Atlanterhavsvegen











ATLANTERHAVSVEGEN: Her kommer det mer spektakulær arkitektur før sommeren.

Ett av byggene som skal være ferdig nå før sommeren er det trekantede toalettet ved Farstadsanden langs Atlanterhavsvegen. Her blir det også en ny parkeringsplass og sti til friluftsområdet.

Atlanterhavsvegen fra Kårvåg utenfor Kristiansund til Bud er et arkitektonisk mesterverk i seg selv, der den svinger seg elegant fra holme til holme, over syv broer.

Fra før er det flere spektakulære byggverk i landskapet her, som utsiktspunktet med glassvegger ytterst på moloen ved Askevågen og Utsiktstien ved Eldhusøya rasteplass

Les også: Åtte magiske plasser du må se i Norge

Ryfylke









GAULARFJELLET: Toalett, kafe og galleri med utsikt.

Den 267 kilometer lange nasjonal Turistveg Ryfylke mellom Oanes og Hårå går forbi noen av landets største turistmagneter i naturen: Preikestolen, Kjergabolten, og Lysefjorden.

På strekningen finnes også de tre utradisjonelle bygningene ved Allmannajuvet; et toalett som «henger» utenfor veikanten, kafé og galleri på tynne stolper oppe i fjellveggen.

Det aller nyeste utsiktspunktet på strekningen innvies i disse dager. Det er ved Høllesli. Der kan du parkere bilen og gå ut for å nyte utsikten over Lysefjorden.

Les også: Tyrkisk arkitekt har lekt med tanken om hotell på Preikestolen

Gaularfjellet







GAULARFJELLET: Rasteplassen «Utsikten» fikk andreplass i European Concrete Award 2018. Arkitekt: code arkitektur as.

Ved Nasjonal Turistveg Gaularfjellet, som går fra Balestrand til Morskog og Sande, finnes sannsynligvis Norges mest potente utsiktspunkt, den prisbelønte «Utsikten». Fra den kan du se et storslått landskap og riksvei 613 som slynger seg oppover lia.

I år starter byggingen av en ny rasteplass med utsiktsrampe på denne veistrekningen. Det skal bygges ved Hestad kapell og ferdigstilles i 2021.

Jæren









JÆREN: Nytt Toalett og ny parkering ved Refsnesstranda skal ferdigstilles i 2020.

Når du kjører Nasjonal Turistveg Jæren mellom Ogna og Bore, kommer du tett på Nordsjøen og alle de fine strendene der. Orrestranden er muligens den mest kjente for surfere, soltilbedere og turgåere. Der har de også et spektakulært Friluftshus og toalett bygget med naturstein.

Ved et av de andre friluftsområdene, Refsnesstranda, bygges det et nytt toalett i en lav, hvit bygning som du kan se tvers igjennom. Den skal fullføres i løpet av 2020.

Ved Hårr starter byggingen av et nytt utsiktspunkt i år. Det skal være ferdig i 2021.

Les også: Sørlandsbanen blir Sørtoget

Valdresflye

VALDRESFLYE: På fjellets høyeste punkt,1389 moh. blir det ny kafe, restaurant, rasteplass og parkering i 2020. Foto: Arkitekt og illustrasjon: Knut Hjeltnes

Veien over høyfjellsvidda Valdresflye – eller Valdresflya, som de fleste sier – er stengt om vinteren. Men selv lenge etter at den sommeråpner i begynnelsen av april, er brøytekantene høyere enn bilen.

Midt på fjellet, 1389 meter over havet, var det tidligere et vandrerhjem. Det er ikke der lenger. I stedet skal det åpnes et nytt og spektakulært bygg i år. I bygningen som kalles «Flye1389» blir det blant annet kafé hvor det serveres lokal mat fra Valdres og Gudbrandsdalen. Det blir også utleie av turutstyr.

Flye1389 blir et dagsturmål. Det drives av vertskapet på Gjendesheim Turisthytte – som er det nærmeste overnattingsstedet.

Les også: Ta med barna på stølsferie i Valdres

Sognefjellet











SOGNEFJELLET: Toalettet bygges om i 2020.

Nasjonal Turistveg Sognefjellet er Nord-Europas høyeste fjellovergang. Veien starter i Lom, og på vei mot toppen, 1434 meter over havet ligger utsiktspunktene på rekke. Et av de fineste er det ved Nedre Oscarshaug, der en siktekikkert i glass viser navnene på alle de høyeste toppene i fjellmassivet. Ved rasteplassen i nærheten av dette utsiktspunktet bygges toalettbygningen om slik at det ser ut som det er pakket inn i et kobbertrekkspill. Arbeidet skal fullføres i 2020.

På denne veistrekningen finner du også den tøffe Sognefjellshytta i glass og betong, med kafé og døgnåpne toaletter.

Senja

GULLDASSEN: Friluftsområdet ved Ersfjordstranda skal ha offisiell åpning i år. Arkitekt: Tupelo arkitektur as. Foto: Hugo Fagermo

Kjører du nasjonal Turistveg Senja mellom Gryllefjord og Botnhamn kommer du forbi den berømte «gulldassen» ved Ersfjordstranda. Friluftsområdet her er helt ferdig nå, og skal ha offisiell åpning i 2020.

Men det bygges mer nytt: Ved Mefjordvær lages det nok et spektakulært toalett med rasteplass og parkering. Det skal fullføres i løpet av 2020.

Les om Ersfjordstranda her: Gled deg til sommeren: Her er 15 fine strender i Norge

Lofoten







LOFOTEN: Toalettbygg på Akkarvikodden rasteplass i Moskenes. Arkitekt: manthey kula.

Kjører du Nasjonal Turistveg Lofoten mellom Raftsundet og Å, kommer du gjennom et landskap med spisse fjell, hvite strender, lune fiskevær og vilt hav.

Når naturen kaller kan du besøke det spektakulære toalettbygget på Akkarvikodden rasteplass i Moskenes, med høye, spisse takvinkler, inspirert av fjellene rundt. Og ved fergeleiet på Moskenes kan du kikke på det nye venterommet og toalettet som bygges nå. Det skal fullføres i løpet av 2020.

Les også: Lofoten på sitt beste: Når turisthordene har dratt hjem

Varanger







VARANGER: Nytt Fuglekikkerskjul og parkering skal bygges på Domen utenfor Vardø i år.

Langs Varanger turistvei i Finnmark er det allerede bygget flere fuglekikkerskjul hvor du kan sitte i le for vær og vind og se på landskapet. I år skal det etter planen komme et til, på Domen utenfor Vardø.

Først skal det likevel opparbeides ny parkering og sti i kulturminneområdet Mortensnes utenfor Varanger samiske museum, en museumsbygning som også har spenstig arkitektur.

Når du kjører Nasjonal Turistveg i Finnmark mellom Varangerbotn og Hamningsberg bør du også få med deg minnesmerket på Steilneset og festningen i Vardø.

Les også: Finnmark – Ferie i grenseland

Publisert: 25.04.20 kl. 07:33 Oppdatert: 25.04.20 kl. 08:01

Fra andre aviser