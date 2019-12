GOD UTSIKT: Det er best å oppleve Napalikysten fra båt eller helicopter.

Hawaii for eventyrlystne

KAUAI (VG reise) Hawaii er så mye mer enn Waikiki beach og Honolulu. Øya Kauai kan by på naturopplevelser i verdensklasse, og er Hawaii for deg som har lyst til å kombinere eventyrlyst med late dager i et tropisk paradis.

– Vi har ikke så mange besøkende fra Europa, men det er blitt litt flere av dere de siste årene, sier kaptein Joseph Kali (34).

I 17 år har han vist frem Kauais unike Napali-kyststripe til nysgjerrige turister.

Vi befinner oss på en stor katamaran med plass til 50 mennesker, og han byr på en drink. For en liten stund siden hoppet det lekne delfiner langs båtripa, og da vi kastet anker ved en av de mest populære snorklingplassene, kom det havskilpadder bort for å hilse på.

KAPTEINEN: Joseph Kali (34) Foto: Mari Glans-Doré

Dykkerne kunne også glede seg over synet av tusenvis av fargerike småfisk, haier og rokker i det klare vannet. Som regel er gjestene i båten til Kali enten fra USA eller Canada, kun 10 prosent av de årlig besøkende har funnet veien fra Europa. Folk fra vår del av verden velger som regel turistfellene Waikiki Beach og hovedstaden Honolulu på øya Oahu – eller Maui, som er en populær bryllupsdestinasjon – når de reiser til delstaten Hawaii. Kauai har imidlertid seilt opp som en favoritt for mange fra det amerikanske fastlandet.

VARIERT LANDSKAP: Det fnnes flere grotter du kan utforske på Napalikysten.

– Folk kommer hit når de trenger et avbrekk fra hverdagens kjas og mas. Kauai er langt mindre turistifisert enn de andre øyene, her er det stille og rolig, sier Kali.

Kauai har få motorveier, innbyggertallet bikker så vidt 70.000 (til sammenligning bor det en million mennesker på Oahu), og du skal lete lenge etter en Starbucks eller McDonalds (vi så kun en av hver). I stedet består Kauai av småbyer med tikibarer, lokaldrevne fiskerestauranter og små butikker.

– Det kan minne litt om landsbygda, mener kapteinen.

NATUROPPLEVELSER: Huleia river er en populær destinasjon for padlere, og filmskapere. Flere scener fra “Indiana Jones: Raiders of the Lost ArK” ble tatt opp her. Foto: Mari Glans-Doré

Hollywood og Kauai

Båtturen går videre og mens vi glir langs øde, hvite strender, passerer vi massive grønnkledde klipper som stuper rett ned i havet. Små fossefall, grotter og dype daler deler opp landskapet. Det er et mektig syn som tatt rett ut av en film. Bokstavelig talt. En rekke Hollywoodklassiskere som «Indiana Jones», «Avatar» og «Pirates of the Caribbean» er spilt inn her, i tillegg til en haug med TV-serier.

På båtturen vår kjører vi forbi flere landemerker hvor scener fra «Jurassic Park» ble tatt opp. For dem som er ekstra film- og TV-interesserte, finnes det egne movie tours som tar deg med til noen av de mest berømte innspillingsstedene.

– Hollywood-produksjonene har skapt mer blest om øya, særlig etter stjernene som har spilt inn film på øya begynte å kjøpe hus og tilbringe feriene sine her, sier Kali.

HOLLYWOODS KAUAI: Amerikansk filmindustri har lagt sin elsk på Kauai og mange kjente filmer er spilt inn her. Du kjenner kanskje igjen dette fossefallet fra Jurassic Park? Foto: Mari Glans-Doré

Waimea Canyon

Hollywood til tross, det er likevel naturopplevelsene som er det store trekkplasteret på Kauai. På vestkysten av øya ligger Waimea Canyon, også kjent under tilnavnet «Stillehavets Grand Canyon». Dette er en av Kauais mest berømte nasjonalparker, og et mekka for fotturister.

Kauai har hundrevis av turstier i alle vanskelighetsgrader, og mange av dem ender i fossefall, badekulper eller øde strender hvor turgåere kan ta seg en forfriskende dukkert. Waimea Canyon er likevel en av de mest populære på grunn av utsikten som venter på toppen.











STILLEHAVETS GRAND CANOYN: Utsikten fra toppen av Waimea Canyon kan ta pusten fra fra de fleste.

På kartet ser ruten ikke spesielt vanskelig ut, en tre timers tur på noen kilometer. Det skal likevel raskt vise seg at selv for middels erfarne fjellvandrere fra Norge er stiene gjennom regnskogen i Waimea en utfordring. Den frodige vegetasjonen er et resultat av et fuktig klima. Det regner et eller annet sted på Kauai hver eneste dag, men det er som regel korte skurer og solen titter vanligvis frem igjen etter ti-tyve minutter. Likevel, det resulterer i tidvis såpeglatt terreng.

Kauais turstier er kjent for å være noen av verdens vakreste, men de kan også være noen av verdens farligste. Dødsfall forekommer nesten hvert eneste år. Når vi oppdager at mange av turistene synes flip-flops er passende fottøy for slike opplevelser, er vi ikke overrasket over dette triste faktumet.

ADVARSEL: Turstiene på Kauaier noen av verdens vakreste, men de kan også være noen av verdens farligste. Dødsfall forekommer nesten hvert eneste år. Foto: Mari Glans-Doré

Det gjelder å ha riktig utstyr, og proffene går i fjellstøvler, har stokk og sekker fulle av regntøy, proviant, solkrem og vann. Opp stupbratte åskammer og ned gjørmete stier snirkler vi oss fremover. Det er mildt sagt krevende.

– Pappa, hvorfor har du dratt oss med på dette slitet? sukker en liten gutt vi passerer. På veien tilbake er det mange som lurer på om det er langt igjen. Men utsikten var helt klart verdt slitet. Likevel, for mer bedagelig anlagte turister finnes det helikopterturer hvor du kan nyte synet av Kauais storslåtte landskaper fra luften.

FRODIG: Regnskogen på Kauai er grønn og vakker.

Hang loose

Selv om Kauai er berømt for naturopplevelsene sine, så må du aldeles ikke gå lange turer, padle, snorkle, dra på ridetur, kjøre ATV, dykke eller utforske grotter.

På Kauai lever surferkulturen og deres mantra «hang loose» (slapp av) i aller beste velgående, så det er alle muligheter til å tilbringe dagen i en strandstol med en paraplydrink og en god bok. Kauai har hoteller i alle prisklasser, fra bortgjemte overnattingssteder med luksuriøse spa, til større kjedehoteller som Hyatt, Mariott og Sheraton, som også har alle fasiliteter. I tillegg er det lett å leie et sted å bo på airbnb, hvis du fortrekker det.

Kauai kan også by på masse flotte restauranter hvor man kan nyte «island food», som er en sunn og velsmakende blanding av fersk fisk, svin, ris, frukt og grønnsaker. Matinteresserte kan i tillegg kose seg på Farmers Market, besøke Kauais berømte kaffeplantasjer eller delta på tasting tours for å teste ut lokale delikatesser.

BERØMT UTKIKKSPOST: Utsikt fra Kalalau trail, en av de mest kjente turstiene på Kauai. Foto: Mari Glans-Doré

Utslitte arbeidshester kan lade batteriene på en av øyas mange spa, gjøre yoga eller besøke en botanisk hage. Kauai er også superromantisk med sine nydelige strender, vakre solnedganger og frodige omgivelser. Mange legger bryllupsreisen hit eller feirer jubileet sitt her.

– Du kan gjøre reisen din så actionfylt eller avslappet som du vil. Noen oppdager øya ved hjelp av å zipline over metervis med tretopper, andre foretrekker å gjøre seg kjent ved å reise på en avslappende båttur. Alt er like bra, forsikrer Sue Kanoho, som er sjef for Kauais turistkontor. Hun håper på flere turister fra Europa fremover.

HAWAIISK UNDERHOLDNING: På den samme båtturen til Fern Grotto underholder tradisjonelle hawaiiske musikere og dansere de mange turistene. Foto: Mari Glans-Doré

Tips og triks

Fly: Det kan være lurt å bestille billett til noen av de større byene i California som Los Angeles eller San Francisco og bestille en separat innenlandsflyging derfra, ellers kan turen bli fryktelig lang. Flighter direkte fra Vestkysten til Kauai ligger vanligvis rundt på 500–600 dollar. Sjekk ut Southwest, United, American og Hawaiian Airlines som alle flyr direkte fra de største knutepunktene.

Tidspunkt: Værmessig kan du reise til Kauai når som helst, men de beste kuppene gjør du i april og mai og fra september til midten av november. Høysesongen er fra juni til august og rundt høytider som Thanksgiving, jul og nyttår.

Lei bil. Hvis du ønsker å utforske øya, er dette helt klart en av de beste måtene å gjøre det på. Forhør deg om trafikken, så du ikke blir sittende fast i kork.

Få med deg Napalikysten og Waimea, enten til fots, fra båt, bil eller helikopter. Dra også gjerne på en av de mange elvecruisene som arrangeres.

Fottur: Hvis du ønsker å utforske Kauais mange turstier, ha på deg ordentlig fottøy, i hvert fall joggesko. Og ta gjerne med en liten sekk med det nødvendigste som mat, vann og solkrem. Gjerne også et klesskift, det er lett å falle hvis stiene er gjørmete.

HANG LOOSE: Det er mange steder å “hang loose” (slappe av) på Kauai. For turister som helst vil tilbringe ferien ved en bassengkant, er det mange resorthoteller å velge blant. Dette bildet ble tatt på Princeville Resort. Foto: Mari Glans-Doré

Her kan du bo

Billig: Sjekk ut Airbnb og Expedia for billige overnattingssteder, men beregn minst 100 dollar natten.

Rimelig: Mariott Resort. Vi bodde på her, og trivdes godt. Ikke for stort, god service, god mat, egen strand, og fine bassenger. Ekstra pluss for gratis yogatimer, vanngymnastikk og andre treningstilbud. Hotellet ligger midt på sørkysten, så alt er maks en times kjøretur unna alt. Veldig praktisk! Vi bodde der i lavsesongen og betalte 3000 dollar totalt for både fly fra LA og syv netter på hotell for to personer.

Dyrere: Princeville Resort: På reisenettsteder har dette hotellet fått kritikk for å ha blitt en smule nedslitt de siste årene, men vi så ikke noe tegn til det. Flotte fasiliteter og romantiske restauranter. Minus for at det er helt hysterisk dyrt på mange av spisestedene, men dette er et godt alternativ hvis du virkelig vil ha en skikkelig resortferie på et hotell som ligger vakkert og usjenert til.

Dyrere: Grand Hyatt: Dette hotellet har seilt opp som favoritt for mange kresne hotellgjester. Det koster drøye 100 dollar mer per natt enn for eksempel Mariott, men fans mener det er verdt det på grunn av stort restauranttilbud, flott hotellområde, mange bassenger og god service. Allikvel, hvis du ikke er glad i massive resort-hoteller, så kan dette bli litt i største laget.

RIMELIG OG BRA: Utsikt fra toppetasjen av Marioyy hotel på Kauai. Foto: Mari Glans-Doré

Her kan du spise:

Rimelig: Duke’, s. Denne kjederestauranten har avleggere over hele Hawaii og California, men er like fullt en klassiker. Her kan du spise rimelig island food, men også kose deg med mer tradisjonell amerikansk mat som hamburgere og kyllingvinger. Pluss for beliggenhet rett ved stranden og små gratiskonserter med lokale musikere. Adresse: 3610 Rice St, Lihue

Dyrere: The Beach House. Denne luksuriøse og romantiske restauranten er et landemerke på Kauai og ligger rett ved havet. Her får du virkelig utsøkt sjømat. Bestill gjerne bord rett før solnedgang for et ekstra stemningsfullt måltid. Dette er stedet for spesielle anledninger, og mange brudepar har gitt hverandre sitt ja her. Adresse: 5022 Lawai Rd, Koloa,

Dyrere: Gaylord’s. Denne restauranten ligger på en historisk plantasje og er et populært sted for både brunsj, lunsj og middag. Her sitter du ute i en vakker hage og spiser fra en spennende meny med alt fra hawaiisk mat til mer tradisjonelle amerikanske retter. Her finner du også mange sunne alternativer. Etter måltidet kan du få med deg en koselig togtur rundt på plantasjen eller titte i de små butikkene som ligger i hovedbygget. Adresse: 3–2087 Kaumualii Hwy, Lihue.







8. ROMANTISK: Solnedgangene på Kauai er i en klasse for seg.

Få reiseinspirasjon ved å følge @vgreise på Instagram. Hvis du tagger bildet ditt med #vgreise er det mulig vi reposter det.

Publisert: 27.12.19 kl. 10:02

